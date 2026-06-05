«А король-то новый!»: помолодевший Киркоров в образе Майкла Джексона флиртовал с Севиль

Филипп Киркоров прибыл на раут к Овечкиным в образе Майкла Джексона Фото: Мария РЕМИЗОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Удивлять так удивлять», — видимо, рассудил Филипп Киркоров и появился в обновлённом образе на торжественном ужине по случаю 3-летия косметического бренда Настасии Овечкиной (супруги легендарного хоккеиста Александра Овечкина) «FANE».

Киркоров пришёл на раут в образе Майкла Джексона: нос Филиппа стал более миниатюрным и напоминающим черты заморского поп-короля. Этот неожиданный ход короля отечественной эстрады удивил репортёров. Впрочем, артист метаморфозы со своим звёздным обликом пока не комментирует. Так что пока непонятно, чьих это рук чудеса — косметолога или пластического хирурга.

Помолодевший Киркоров в образе Майкла Джексона флиртует с Севиль

Филипп Киркоров на ужине у Овечкиных со своей любимицей Севиль. Фото: Мария РЕМИЗОВА. Перейти в Фотобанк КП

Но думаю, в ближайшее время узнаем, поскольку ранее Филипп никогда не скрывал авторов своего обновления. Вспомним хотя бы его знаменитое преображение у хирурга Хайдарова, который выточил Филиппу фигуру атлета. А пока в звёздном закулисье повисла интрига, артист беззаботно флиртовал на ужине у Овечкиных со своей любимицей Севиль, на которой, как недавно признался, ранее хотел жениться (пока не узнал, что певица замужем за певцом TONI), и тепло общался с коллегами.

— Я недавно заказала себе «Хронотоп» — настенную карту, где собраны все события мировой истории, — делится с KP.RU подруга артиста, певица Валерия. — Филипп увидел, сказал: «Хочу такую!». Эх, жаль, не знала, что Филипп будет сегодня у Овечкиных, заказала бы и ему такую в подарок. Ну ладно, чуть позже подарю ему, порадую.

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