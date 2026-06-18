Безопасные кухонные принадлежности: влияет ли утварь на наше здоровье и вкус еды

Одни и те же виды кухонных принадлежностей сегодня выпускаются из разных материалов. Лопатки, половники, разделочные доски, формы для выпекания делают из пластика, силикона, стали. Ряд аксессуаров выполнен из дерева. Рассказываем, какой материал практичнее, долговечнее и безопаснее для разных бытовых применений.
Кухонные принадлежности из дерева
|Дерево
|Характеристика
|Показатели
|Химическая инертность
|Инертно при условии чистоты от остатков пищи и жира⚠️
|Термостойкость
100°C — без последствий✅;
150°C — начинает разрушаться⚠️;
200°C — материал начинает тлеть❌.
|Сильные стороны
|Низкая теплопроводность, не царапает другие покрытия
|Недостатки и особенности использования
|Пористая структура: впитывает вкусы, запахи, что осложняет дезинфекцию; не подходит для посудомоек
Кухонные принадлежности из закаленного и боросиликатного стекла
|Закаленное и боросиликатное стекло
|Характеристика
|Показатели
|Химическая инертность
|Инертно✅
|Термостойкость
|250..300°C — ✅
|Сильные стороны
|Простота ухода, гигиеничность
|Недостатки и особенности использования
|Вес, чувствительно к перепаду температур
Кухонные принадлежности из нержавеющей стали
|Нержавеющая сталь
|Характеристика
|Показатели
|Химическая инертность
|Инертна✅
|Термостойкость
|250..400°C — ✅
|Сильные стороны
|Прочность, гигиеничность
|Недостатки и особенности использования
|Царапает антипригарные и иные деликатные покрытия, громкий звук при работе
Кухонные принадлежности пищевого пластика и силикона
|Пищевые пластики и силикон
|Характеристика
|Показатели
|Химическая инертность
|Инертны✅
|Термостойкость
|250..250°C — ✅
|Сильные стороны
|Гигиеничность, простота ухода, вес изделий, низкая теплопроводность, безопасность для антипригарных покрытий, цена
|Недостатки и особенности использования
|Под каждую задачу на кухне — свой вид пластика
Еще в продаже можно встретить кухонную утварь из таких материалов, как серый чугун, керамика и отдельные товары из камня (разделочные доски, плато, ступки). Они инертны — не вступают в реакцию с пищей и не выделяют токсичных веществ при условии, что имеют маркировку «для пищевого использования». Их минусы: цена, вес, свои особенности ухода и использования. Керамика к тому же хрупкая, а трещины на глазури — потенциальные места размножения бактерий.
Чтобы убедиться в безопасности кухонных аксессуаров, необходимо проверить маркировку «для пищевого использования» (на упаковке или самом изделии), оценить целостность покрытия и изучить состав материала. При этом в России есть система сертификации, которая должна гарантировать потребителям безопасность изделий.
Сертификаты и декларации соответствия апеллируют к разным нормативным документам — в зависимости от материалов, из которых изготовлены кухонные аксессуары.
ГОСТ 27002-2020 — для посуды из нержавейки.
ГОСТ Р 51162-2019 — для изделий из алюминия.
ГОСТ 30407-2019 — для товаров из стекла.
ГОСТ 34827-2022 — для изделий из пластика
Еще один важный документ — «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции». В нем прописаны предельно допустимые количества веществ, которые посуда имеет право выделять при контакте с пищей.
Рядовому потребителю необязательно знакомиться с каждой из этих бумаг, тем более что они очень объемные и без лабораторных испытаний и заключений экспертов лишь обозначают критерии. Хотите убедиться в безопасности — попросите у продавца сертификат или декларацию соответствия на конкретное изделие. По закону «О защите прав потребителей» вам обязаны предоставить этот документ — об этом прямо говорит Роспотребнадзор.
Еще один маркер, который помогает оценить безопасность изделия для использования в готовке — знак бокала и вилки. Такой маркировкой отмечают товары пищевого назначения вне зависимости от материала, из которого они изготовлены.
Научных исследований о том, какой материал лучше всего подходит для кухонной утвари и является самым безопасным, нет. Однако мы как потребители руководствуемся личными предпочтениями, удобством, качеством товара, ценой. Если сопоставлять плюсы и минусы изделий из разных материалов, то наиболее универсальным материалом выглядит пластик.
Пищевой пластик не впитывает в свою структуру жидкости и частицы пищи. Его легко мыть, он легкий, не царапает другие покрытия и плохо проводит тепло — поэтому им сложно обжечься.
Наиболее распространенный пластик, который встречается в кухонной утвари, это:
Также ряд изделий отмечен маркировкой «7». Ею обозначают товары, сделанные из смеси материалов или других менее распространенных пластиков. Как и в случае с другими пластиками из списка, он может использоваться для кухонной утвари при наличии знака «бокал и вилка».
Другой популярный материал аксессуаров для готовки — силикон. Выдерживает нагрев до +230 градусов. Он гибкий, не царапает антипригарное покрытие, не впитывает запахи и абсолютно безопасен. Из него делают коврики для выпечки и формы, гибкие разделочные доски, лопатки, половники.
В продаже можно найти изделия из нейлона (он же полиамид, PA или Nylon). Это жесткий, прочный пластик. Может быть цветным или черным. Применяется в различных сотейниках, поварешках, лопатках. Выдерживает температуру до +210 градусов.
Можно ли по запаху понять, что кухонный аксессуар небезопасен?
Неприятный химический запах — главный признак небезопасных кухонных принадлежностей. При нагревании он может усиливаться. Если столкнулись с таким, стоит убедиться, что на изделии (или его упаковке) точно есть маркировка «бокал и вилка», а также запросить у продавца сертификат соответствия безопасности продукции.
На каком материале кухонных принадлежностей хуже всего размножаются микробы?
Разные исследования сходятся в одном: микробы хуже размножаются на поверхностях, которые не имеют пор. То есть это может быть и нержавеющая сталь, и силикон, и стекло, и пищевой пластик. Наименее гигиенична в этом аспекте древесина.
Как проверить сертификат безопасности кухонных изделий?
Запросите его у продавца или производителя. На сайте Росаккредитации есть реестр сертификатов для проверки — достаточно указать номер документа.
Безопасно ли использовать на кухне пластиковые лопатки и другую утварь?
Использовать лопатки и другую кухонную утварь из пластика безопасно при наличии сертификата соответствия пищевым требованиям, а также маркировки «бокал и вилка». Если изделие или емкость подвергаются нагреву, производитель указывает максимально допустимые температуры.
Кухонная утварь из пластика безопасна для здоровья, и ее смело можно использовать в быту в соответствии с маркировкой и рекомендациями производителя.
Выбирайте кухонные аксессуары с маркировкой «бокал и вилка». Наибольшее число преимуществ при прямом сравнении изделий из разных материалов показывает утварь из пластика. Пищевые виды пластика не вступают в реакцию с пищей и жидкостями, слабо нагреваются и легко моются.
Сохраняйте материал в закладки и делитесь с близкими!