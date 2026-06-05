Андрей Тарасов: «Представители рабочих специальностей — наши новые миллионеры»

Руководитель службы занятости Москвы Андрей Тарасов. Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

Московский рынок труда — крупнейший в стране и один из самых диверсифицированных в мире: здесь занято более 8,5 миллиона человек. Главный тренд последних лет — стремительный рост востребованности рабочих специальностей. Промышленность, строительство и транспорт за три года дали прирост заработных плат в среднем на 30%, а квалифицированные сварщики, токари и монтажники радиоэлектронной аппаратуры зарабатывают около 200 тысяч рублей и выше. В интервью «Радио «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума руководитель службы занятости Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов рассказал, почему рабочие руки становятся главной ценностью экономики, как город готовит мультиспециалистов и почему за искусственный интеллект можно не бояться.

МОСКВА КАК ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГИГАНТ

— Андрей, поговорим о трендах. Какие тренды на московском рынке труда вы наблюдаете?

- Москва остается самым масштабным диверсифицированным рынком не только нашей страны, но и мира в целом. Это крупнейший мегаполис. Вот сейчас проходил мимо стенда «Москва — лучший город Земли». Признаюсь, был горд рядом с ним сфотографироваться. Стенд отображает все обширное развитие нашей столицы.

Ну а если говорить о московском рынке труда, то в масштабной экономике города задействовано более 8,5 миллиона человек. Это колоссальный объем. Нужны специалисты, и они сегодня задействованы абсолютно во всех отраслях экономики, нет никаких исключений. Особенно нужны специалисты в отраслях, которыми мы с вами пользуемся каждый день, — это торговля, услуги, транспорт и логистика. Безусловно, масштабно развивается промышленный кластер: стройка, вся инфраструктура, которую мы видим, ну и IT, не стоит забывать про них.

- Какие отрасли показывают основой прирост дохода сотрудников?

- Часто соискатели к нам приходят и спрашивают: куда идти, где деньги? Три отрасли, которые за последние 3 года дали прирост в среднем на 30%, — это промышленность, строительство и транспорт. В основном — это рабочие специальности.

В этих отраслях задействованы и управленцы, и бухгалтеры, и креативные специалисты. Но именно рабочие, которые умеют творить своими руками, — токари, фрезеровщики, монтажники радиоэлектронной аппаратуры, сварщики, о зарплатах которых сейчас все говорят, — показывают колоссальный рост доходов. Мне кажется, они сегодня являются двигателем экономики и будущего, потому что именно их искусственный интеллект точно не заменит. Как он сможет заменить сантехника?

- А сварщика, столяра?..

- Про сварщика все говорят: полмиллиона зарплата. Да, безусловно. Частый вопрос: а как получить те самые полмиллиона? Нужно обладать навыками — аргонная сварка, подводная…

— Очень высокой квалификацией обладать.

- 6-й разряд. Вы много знаете незанятых сварщиков 6-го разряда? Я думаю, практически ни одного. Они все востребованы и их не отпускают, потому что это крайне ценные кадры. Ну а наша задача как города — такие кадры готовить, взращивать, чтобы их было все больше и больше в экономике.

ПОЧЕМУ ИИ НЕ ЗАХВАТИТ РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

- Развитие искусственного интеллекта может повлиять на востребованность рабочих специальностей?

- Я не верю, что искусственный интеллект все захватит. Как он будет строить для себя локации, возводить инфраструктуру, прокладывать инженерные системы, за счет которых он должен существовать?

Сегодня в мире уже появились различные рекрутинговые сайты, где искусственный интеллект сам ищет специалистов, чтобы выполнить ту или иную задачу. Но, например, искусственный интеллект не может проанализировать, если взять по регионам, уровень цен или сколько стоит тот или иной продукт, как он выложен в торговых сетях, отдаленных от крупных городов. Это может сделать только человек: сделав фотографии, написав некий отчет и загрузив это все в программу.

Поэтому будущее — за рабочими специальностями, за людьми, которые будут использовать новые технологии и роботизацию. Мы сегодня видим на экономическом форуме, как развивается роботизация, цифровизация и прогресс в искусственном интеллекте. Все его, наверное, сегодня используют. Мне кажется, он должен быть помощником, поэтому всем нужно этому учиться.

УЧИТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ – НЕ МОДНО, А ОБЯЗАТЕЛЬНО

- В последние годы часто говорят о необходимости учиться регулярно. Насколько это востребовано?

- Еще 2-3 года назад, на мой взгляд, это было просто модно — получать новые знания, навыки. Люди учились не для карьерного роста — он происходил как бы сам собой. Но сегодня это уже не мода, а необходимость.

Мы видим цифры. Сегодня в нашей агрегированной базе — полмиллиона вакансий для жителей города, и 75% из них — это рабочие специальности. Если говорить о тренде, то эти рабочие специальности будут трансформироваться в зависимости от развития технологий и повышения производительности труда в различных отраслях экономики. Здесь нужно очень быстро получать эти необходимые знания и навыки. Особенно ценны специалисты, которые обладают разными компетенциями, я их называю мультипрофессионалы.

— Специалисты широкого профиля.

- Да, например, токарь востребован? Сварщик или фрезеровщик? Безусловно. А что, если все это умеет один человек? Такая практика уже существует, особенно в промышленности. И зарабатывают такие специалисты больше всего. Это когда ты и фрезеровщик, и токарь, и оператор станков с ЧПУ, как раз фрезерных, токарных. А в идеале ты еще и программируешь такое оборудование. Они крайне востребованы, и за ними будущее.

Я часто говорю: рабочие специальности — это наши новые миллионеры. Например, квалифицированные сварщики, токари и монтажники радиоэлектронной аппаратуры зарабатывают в среднем 200 тысяч рублей и выше. Или мы все слышали: монтажники лифтового оборудования получают в сезон от 350 тысяч. Да, безусловно, там есть нормы выполнения заказа. Если мне память не изменяет, стоимость установки одного этажа варьируется в районе 50-60 тысяч рублей. Стоит отметить, что это очень сложная работа, но, тем не менее, вход в профессию абсолютно свободный, и каждый может себе это позволить.

ОБУЧЕНИЕ ОТ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ПРЯМО НА ЗАВОДЕ

— Как Москва отвечает на эти вызовы?

- С 2018 года запустилась модернизация службы занятости, но в 2023 году мы увидели именно всплеск востребованности рабочих специальностей. Мэр поставил перед нами задачу — в кратчайшие сроки закрывать потребности экономики города в кадрах. Произошел уход иностранных компаний, идет локализация производств. Где брать специалистов? Промышленные компании приходили и говорили: нам нужен токарь 6-го разряда. Но его нельзя найти, его можно только подготовить.

Соответственно, мы создали такую программу. Мэром был открыт центр «Профессии будущего». Основная его задача— быстрое, практикоориентированное обучение продолжительностью до 3 месяцев по рабочим специальностям. Уникальность заключается в том, что оно проходит прямо на производственных площадках предприятий.

— И потом они непосредственно там остаются работать?

- 87% обучающихся остаются работать на таких площадках. Да, есть нюанс: компании предоставляют свои производственные мощности только до того момента, пока они не укомплектованы. Поэтому наша задача как службы занятости, центра «Профессии будущего» — постоянно находить новых партнеров.

Ответом на еще больший запрос стало открытие осенью 2025 года собственного практикоориентированного центра практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках. Это наша гордость. Нам требовалось создать быстрое, но при этом практикоориентированное обучение, как на реальном производстве.

По сути, это воссозданная модель экономики города, где есть своя станция метро, вагон, ресторан, отель и даже свой завод, где мы учим операторов производственных линий. Конечно же, это электромонтажная мастерская. Есть единственная в России учебная площадка, где расположилась реальная шахта лифта, как грузового, так и пассажирского, от московских производителей — Карачаровского завода и «Мослифта». Все эти цеха созданы совместно с заказчиками, которые находятся у нас на площадке. Они не только помогают нам с созданием учебных программ, но и дальше трудоустраивают к себе наших выпускников.

Сегодня статистика показывает, что люди трудоустраиваются еще в процессе обучения, и уровень их дохода повышается на 50%.

Можно рассказать много разных и уникальных случаев. Кто-то прокачивает свою квалификацию для повышения дохода, а кто-то кардинально меняет профессию. У нас есть пример, как скрипачка стала монтажником радиоэлектронной аппаратуры. Был архивариус, который переучился на заливщика компаундов. Многие уходят с офисных позиций в рабочие специальности, по сути, меняют свою будущую жизнь, — и делают это осознанно.

Конечно, эта площадка очень полезна тем, кому нужно быстро выйти на рынок труда, сменить направление деятельности, и для тех, кто уже сегодня понял, что за рабочими специальностями будущее.

Не секрет, что мы постоянно адаптируем программы обучения и находим новых партнеров под изменения рынка и под новые экономические реалии. Площадки, которые были созданы в сентябре, сегодня уже запускают новые и новые программы обучения. Например, в цехе «Электромонтажный» — самом востребованном — в три смены учатся взрослые люди. Новые программы появляются, идет внедрение «умных» домов в программе реновации. Мы видим этот запрос, добавляем новые профессии, и такие специалисты сразу же могут выходить на рынок и получать высокую заработную плату (я не буду повторять про новых миллионеров) и, конечно, быть востребованными в ближайшем будущем.

На мой взгляд, создание таких центров и вся выстроенная общая работа по популяризации рабочих специальностей крайне важна. Безусловно, это новый стандарт московского образования. Наша площадка стала уникальным примером межведомственного взаимодействия: это и Департамент образования, и служба занятости, и, конечно, тот самый рынок — наши работодатели-партнеры, которых мы привлекаем. Они уже сами приходят к нам и просят создавать новые направления обучения. Короткие программы обучения или повышения квалификации для взрослых — это очень хороший инструмент, один из немногих, который в ближайшем будущем будет работать в условиях постоянного изменения и адаптации экономики.

КОЛЛЕДЖ ВМЕСТО ВУЗА: ОСОЗНАННОЕ РЕШЕНИЕ 75% ШКОЛЬНИКОВ

— Сейчас вы говорили о взрослых людях, а давайте мы поговорим о молодежи, о подростках. Как город помогает в подготовке школьников, которые сегодня дети и подростки, а буквально завтра становятся, по сути дела, новыми рабочими руками Москвы?

- Вторым ключевым направлением деятельности центра «Профессии будущего» является профориентация школьников. Мы начали в конце 2023 года. Запустилась уникальнейшая программа комплексной профориентации учеников 9-х классов. Потому что именно на этом этапе не только дети, но и их родители точно стоят перед выбором: что дальше, куда идти — в 10-11 класс, в вуз (конечно же, Москва — это такой вузоцентричный город) или в колледж? А мы как служба занятости, наши карьерные наставники — понимаем рынок труда и знаем, кто нужен сегодня и в ближайшем будущем.

Именно поэтому было принято решение мэром реализовать программу профориентации на площадке службы занятости — она стала якорем проекта. Соответственно, уже за это время прошли профориентацию более 180 тысяч школьников. По девятиклассникам получен интересный результат: 75% из них не просто узнали о программах обучения и столичной масштабнейшей модернизации системы СПО, — они выбрали специальности и поступили в колледжи. Наши карьерные наставники, которых часто называют «профориентологи», помогли им найти специальность, и ребята поступили именно по тому направлению, которое им рекомендовали.

Конечно, это колоссальная работа. Не просто пройти тест, а по-настоящему глубоко погрузиться — «потрогать руками» профессию, познакомиться с ней, понять, какие есть возможности для развития. Ведь СПО — это базовое образование, которое дальше тебя не ограничивает: ты можешь получать высшее, я бы это назвал, академическое образование.

Для города это очень важный проект, который показал свои результаты. И с января 2026 года мы запустили профориентацию школьников 10-х и 11-х классов. Пока по направлениям: гуманитарные, социально-экономические и универсальные классы. Мы рассказываем ребятам, как выстроить свой карьерный трек.

На площадке находятся и представители вузов — следующий шаг после старшей школы. У ребят есть возможность уже в 10-м классе осознать, как им подготовиться. Мы рассказываем про все доступные инструменты, чтобы школьник понимал, где нужно подтянуть знания, какие вузы дают какие преференции и где можно получить дополнительные баллы для поступления.

Ну и, конечно же, важно понимать, где ты дальше будешь задействован. Выбрать именно свою модель успеха.