Александр Овечкин созвал друзей на презентацию косметического бренда жены

Настасия и Александр Овечкины созвали друзей на ужин по случаю 3-летия косметического бренда Настасии «FANE». Легендарный хоккеист и его красавица-жена удивляли гостей в ресторане Tutto Bene модным дефиле от стилиста Дмитрия Винокура и концертом ARTIK & ASTI, под зажигательные хиты которых даже хозяйка праздника закружилась в танце.

Понятное дело, что песню «Ты мой номер один» Настя напевала, глядя на своего мужа Александра Овечкина.

Александр Овечкин созвал друзей на презентацию косметического бренда жены

Поздравить Овечкиных с негромкой датой приехал большой звездный десант: Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Севиль, Павел Деревянко, Алина Буре, баскетболист Андрей Кириленко с женой, Жасмин, Валерия с Иосифом Пригожиным, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская и многие другие.

Как оказалось, косметический бренд для волос Настя создала вместе со своим отцом, бизнесменом Кириллом Шубским.

— Пока я совладелец бренда. Пока! — поправил ведущего праздника Кирилл Шубский. — Когда Настя вернется в Россию, надеюсь, она возьмёт бразды правления в свои руки.

— Ждём тебя на правлении, Настюш, — обратился к дочери Шубский, тем самым обнадежив фанатов Овечкина, что легенда хоккея в скором времени переедет домой из Штатов.

— Кирилл Юрьевич, спасибо, что делаете для моей супруги, — поблагодарил тестя Александр Овечкин.

И отметил, что Настасия с первого дня создания своего бизнеса отнеслась к нему серьёзно.

— Настюш, я видел, как ты во все это погружена, как ты постоянно в каких-то видеоконференциях. И ты — звезда! Моя звезда! Я тобой горжусь и очень люблю, — признался в чувствах к супруге Овечкин.

— Вы, ребята, такая чудесная пара, — расстрогался, глядя на эту идиллию, друг семьи, актёр Павел Деревянко.

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