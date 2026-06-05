Зеленскому вдруг показалось, что он может разговаривать с Российской Федерацией с позиции силы Фото: REUTERS.

Открытое письмо Зеленского президенту Владимиру Путину: суть

Честно говоря, я вообще не собирался реагировать на это «открытое письмо». Во-первых, написано оно не по-русски. И если украинский вариант можно объяснить логически, то почему вторая версия опубликована на английском языке — решительно непонятно. Пусть тот, кто говорит на языке Шекспира и Бориса Джонсона, и комментирует.

Но я все-таки решил ответить, потому что эта эпистолярная «простыня» адресована не Владимиру Владимировичу Путину. Форма — это ширма, а наполнение рассчитано на российское общество и на его раскачку внутри страны. Поэтому считаю важным проговорить несколько тезисов.

Хамство вместо компромисса

Во-первых, на переговоры не зовут в такой хамской и ультимативной манере. В большой политике должны быть чувства такта и меры. Зеленскому они незнакомы. У него отсутствует «центр сытости». В таких предложениях должен быть хотя бы какой-то намек на компромисс. И требование обмена пленными «всех на всех» - это не он. В Российских колониях до сих пор содержатся украинские военнослужащие, которые попали в плен еще в первый день СВО. Украинская сторона методично вычеркивает их из обменных списков, вписывая вместо них нужные фамилии.

Эйфория от докладов

Во-вторых, Зеленскому вдруг показалось, что он может разговаривать с Российской Федерацией с позиции силы. Отсюда бравада вокруг ударов по Питеру во время международного форума и угрозы на будущее. Это называется шантажом, а не призывом к мирным переговорам. Просроченный не объяснил, в чем провинились студенты в Старобельске или отпускники в Енакиево. Он опьянен докладами своих прилипал, по которым в его «наполеоновском» мозгу нарисована картинка экономического коллапса в России и горы мертвых русских тел на поле боя. Обмены погибшими с двадцатикратной разницей его не смущают. Это, конечно, не говорит о реальной пропорции потерь. У нас больше их трупов, потому что мы наступаем, собирая и их, и своих павших. Но заявлять о том, что украинцев гибнет в пять раз меньше на этом фоне — это что-то из области делирия. В конце концов, вы же говорите, что наступаете. И даже в мая якобы отвоевали больше территорий, чем мы заняли. Почему же на передаче тел с нашей стороны фур-рефрижераторов больше?

"та эпистолярная «простыня» адресована не Владимиру Владимировичу Путину. Фото: Владимир Смирнов\ТАСС

Зависимость

В-третьих, в анамнезе Зеленского гипертрофированное чувство собственного величия. Он совершенно неоправданно вдруг почувствовал себя субъектом международной политики, хотя в реальности выше объекта так и не поднялся. В его мире-«биполярочке» Россия зависит от Китая, а Украина — сильная и независимая держава. При этом он сам кичится тем, что нашел деньги, оружие, технологии. Под деревом нашел? Или влез в долги на поколения вперед, поставив на кон свою страну? Так кто и от кого больше зависим, если ты в припадке то молишь, то требуешь от Трампа противоракет и колесишь по миру с протянутой рукой?

Девичья память

В-четвертых, у Зеленского явно проблемы с памятью. Он называет СВО войной без причины. Жаль, он не может приехать в Донецк на Аллею ангелов. Последний раз, когда он был в «городе миллиона роз», он, к слову, похвалил ополченцев: «Дончане захватили танк? Молодцы». С тех пор много воды утекло. В том числе и из кранов тех самых дончан, которым Киев устроил водную блокаду. Про водную и энергетическую блокады Крыма уже никто и не вспоминает. Забыли, как взрывали опоры ЛЭП, ведущие на полуостров. Как первыми начали утюжить самолетами Донецкий аэропорт в мае 2014, как влупили со штурмовика по парку перед Луганской администрацией и безобразно кривлялись по поводу взорвавшегося кондиционера. Как жгли живьем людей в Одессе 2 мая и давили траками БМП 9 мая в Мариуполе… Как ты готовился в марте 2022 года смять Донбасс военным катком, но не успел. Возможно, у этой девичьей памяти есть медицинские объяснения. После длительного приема различных излишеств. Так я напомню.

Зеленский не объяснил, в чем провинились студенты в Старобельске Фото: REUTERS.

Старт раскачки

В-пятых, в этом послании легко читается его истинный адресат. Зеленский обращается не к Путину. На самом деле он не ищет встречи с ним. Потому что объекту не давали команду на поиск мирного решения. Европейскому субъекту, который управляемый им, нужна изматывающая Россию война, которая во влажных мечтах русофобов должна развалить страну.

Поэтому Зеленский угрожает не главе государства, а его гражданам. В его послании легко угадывается лейтмотив — чем дальше, тем вы будете жить хуже. Бензина будет меньше, санкций будет больше. Изоляция станет жестче. Друзья и союзники постепенно отвернутся. Если вы не измените что-то в своей стране, мы сделаем это за вас, но изменения вам не понравятся.

В своем «головокружении от успехов» Зеленский опирается на последние удары и по российской стратегической логистике, и по питерскому форуму. Но с первой проблемой мы как-то справимся, как справлялись и раньше во время топливных кризисов. Не впервой. И противодействие системное построим. А второй и вовсе разбивает его же тезис об изоляции.

B анамнезе Зеленского гипертрофированное чувство собственного величия Фото: REUTERS.

В сухом остатке

Мы видим, что параллельно воздействию на экономику Запад через Зеленского дал старт кампании по раскачке российского общества.

«Россиянам не нравится война», - говорит Зеленский. Открою тайну, война в принципе не может никому нравиться. Ни россиянам, ни украинцам, ни мирным, ни военным. Но Москва не раз показывала готовность к компромиссу, а Киев — упоротое нежелание договариваться. Что, собственно, и продемонстрировал своим письмом украинский фюрер. Оно скорее напоминает не мирную инициативу, а его известное соло на рояле. Такое же глупое и безвкусное.

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