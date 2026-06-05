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Экономика5 июня 2026 8:55

Как купить недвижимость у Москвы на торгах и что пользуется самым большим спросом

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов ответил на актуальные вопросы в открытой студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме
Евгений ОРЛОВ
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Пуртов Кирилл Сергеевич.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Пуртов Кирилл Сергеевич.

Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

ЧТО ИМЕННО ПРОДАЕТСЯ

- Кирилл Сергеевич, ваш Департамент занимается организацией торгов по продаже и аренде городской недвижимости. Расскажите, пожалуйста, что это за недвижимость и кто может побороться за нее на аукционе?

- Мы организуем торги практически по всем видам недвижимости. Это земельные участки для коммерческого использования и индивидуального жилищного строительства, а также другие объекты недвижимости – в том числе и те, которые могут использоваться бизнесом. Это помещения на первых этажах жилых домов, отдельно стоящие здания, а также квартиры и машино-места. И все это можно купить на торгах.

Все торги проводятся исключительно в электронном виде. Ознакомиться с объектами можно на специализированных ресурсах: Инвестиционном портале города Москвы (investmoscow.ru) и электронной площадке «Росэлторг» (roseltorg.ru), на которой и проводятся торги.

Также мы дублируем информацию на других сервисах, таких как ЦИАН, площадка Сбербанка, Авито. Так что информация о городских объектах недвижимости максимально доступна.

КАК ПРОХОДЯТ ТОРГИ

- Что ж, чем больше площадок и чем больше способов увидеть объекты, тем лучше! Расскажите, пожалуйста, как проходит процедура торгов. Кто может в ней принять участие и что для этого нужно сделать?

- В большинстве случаев принять участие могут все, кто желает приобрести объект. Для этого необходимо зарегистрироваться на площадке, получить электронную подпись. Мы стараемся обеспечить максимальный доступ ко всем ресурсам. И как правило, устанавливаем минимальный набор документов для каждого участника, чтобы процедура была максимально комфортной.

Это обеспечивает необходимую конкуренцию, которая нужна нам как продавцам имущества, поскольку конкуренция формирует лучшую цену. А бизнесу это дает возможность легко участвовать в большом количестве процедур.

- А в чем плюсы приобретения недвижимости на аукционах?

- Во-первых, всё достаточно просто. Вы можете ознакомиться с объектом, не отходя от компьютера: с помощью 3D-тура полностью увидеть планировку и расположение помещений, а также скачать всю документацию и провести первоначальный анализ.

Во-вторых, мы предоставляем дополнительную информацию по развитию территории, на которой находится объект: что там появится в будущем, построят ли новую станцию метро (а это автоматически повлечет удорожание объекта на 20–30%, что мы уже видим по прошедшим торгам). Пожалуй, это самая главная функциональная вещь.

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА И ЖИЗНИ

— Какие объекты наиболее востребованы у предпринимателей? Что покупает бизнес в Москве, где именно и для каких целей?

- Самое важное для предпринимателя — купить объект, желательно уже практически готовый, подключенный к коммуникациям, чтобы можно было с минимальными вложениями начать свой бизнес. Такие объекты, конечно, наиболее востребованы. Второй момент — это объекты с хорошим трафиком: у метро, около транспортно-пересадочных узлов. Они пользуются большой популярностью.

Если говорить о характеристиках, то популярны объекты площадью от 50 до 200 метров — это самый ходовой формат, который не требует гигантских вложений, но позволяет организовать бизнес, приносящий прибыль.

— А какая недвижимость интересует москвичей, которые не связаны с бизнесом?

— Самой большой популярностью пользуются квартиры. Больше всего продаж в сегменте двухкомнатных квартир, на втором месте — однокомнатные, на третьем — трехкомнатные. Такая картина сложилась за последнее время. И, естественно, люди, у которых есть автомобили, очень интересуются машино-местами.

Кстати, в этом году мы нарастили объем продаж: за первые пять месяцев реализовано в два раза больше объектов, чем за аналогичный период прошлого года. Рост - главным образом за счет предложения в сегментах жилой недвижимости и машино-мест.

— А почему, на ваш взгляд, выросли продажи? Я заметил, что городскую недвижимость стали чаще рекламировать. Это действительно так?

— Мы стараемся доводить информацию до каждого желающего. Сейчас мы плотно взаимодействуем с префектурами во всех округах, поскольку они ближе к потенциальным покупателям, постоянно контактируют с предпринимательским сообществом. Этот канал мы серьезно усилили.

Также мы много работаем с квалифицированными инвесторами, крупными игроками, которые приобретают земельные участки для строительства, объекты для комплексного развития территорий либо для реализации масштабных инвестиционных проектов. Для таких покупателей проводим презентации недвижимости в формате роуд-шоу, где подробно рассказываем про каждый объект: какие градостроительные решения приняты, что можно на нем строить, как быстро зайти в реализацию инвестиционного проекта. Мы всё это стараемся подсвечивать и доводить до покупателей дополнительную информацию.

И самое важное - здесь есть определенный симбиоз. Город предоставляет большое количество мер поддержки для бизнеса. И на наших мероприятиях мы рассказываем не только о том, что продаем, но и о том, чем можно воспользоваться, когда вы стали предпринимателем и начинаете развивать свой бизнес.

УВИДЕТЬ НА ЭКРАНЕ И ВЖИВУЮ

- Вы сказали, что процедура проходит онлайн. Но можно ли провести осмотр интересующего помещения, земельного участка или квартиры вживую?

- Безусловно. Как правило, все, кто приобретает объекты, привыкли проводить осмотр лично. На всех ресурсах можно записаться и в назначенное время прийти на объект.

- Кирилл Сергеевич, а есть ли инструменты, которые помогают выбрать объект на Инвестиционном портале и оценить его привлекательность?

- В первую очередь это 3D-тур, где вы полностью видите объект. Второй инструмент — вся документация в электронном виде, которая представлена в карточке каждого лота: вы можете посмотреть, как объект отражен в кадастре, какие есть документы, и понять, подходит он вам или нет.

Также есть множество сервисов, которые рассказывают, как участвовать в торгах, чтобы повысить свои шансы на победу, и как правильно заполнить документы.

И самое важное: для предпринимателей, которые зависят от трафика людей, оценивают пассажиропоток либо количество клиентов в конкретной локации, также есть электронные сервисы с основной аналитикой. Они рассказывают о программах развития территории: какие проекты реновации реализуются рядом, что там появится нового, построят ли станцию метро или остановки наземного общественного транспорта.

— Процедура торгов действительно очень удобна. Но если человек никогда раньше не участвовал в электронном аукционе, как он может узнать обо всех тонкостях «на берегу», еще до процедуры?

— Нужно просто обратиться к нашим информационным ресурсам и посмотреть все обучающие уроки на Инвестиционном портале Москвы, официальном сайте Департамента по конкурентной политике, в наших социальных сетях или посетить наши мероприятия. Ничего сложного в этом нет.

— Можно ли сказать, что интерес к такому способу приобретения недвижимости растет? Или спрос остается стабильным?

— Я бы дал такую оценку: спрос остается стабильным, несмотря на многие прогнозы продавцов коммерческой недвижимости. Мы всегда обращаем внимание на развитие рынка; смотрим, как ведут себя известные девелоперы и застройщики. Так вот, мы чувствуем себя комфортно, стабильно. Количество участников торгов у нас не падает, а растет. Повышение стартовых цен мы тоже фиксируем на достаточно хорошем уровне.

Поэтому пока мы не видим сигналов к охлаждению в нашем сегменте и с оптимизмом смотрим в будущее.