Безопасные кухонные принадлежности: влияет ли утварь на наше здоровье и вкус еды

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Одни и те же виды кухонных принадлежностей сегодня выпускаются из разных материалов. Лопатки, половники, разделочные доски, формы для выпекания делают из пластика, силикона, стали. Ряд аксессуаров выполнен из дерева. Рассказываем, какой материал практичнее, долговечнее и безопаснее для разных бытовых применений.

Сравнение материалов кухонных принадлежностей

Кухонные принадлежности из дерева

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Дерево Характеристика Показатели Химическая инертность Инертно при условии чистоты от остатков пищи и жира⚠️ Термостойкость 100°C — без последствий✅; 150°C — начинает разрушаться⚠️; 200°C — материал начинает тлеть❌. Сильные стороны Низкая теплопроводность, не царапает другие покрытия Недостатки и особенности использования Пористая структура: впитывает вкусы, запахи, что осложняет дезинфекцию; не подходит для посудомоек

Кухонные принадлежности из закаленного и боросиликатного стекла

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Закаленное и боросиликатное стекло Характеристика Показатели Химическая инертность Инертно✅ Термостойкость 250..300°C — ✅ Сильные стороны Простота ухода, гигиеничность Недостатки и особенности использования Вес, чувствительно к перепаду температур

Кухонные принадлежности из нержавеющей стали

Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Нержавеющая сталь Характеристика Показатели Химическая инертность Инертна✅ Термостойкость 250..400°C — ✅ Сильные стороны Прочность, гигиеничность Недостатки и особенности использования Царапает антипригарные и иные деликатные покрытия, громкий звук при работе

Кухонные принадлежности пищевого пластика и силикона

Фото: Kostikova Natalia/Shutterstock/Fotodom

Пищевые пластики и силикон Характеристика Показатели Химическая инертность Инертны✅ Термостойкость 250..250°C — ✅ Сильные стороны Гигиеничность, простота ухода, вес изделий, низкая теплопроводность, безопасность для антипригарных покрытий, цена Недостатки и особенности использования Под каждую задачу на кухне — свой вид пластика

Еще в продаже можно встретить кухонную утварь из таких материалов, как серый чугун, керамика и отдельные товары из камня (разделочные доски, плато, ступки). Они инертны — не вступают в реакцию с пищей и не выделяют токсичных веществ при условии, что имеют маркировку «для пищевого использования». Их минусы: цена, вес, свои особенности ухода и использования. Керамика к тому же хрупкая, а трещины на глазури — потенциальные места размножения бактерий.

Как понять, что кухонная утварь безопасна

Чтобы убедиться в безопасности кухонных аксессуаров, необходимо проверить маркировку «для пищевого использования» (на упаковке или самом изделии), оценить целостность покрытия и изучить состав материала. При этом в России есть система сертификации, которая должна гарантировать потребителям безопасность изделий.

Сертификаты и декларации соответствия апеллируют к разным нормативным документам — в зависимости от материалов, из которых изготовлены кухонные аксессуары.

ГОСТ 27002-2020 — для посуды из нержавейки.

ГОСТ Р 51162-2019 — для изделий из алюминия.

ГОСТ 30407-2019 — для товаров из стекла.

ГОСТ 34827-2022 — для изделий из пластика

Еще один важный документ — «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции». В нем прописаны предельно допустимые количества веществ, которые посуда имеет право выделять при контакте с пищей.

Рядовому потребителю необязательно знакомиться с каждой из этих бумаг, тем более что они очень объемные и без лабораторных испытаний и заключений экспертов лишь обозначают критерии. Хотите убедиться в безопасности — попросите у продавца сертификат или декларацию соответствия на конкретное изделие. По закону «О защите прав потребителей» вам обязаны предоставить этот документ — об этом прямо говорит Роспотребнадзор.

Еще один маркер, который помогает оценить безопасность изделия для использования в готовке — знак бокала и вилки. Такой маркировкой отмечают товары пищевого назначения вне зависимости от материала, из которого они изготовлены.

Знак пищевой безопасности. Фото: Shamils/Shutterstock/Fotodom

Изделия из какого материала лучше использовать на кухне

Научных исследований о том, какой материал лучше всего подходит для кухонной утвари и является самым безопасным, нет. Однако мы как потребители руководствуемся личными предпочтениями, удобством, качеством товара, ценой. Если сопоставлять плюсы и минусы изделий из разных материалов, то наиболее универсальным материалом выглядит пластик.

Пищевой пластик не впитывает в свою структуру жидкости и частицы пищи. Его легко мыть, он легкий, не царапает другие покрытия и плохо проводит тепло — поэтому им сложно обжечься.

Фото: Images Products/Shutterstock/Fotodom

Какой пластик подходит для использования на кухне

Наиболее распространенный пластик, который встречается в кухонной утвари, это:

PP (Полипропилен) / маркировка «5». Из него делают контейнеры для хранения пищи, которые можно греть в микроволновке, многоразовую посуду, разделочные доски;

HDPE (Полиэтилен высокой плотности) / маркировка «2». Используется для изготовления разделочных досок, кувшинов, крышек. Можно хранить в морозильной камере;

LDPE (Полиэтилен низкой плотности) / маркировка «4». От HDPE отличается тем, что более мягкий и гибкий. Из него также делают крышки, пищевую пленку и пакеты для хранения;

PET (Полиэтилентерефталат) / маркировка «1». Популярный материал для одноразовой посуды: бутылок, контейнеров для рыбы, мяса, фруктов и овощей.

Также ряд изделий отмечен маркировкой «7». Ею обозначают товары, сделанные из смеси материалов или других менее распространенных пластиков. Как и в случае с другими пластиками из списка, он может использоваться для кухонной утвари при наличии знака «бокал и вилка».

Другой популярный материал аксессуаров для готовки — силикон. Выдерживает нагрев до +230 градусов. Он гибкий, не царапает антипригарное покрытие, не впитывает запахи и абсолютно безопасен. Из него делают коврики для выпечки и формы, гибкие разделочные доски, лопатки, половники.

В продаже можно найти изделия из нейлона (он же полиамид, PA или Nylon). Это жесткий, прочный пластик. Может быть цветным или черным. Применяется в различных сотейниках, поварешках, лопатках. Выдерживает температуру до +210 градусов.

Фото: Lya Nevada/Shutterstock/Fotodom

Главные вопросы и ответы

Можно ли по запаху понять, что кухонный аксессуар небезопасен?

Неприятный химический запах — главный признак небезопасных кухонных принадлежностей. При нагревании он может усиливаться. Если столкнулись с таким, стоит убедиться, что на изделии (или его упаковке) точно есть маркировка «бокал и вилка», а также запросить у продавца сертификат соответствия безопасности продукции.

На каком материале кухонных принадлежностей хуже всего размножаются микробы?

Разные исследования сходятся в одном: микробы хуже размножаются на поверхностях, которые не имеют пор. То есть это может быть и нержавеющая сталь, и силикон, и стекло, и пищевой пластик. Наименее гигиенична в этом аспекте древесина.

Как проверить сертификат безопасности кухонных изделий?

Запросите его у продавца или производителя. На сайте Росаккредитации есть реестр сертификатов для проверки — достаточно указать номер документа.

Безопасно ли использовать на кухне пластиковые лопатки и другую утварь?

Использовать лопатки и другую кухонную утварь из пластика безопасно при наличии сертификата соответствия пищевым требованиям, а также маркировки «бокал и вилка». Если изделие или емкость подвергаются нагреву, производитель указывает максимально допустимые температуры.

Важно запомнить

Кухонная утварь из пластика безопасна для здоровья, и ее смело можно использовать в быту в соответствии с маркировкой и рекомендациями производителя.

Выбирайте кухонные аксессуары с маркировкой «бокал и вилка». Наибольшее число преимуществ при прямом сравнении изделий из разных материалов показывает утварь из пластика. Пищевые виды пластика не вступают в реакцию с пищей и жидкостями, слабо нагреваются и легко моются.

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