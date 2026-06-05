Книжный фестиваль «Красная площадь»: Новый взгляд на Маяковского и разговоры о будущем книги под чашечку кофе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Книжный фестиваль «Красная площадь» горожане справедливо считают самым народным: проходит он в сердце Первопрестольной, растянувшись от Исторического музея до Покровского собора, а попасть на него можно совершенно бесплатно. Цены на книги радуют: тут всегда есть скидки, специальные акции.
Здесь многолюдно. Есть любители чтения, что волокут с собой чемоданы и сумки-тележки в надежде на жирный книжный улов.
- Откуда кофе? Из Уганды?!
Это уже возгласы возле кофейни «Комсомольской правды», расположенной у Главной сцены, где первые посетители пробуют терпкий напиток. Остаются довольны: «Хорошая прожарка, не кислит!», «О, 100-процентная арабика! Сейчас такого кофе немного!» И тут же со стаканчиком присаживаются изучать книжную «добычу». Вот не зря же говорят: «Книга без кофе - деньги на ветер!»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Собирается народ и в шатрах, где проходят презентации. После встречи с читателями к авторам выстраивается солидная очередь за автографами. А еще говорят, что у нас книги перестали любить!
В шатрах фестиваля не только обсуждали новые произведения и шутили. Речь также зашла о настоящем и будущем издательской системы.
С введением санкций против России многие западные компании прекратили поставлять в нашу страну необходимое программное обеспечение, в том числе и для издательской отрасли, а также отказали в поддержке софта. Поэтому у нас была создана импортонезависимая редакционная система AxioCat, призванная заменить решения ушедших от нас вендоров - компаний, владеющих брендами и контролирующих качество товара. На площадке «Будущее книги» Индустриальный центр компетенций «Издательская деятельность и полиграфия» и Минцифры провели демодень, на котором рассказали, как идут дела в этом направлении. Выступающие обнадежили: мы можем сейчас замещать любую западную систему, инсталлированную в России. Конечно, работы еще много, предстоит пройти большой путь, который западные компании преодолели уже много лет назад. Но перспективы есть. Особенно если начинания поддержит государство.
На фестивале можно легко провести целый день. На сценах «Красной площади» без остановок идет концертная программа. Больше всего аплодисментов и криков «браво!» сорвали детские коллективы, а также оркестр Московского военного округа. А еще посетители смогли посмотреть театральные постановки, послушать выступления поэтов и оперные хиты от Любови Казарновской и солистов «Молодой оперы России».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В игротеке рады ребятне. Там можно поиграть, узнать много интересного. А еще студенты Театрального художественно-технического колледжа украшают щеки и руки детей разными вариантами аквагрима с элементами русских народных промыслов - в стиле тагильской и жостовской росписи, гжели, филимоновской игрушки, хохломы или мезенской росписи. На любой вкус, как говорится.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Стенд «Комсомольской правды» (№ 6 - 8 шатер «Нон-фикшн», 11, рядом с Малой сценой) - это собрание книг самых разных жанров. У нас есть книги по кулинарии, по психологии и ЗОЖ, издания для тех, кто любит наводить порядок дома, и для тех, кто умеет наслаждаться жизнью. Большой выбор книг для тех, кто интересуется историей. Кстати, на фестивале эти издания стали доступнее по цене.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
И не забудьте заглянуть в подписной домик у Главной сцены! Там можно оформить подписку по приятным ценам на все наши издания.
Не пропусти!
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Впереди еще три дня фестиваля и масса интересных встреч, среди которых и презентации книг от «Комсомолки».
5 июня, 20.00, площадка «Малая сцена»
Презентация книги «Спесивцев. Мама знает». Журналистское расследование. История одного кошмара.
Автор - спецкор «Комсомольской правды», и он же автор бестселлера «Фишер. По следу зверя» Александр Рогоза. Специальный гость - психиатр, тру-крайм-эксперт и автор канала «Фауст 21 века» Василий Бейнарович.
6 июня, 12.00, площадка «Поэзия»
Презентация книги «Сильный. Слабый. Маяковский» - жизнь поэта от любви до трагедии. Музы, романы, стихи. Автор книги, кинообозреватель и литературный критик «Комсомольской правды» Денис Корсаков и художник-иллюстратор Яна Антонова расскажут, как создавалась книга, а актеры Театра им. Маяковского прочитают стихи великого поэта. Вас ждет немало открытий и новый взгляд на творчество хорошо знакомого с детства автора.
Подробности:
4 - 7 июня. Красная площадь, м. «Охотный Ряд».
Режим работы:
5, 6 июня - с 10.00 до 23.00
7 июня - с 10.00 до 22.30
Вход свободный.
Как прошла презентация новой книги издательства «Комсомольская правда» «От Советского информбюро» читайте в материале:
Владимир Мединский - о книге «Комсомолки» и РВИО: Перед нами подлинная, нефальсифицированная историческая правда