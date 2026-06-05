«НЕурок», что интереснее всех уроков: РГО провело масштабную познавательную акцию по всему миру

С 25 мая по 1 июня в разных уголках планеты прошла масштабная акция «НЕуроки географии». Фото: Предоставлено РГО​​​​​​

С 25 мая по 1 июня в разных уголках планеты прошла масштабная акция «НЕуроки географии», в которой приняли участие более 20 тыс. детей и взрослых на 700 необычных площадках.

Просветительский проект охватил 79 регионов России, Армению, Испанию, Сербию и Узбекистан. Организаторы зарегистрировали около 700 нестандартных площадок.

Просветительский проект охватил 79 регионов России, Армению, Испанию, Сербию и Узбекистан. Фото: Предоставлено РГО​​​​​​

В Москве «НЕурок» прошел в музее-заповеднике «Царицыно» - гостей отправили в путешествие во времени, в Национальном центре «Россия» искали золота и нефть, в гимназии имени Е.М. Примакова устроили книжный праздник, а на ВДНХ - Фестиваль «Движения первых», посвященный природными и культурными богатствами Родины.

В Ханты-Мансийском автономном округе «чумовой» «НЕурок» познакомил гостей с бытом югорских народов, устройством чума и традиционными деревянными промыслами. В Дагестане участники попробовали себя в роли альпинистов.

«НЕурок» в Иркутской области провели легендарный ледокол «Ангара», где рассказали об устройстве судов, паромной переправе, истории Байкала и судьбах выдающихся людей. Кстати, «Ангару» называют младшим братом «Титаника», поскольку оба они построены на британской судоверфи. Ледокол сыграл ключевую роль в истории Байкала, Транссибирской магистрали и региона в целом.

Фото: Предоставлено РГО​​​​​​

В Якутии на площадке Лесной дачи Олёкминского заповедника школьники научились определять возраст и высоту деревьев и даже создали свою дендрологическую тропу.

В Армении юные исследователи в интерактивном формате погрузились в изучение истории, культуры, природного наследия своей страны и России. В Узбекистане «НЕурок» превратился в увлекательное исследование территорий под названием «На крыльях РГО: единство в многообразии ландшафтов». В Сербии прошел географический квест на русском языке, а в Испании была организована лекция «Быть первым. Русские путешественники и первооткрыватели».

Кстати, акция не завершилась! У всех желающих есть возможность присоединиться к просветительскому проекту РГО. Уже осенью «НЕуроки» пройдут в новых локациях и форматах. Все подробности - на сайте neurok.rgo.ru.

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