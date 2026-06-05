Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На полях Петербургского международного экономического форума в гостях у «Радио «Комсомольская правда» побывала губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк. За полтора года регион увеличил число мер поддержки участников СВО и их семей с 16 до 46 — от бесплатного угля до проезда на дачных автобусах. Но главное, по словам главы региона, готовить для бойцов достойный тыл, чтобы по возвращении они увидели обновленную, созидающую страну. Губернатор рассказала о первом выпуске областного кадрового проекта «Доблесть Хингана» (регионального аналога программы «Время героев»), о создании графитового кластера на базе месторождения «Союзное», о планах запуска нового моста через Амур и о том, зачем в Биробиджане строят уникальный «Музей жизни», где главный экспонат — сама повседневная, но такая героическая реальность.

Мария Костюк: «Нам будет что показать вернувшимся с СВО бойцам»

ЦЕНА СЧАСТЬЯ

— Поддержка участников СВО и их семей — приоритет, поставленный президентом. Как эта задача выполняется сегодня в Еврейской автономной области?

— Если задача поставлена, она выполняется. Иначе бы это не было задачей. Сегодня приоритеты очевидны. Начиная с мер поддержки. Мы за полтора года с 16 увеличили их до 46 на сегодняшний день. Здесь как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки: начиная с обеспечения твердым топливом — углем, дровами — семей участников СВО и ребят, которые вернулись. Возмещение за летний отдых, компенсация за детский сад. Сейчас самая востребованная, как оказалось, сезонная история — бесплатный проезд на общественном транспорте к своим дачам.

Конечно же, есть и нефинансовые меры: помощь, поддержка, реабилитация, направление на санаторно-курортное лечение и многие другие истории, связанные с сохранением памяти о бойцах, о ребятах, с которыми служили.

Но задача по факту более глобальная, самая важная и основная — чтобы сегодня наше общество понимало, «какой ценой завоевано счастье». И поэтому сегодня каждый наш житель должен не переживать, а знать и быть уверенным: пока наши воины защищают рубежи, мы здесь можем просто жить, можем свободно и легко жить — а можем все-таки продолжать, так же как они, заниматься созиданием своей страны, но уже находясь здесь, в тылу. Потому что ребята вернутся. А когда вернутся могут спросить — а могут сказать спасибо — что пока они там защищали, мы здесь не праздновали, мы здесь тоже строили страну. И нам будет что показать. Будет что показать по благоустройству, по общественным пространствам, по улучшению условий жизни жителей.

В первую очередь здесь важна составляющая по качеству жизни семей участников СВО. Потому что если семьи, не дай бог, будут здесь нуждаться, то что защищает боец? Он же уверен: пока он там, тылы его закрыты. Его семья в безопасности, его семья не нуждается, его семья объята заботой и уверенностью в завтрашнем дне. И самое главное — находится в безопасности.

БЕЗ ПОЛУТОНОВ И СОМНЕНИЙ

— Недавно состоялся выпуск первого кадрового потока президентской программы «Время героев», руководителем которой вы работали до прихода на пост губернатора. У вас в области действует свой кадровый проект — «Доблесть Хингана». Как проходит обучение?

— Когда первый поток «Времени героев» начал свою работу президент сказал: это элита страны. Они сегодня своими действиями, своими возможностями, тем, как готовы служить, показывают, что так оно и есть. И то, что сегодня Еврейская автономная область стала одним из регионов, который поддержал эту историю на региональном уровне, назвав проект «Доблесть Хингана», — это для нас очень важное, историческое название. Оно связано с Малым Хинганом — горные хребты. В свое время, в Великую Отечественную, уже когда наши воины гнали квантунскую армию на Харбин и дальше, пока не закончилась Вторая мировая война. Мы хотели, чтобы в названии была стопроцентная приверженность идее: это сегодня внуки и правнуки тех великих воинов, которые победу добыли, выковали ее. И сегодня внуки и правнуки с таким же успехом делают это так же уверенно.

Мы в прошлом году организовали этот курс. Символично получилось, что 29 июля 29 курсантов приступили к обучению. Для меня это еще более символичная история, потому что 29 июля — день рождения моего сына. Именно 29 июля ему исполнилось 29 лет (погиб в августе 2022 года в зоне проведения СВО – «КП»). Я поняла, что все получится. Так и есть. Буквально 15 июня уже будет выпуск.

Нам здесь легче. Российская академия народного хозяйства при президенте России и Высшая школа госуправления занимаются обучением кадрового резерва «Время героев» на федеральном уровне — они помогают нам. Направляют лекторов, помогают с формированием планов, занимаются командообразованием, тестируют ребят на потенциальные возможности роста, связанные с будущей профессией.

Сегодня большинство ребят уже трудоустроены, потому что они реально толковые, интересные. Скажем, Андрей Михайлов — заместитель мэра города Биробиджана по внутренней политике. Евгений Серегин — председатель Общественной палаты Еврейской автономной области. Юрий Алифанов, который для участия в программе приехал к нам из Донецка, сегодня занимается дополнительным образованием в военно-патриотическом центре в Биробиджане. Маманазаров Максим развивает казачество на профессиональном уровне.

Есть ребята, их пятеро, которые, находясь в периметре Министерства обороны, хотят дальше продолжить там службу. И нет смысла загонять их куда-то и говорить, что это неправильно. Это тоже достойная история — продолжение служения. Но они уже увидели, как на самом деле может проходить государственная или муниципальная служба. Егор Хвостов — депутат районного собрания, Сергей — председатель городской думы Биробиджана, Чупров — депутат районного собрания Октябрьского района. Степкин возглавил студенческое движение стройотрядов, и мы понимаем, какая история за ним идет.

Они умницы в этой ситуации, и нам уже за ними надо стремиться идти, чтобы как-то соответствовать. Потому что у них всё четко и конкретно, без полутонов. Есть черное, есть белое, есть враг, есть свой. А как-то посерединке — так не пойдет.

Первое время было очень интересно. Они говорили: «У вас тяжело на госслужбе». Я спрашиваю: «Почему?» — «Потому что у нас приказ командира — ты идешь выполнять. Не обсуждаешь, не опускаешься в сомнения, надо ли это делать. А у вас на госслужбе могут не выполнить, могут сделать плохо — и ему за это ничего. Еще попробуй не то что уволить — хотя бы должностное взыскание сделать, он еще возмущаться будет». Я отвечаю: может быть, для этого вы сейчас здесь и находитесь — чтобы переформатировать систему государственного и муниципального управления? Чтобы все поняли: есть жесткая субординация, жесткая вертикаль служения стране. Некогда философствовать. Есть задача — значит, нужно выполнять. И то, что сегодня ребята делают, для меня очень достойный пример.

У меня, кстати, со второго потока Олег Михайлович Джафаров (я уже не была руководителем программы). Он сегодня у меня работает, будучи наставляемым. Из периметра Минобороны он был уволен в апреле, а с мая является моим заместителем губернатора Еврейской автономной области. У меня в основном заместители председателя правительства, но есть и заместитель губернатора — он занимается как раз темой СВО: и участниками, и семьями, и памятью, и поддержкой, и взаимодействием с волонтерами. Потому что нужно правильно формировать и политику памяти, и отношение, и уважение. Я не понимаю: если тебе что-то не нравится, зачем ты здесь находишься? А эти ребята знают, как донести, как объяснить. Знают, как сделать так, чтобы каждый, не теряя достоинства, был в достойном служении стране.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК НЕ ДЛЯ ТРЕВОЖНЫХ

— С какими проектами вы приехали на ПМЭФ? Можете подвести предварительные итоги?

— У нас подписано несколько соглашений. Они связаны в основном с финансово-экономической составляющей. Коллеги заходят с аудитом, с проектами, с предложениями по развитию региона. У нас сейчас достаточно жесткое время, время вызовов для страны, но в это время продолжается история развития. Рассказывают про тревожность, про сомнения. Но коллеги, партнеры заходят в регион, у них есть предложения, интерес, уверенность, что у них получатся те или иные истории.

По плану у нас должно быть подписано 9 соглашений в рамках ПМЭФ. Сегодня мы уже подписали три и параллельно видим, что интерес к области есть, поступают предложения дальше пообщаться. Мы рады всем, потому что Еврейская автономная область небольшая, компактная. С точки зрения получения результатов можно сделать гораздо быстрее — потому что всё более сжато, более концентрировано. Как любит говорить наш министр по развитию Дальнего Востока Алексей Олегович Чекунков: «На Дальнем Востоке тяжелее, но зато победы ярче». Мы соответствуем второй части.

— В 2025 году здесь же было подписано соглашение о создании производственно-перерабатывающего кластера в сфере сельского хозяйства на примостовой территории Нижнеленинское — Тунцзян. Как идет реализация?

— Всё очень достойно, мне прямо гордо это говорить. Если мы говорим про зерновой сухопутный коридор, то, подписав соглашение с Александром Александровичем Мертеном (вице-президента АО «АСЭ» - инжиниринговый дивизион ГК «Росатом» - «КП»), мы сегодня сформировали участки земли, заключили соглашение с нашими китайскими инвесторами, ведем разработку проектно-сметной документации. Идет постепенная работа.

Если говорить про другие проекты, подписанные в прошлом году на ПМЭФ, например, Unigreen Energy — соглашение по солнечной энергетике. Коллеги в ноябре уже зашли, выиграли конкурс Минэнерго, уже геологоразведка прошла. Сегодня они занимаются подготовкой территории. Будут строить две солнечные электростанции — Дежневскую и Семеновскую. Всё, что проговорено, делают. Но у них еще и социальная ответственность бизнеса: они помогают и поддерживают социальную сферу на той территории, где строятся.

— Дальний Восток уникален по преференциальным режимам ТОР. В следующем году эти спецрежимы распространятся на весь округ. Насколько льготы определяют решение инвестора?

— Конечно, очень часто это определяющий фактор. Территория опережающего развития подразумевает налоговые преференции, льготы по аренде земли, по добавочной стоимости — там очень выгодно. А сейчас принято решение и подписано на 10-м юбилейном форуме о создании международной территории опережающего развития. Это выгодно и Еврейской автономной области, потому что весь наш юг — это 557 километров границы, мы граничим по реке Амур с провинцией Хэйлунцзян. Как говорит губернатор провинции госпожа Лян, нас Амур не разделяет, а объединяет. И по факту это так и есть. Сегодня есть несколько совместных проектов, которые уже работают на территории ЕАО.

— В прошлом году заявлено о создании графитового кластера на базе месторождения «Союзное». В какой стадии проект? Когда планируется открытие ГОКа компании «Дальграфит»?

— Здесь проще всего. Обогатительная фабрика планирует запуститься осенью. Партнеры уже всё для этого сделали. А наша амбициозная цель — после запуска обогатительной фабрики перейти к созданию именно кластера. Мы аккуратно прорабатываем с партнерами эту задачу. Есть те, кто нас уже поддерживает. В советское время как раз планировалась объединяющая история Амурской области и Еврейской автономной по созданию металлургического кластера. Нам сегодня нет смысла многое изобретать — мы достали все планы, все идеи из советского времени. Всё очень толково, всё правильно было. Да, после 1991-го им не суждено было сбыться. Но сейчас новое время, новые возможности, есть толковые и дельные истории, которые интересны. Есть поддержка инвесторов, заинтересованных, сейчас обсчитываются финмодели, смотрим, что делать дальше.

Например, в прошлом году мы получили поручение президента по автомобильному мосту между провинцией Хэйлунцзян и Еврейской автономной областью — поселок Пашково, отрабатываем эту историю. Уже есть инвестор, которому это интересно. Медленно — хочется намного быстрее, — но мы видим, что коллеги, которые занимаются, имеют опыт, они не первый мост строят, всё идет системно.

КАК УДЕРЖАТЬ МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНЕ

— Скоро стартует приемная кампания в вузы и колледжи. Каким специальностям сейчас уделяется особое внимание в регионе?

— В прошлом году мы сделали полный аудит системы среднего профессионального образования. Потому что увидели: 67% выпускников уходят в СПО, и практически все уезжают с территории, особенно после 9-го класса. Мы проанализировали, на какие специальности они уходят. В основном это горнодобывающие, обогатительные истории — графит, цементный завод, железная дорога, железнорудный ГОК. Плюс к этому — легкая промышленность, креативные индустрии. В прошлом году уже начали формировать новые позиции, и в этом году продолжим.

Цель какая? Чтобы ребята оставались здесь. Во-первых, они под присмотром, семьи рядом. Во-вторых, работодатель здесь, они к нему придут на практику, на стажировку, понимают свой дальнейший финансовый пакет, понимают, в какой коллектив вернутся, видят, как будут развиваться дальше. Это история доверия, которая позволит, я уверена, ребятам остаться жить и развиваться здесь.

Но это одна история. Мы понимаем: они же молодежь, им должно быть интересно, они должны где-то общаться. У нас должны быть общественные пространства. Тут кофеечек, тут на травочке полежали, тут пообщались — это другая движуха. Мы эти общественные пространства формируем. Посмотрели, где Приамурский государственный университет. В прошлом году договорились с министром науки Фальковым, они нас поддержали, выделили средства на ремонт общежитий. Мы хотим, чтобы на первом этаже были комнаты для молодых студенческих семей. Мы вокруг этих общежитий формируем общественные пространства. Нам говорят: это далеко, не центр, народу не будет. А там отбоя нет. Мы сделали и для деток, и спортивные секции, воркаут отдельно — кто хочет более силовые истории, отдельно, пробежки. Из центра приезжают туда гулять.

Нас поддержали в том году «Движение первых» и Росмолодежь — влили средства. И в этом году мы делаем уже большое общественное пространство, оформляем всё для молодежи. Им надо где-то собираться, общаться, должна быть культура общения. Не скамейка в кустах — всё должно быть солидно. Теперь в каждом муниципалитете, в каждом районе у нас будет еще по одному пространству. Нас ребята тоже поддержали — Росмолодежь и «Движение первых». Там тоже формируются замечательные места. Хотя было предложение от некоторых глав: давайте сделаем в школах. Школу закрыли — и в пять вечера ты уже в нее не попадешь. А кто где знакомиться будет? «Движение первых» приезжали в ЕАО, сами ходили, отбирали. Уже строятся.

Что касается молодежи: прекрасно понимаю — если я ее сейчас здесь не задержу, если не покажу, что здесь безопасно жить, безопасно создавать семьи, чтобы детки рождались, безопасно учиться, есть перспектива отдыхать и развиваться, работать — начиная с финансовой истории поддержки, проживания, насмотренности, — ничего не получится. Работаем в этом направлении. По-русски спрашиваем ребят: что надо? Вплоть до формирования уличных спортивных площадок. Первую мы открыли 30 июля при поддержке Сбербанка — Герман Оскарович Греф нас поддержал. Но это то, что просила молодежь. Картинку дайте, что хотите? Пожалуйста, несложно.

ПОДВИГУ ВЕЗДЕ ЕСТЬ МЕСТО

— В области создается уникальный «Музей жизни», посвященный участникам СВО. Расскажите подробнее когда откроется?

— Мы планируем открыть к сентябрю. Но «Музей жизни» подразумевает, что он посвящен не только героям спецоперации. Он посвящен всем жителям. Потому что у каждого в определенный момент возникает история, когда нужно совершить подвиг. Но подвиг разный — в обычной жизни ведь тоже есть место подвигу. Помните: когда мальчишки котенка спасли от собак, бабушку перевели через дорогу, дерево убрали — это тоже подвиг.

Именно здесь, в «Музее жизни», мы хотим показать: нет какой-то особой среды или особой земли, которая воспитывает героев. Героем может стать каждый. И герой — это тот парень, который сегодня идет по улице и грызет доширак. Это тот парень, который полез через забор и порвал штаны, или за кем-то побежал, или к маме его привели разбираться — подрался с кем-то. Жизнь у всех одинаковая, мы все одинаковые. У всех есть история взросления, возможности жизни и роста. Но в какой-то момент, когда Родина говорит, что нужна помощь, эти ребята встают и идут ее защищать. И помощь может быть везде: и на рубежах, и здесь, когда дом горит. Сегодня в силовых структурах тоже герои. В школах учителя — это герои. Потому что от них сегодня зависит, кого они воспитают. И если наши учителя не будут верить в страну, не будут верить в то, что они делают, не будут верить в свою землю — они не смогут воспитать настоящих героев.

Поэтому сегодня герой — это такое понятие, которому соответствуют все. Или могут соответствовать. Хотят, не хотят — это уже другая история. Но, общаясь с нашими ребятами, я понимаю: у нас земля, которая рождает и воспитывает тех, благодаря кому мы можем сейчас разговаривать с вами, общаться, улыбаться, зная, что передовая прикрыта, а тылы мы тут с вами должны прикрывать.