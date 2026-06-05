Фото: Комсомольская правда.

ТРИ КИТА УСПЕШНОСТИ

— Татьяна Владимировна, в рамках ПМЭФ прошла сессия с Минэком «Золотой запас бизнеса». На ней вы сказали, что мамам-предпринимателям нужна «не столько благотворительность, сколько поддерживающая среда». Если смотреть без розовых очков, чего конкретно им не хватает для перехода от идеи к масштабированию? Назовите главные барьеры.

— Это была очень оживленная дискуссия на тему: насколько надо поддерживать таких предпринимателей и как именно. Вопрос финансирования с учетом всех существующих программ поддержки уже не стоит так остро. Но наличие финансовой помощи не гарантирует успешность. А что же ее гарантирует? В процессе дискуссии мы выделили три основных компонента.

Первое — это образование: узнать, что такое бизнес, какие в нем компоненты и как ими управлять. Второе — инструменты. Мы достаточно подробно говорили о технологиях искусственного интеллекта, я приводила в пример нашего бизнес-помощника, который оперативно решает проблемы, эта инструментальная поддержка очень важна. А третье, и, как выясняется, самое важное, — это поддержка человека человеком.

Мы уже много лет участвуем в развитии и самого проекта «Малый предприниматель», и большого количества участников. За всю историю программы через нее пришло больше 17 тысяч человек. Это дает нам возможность посмотреть на многие вопросы именно через человеческий опыт. Ничто не даёт такого хорошего эффекта для роста бизнеса, как когда действующие бизнесмены проводят много времени с начинающими предпринимателями, дают им советы менторов. Этот обмен живым опытом, как выяснилось, невозможно заменить практически никакими инструментами.

Татьяна Евдина на ПМЭФ-2026

НЕ ЗАМЕНЯТЬ, А ДОПОЛНЯТЬ

— Есть разные варианты работы и поддержки: например, искусственный интеллект (это больше 140 AI-сервисов от Сбера), живой менторинг. Вы упомянули и то и другое. Как вы считаете, сможет ли искусственный интеллект через три-пять лет заменить живого ментора для женщины в декрете, которая начинает бизнес, или человеческое общение здесь абсолютно незаменимо?

— Мне кажется, не совсем правильно противопоставлять человека и искусственный интеллект. В моем представлении это скорее взаимодополняющие инструменты. Поэтому нет, он не способен заменить, а вот дополнить - сможет.

Ментор дает ту часть, которая основана на собственном опыте, эмпатии, проявлении человеческих качеств. А искусственный интеллект дает огромную базу экспертизы, быструю реакцию и адаптацию. И когда они работают вместе, возникает удивительный синергетический эффект. Поэтому здесь в большей степени надо говорить не о замене и не о противопоставлении, а о том, как это будет работать в синергии.

— И как же они могли бы дополнять и улучшать друг друга?

— Искусственный интеллект содержит огромную экспертизу. Ни один человек не может столько знать. Кроме того, искусственный интеллект сейчас способен быстро создавать инструменты, оперативно искать решения, предлагать и собирать различные комплексные вещи.

Так что избавить от рутины или энергетически истощающих вещей он может, но заменить человеческое общение… Мы ведь заводим бизнес не просто так, особенно в сегменте малого предпринимательства. Доход действительно является значимой частью, но далеко не единственной. Человек нуждается в новом статусе, в подтверждении собственной значимости, в проявлении своей идентичности. Этих вещей искусственный интеллект (по крайней мере, в настоящее время) дать ему не может.

Поэтому человеку всегда нужен собеседник, ментор, тот, с кем можно поделиться своей уязвимостью, разочарованиями, болями; историей о том, как что-то не получилось, или, наоборот, когда чего-то хочется. Также важны сообщества, где люди могут выйти на площадку и манифестировать свои проявления, ценности, смыслы.

— В вашей речи на сессии ПМЭФ прозвучала такая цифра: к 2030 году ожидается паритет мужчин и женщин в сфере индивидуального предпринимательства. Что должно произойти со стороны банков, институтов развития, чтобы этот прогноз сбылся, а не остался просто благим пожеланием?

— Институты развития созданы для того, чтобы поддерживать, но они не могут инициировать. И здесь речь о том, как эти институты могут поддержать предпринимательскую активность.

Мужчина традиционно принимает на себя больше рисков, поэтому он более склонен к предпринимательской деятельности. Мужчина быстрее и легче переживает неудачи и вступает в партнерство. Договоренности даются ему легче, потому что контроль эмоциональной сферы обусловлен воспитанием.

Для женщин всё это сложнее. Поэтому, с одной стороны, им нужно больше поддерживающих образовательных инструментов (это им нравится), с другой стороны, опять же, общение. Например, на базе «Сбер Университета» мы создаем много сообществ, где люди могут поддерживать друг друга. Это направление, очевидно, будет перспективным в ближайшие годы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ

— Еще вы привели кейс одной из финалисток конкурса онлайн-предпринимателей, где ментор помог не деньгами и не кредитом, а именно распределением ролей с мужем в финансах. Получается, один из главных тормозов тормоз для мам-предпринимателей — это не деньги, не нейросети, а роли в семье и проблемы "в голове". Не слишком ли это личная история для большой системной программы? И как решать эту неудобную проблему?

— С одной стороны, эта зона, безусловно, достаточно личная, и все определяется уровнем доверия. С другой стороны, распределение ролей в бизнесе — не самая личная вещь. Если не углубляться в психологию, в отношения, то распределение ролей в бизнесе не такое уж и сложное. Например, это распределение ролей между генеральным и финансовым директором; между директором по маркетингу и тем, кто занимается логистикой. Если смотреть с точки зрения ролевой модели, у нас не возникает эмоциональной привязки, вопроса, что это сложно или интимно. И это очень важная история: как не смешивать семейные роли и бизнес-роли. Для семейного предпринимательства это отдельный вызов — оставаться в бизнесе в бизнес-ролях, а в семье — в семейных.

Если человек доверяет своему ментору, то может обсудить с ним и такие проблемы. Ментор может помочь, создавая ясность и четкость. Причем здесь работает не только ментор, но и коуч. Ментор — это больше про навыки: что я умею и как мне стать хорошим генеральным директором. А коуч в большей степени говорит: кто ты в этом бизнесе, кем ты себя видишь, что вдохновляет тебя и твоего партнера и как вы поддерживаете друг друга.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТАРТА

— Давайте представим: есть женщина, которая уже два года откладывает свой бизнес, размышляет, ждет, пока ребенок пойдет в садик... Какой неочевидный, но действенный совет такой женщине вы бы дали?

— Есть очень хорошая фраза: если ты ищешь лучшее время для свершения, то это время - вчера. Откладывание всегда связано с личным барьером человека, с его неуверенностью в себе.

Разрешить себе прямо сейчас чем-то заняться довольно сложно. Я как коуч подсвечиваю слепые зоны. А что будет, если ты разрешишь? А если у тебя получится?

Со многими я работаю именно в такой парадигме. Это история о том, как увидеть себя в успехе в будущем. Когда тебе задают вопрос: «А если у тебя получится?», очень часто у людей происходит осознание: «А правда, вдруг получится?» Тогда открывается проекция в новое будущее, человек представляет себя в успехе, и у него возникает поддержка его личных амбиций. И тогда он готов их реализовывать. Ему нужно внутреннее разрешение.

— Это именно то, чего не хватает многим людям.

— Конечно, ведь что такое предпринимательство? Это разрешить себе риск. Что такое искусство? Это разрешить себе быть необычным. Что такое материнство? Это разрешить себе вызовы.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, БОЛЬШЕ РАЗРЕШЕНИЙ

— В креативных индустриях женщины открывают бизнес вдвое чаще, чем мужчины. Как вы думаете, почему так происходит?

— Возможно, это связано с текущим фокусом этого направления и с большими возможностями в плане инструментов, в том числе связанными с искусственным интеллектом.

Возможно, творческое начало и то самое разрешение, о котором мы только что говорили, стало ярче и интенсивнее. Женщинам стало проще признавать возможность своего успеха. А в креативных индустриях (например, моде или компьютерном дизайне) стало больше возможностей и открытости.

— А насколько они успешны в этих начинаниях?

— Мы наблюдали такую статистику по нашему конкурсу «Мама-предприниматель»: примерно 70% женщин, которые начинают бизнес, успешны и ведут свое дело больше двух лет. А основной пул участниц ведет один бизнес в сегменте малого предпринимательства около шести лет. Это серьезный срок.

При этом нам очень нравится, что часто происходит выход из малого в средний и крупный бизнес, либо редизайн и переход в другую сферу. Но история, когда люди совсем уходят из бизнеса, не такая частая. Мы все равно переживаем за оставшиеся 30% и хотим, чтобы они тоже оставались и развивали свою бизнес-историю.

— Вы упомянули очень интересный момент: женщины стали чаще открывать бизнес в традиционно мужских сферах. Это могут быть строительство и ремонт, инженерия, производство металлических изделий. Как вы думаете, почему?

— Думаю, это связано с возможностью и поддержкой. В том числе потому, что мужчины стали приходить в женские сообщества.

Раньше женское бизнес-сообщество воспринималось как достаточно изолированная часть, где женщины обмениваются опытом. Мне кажется, нам удалось сломать эту парадигму. Когда мы приглашаем в программу менторов, в том числе мужчин, они начинают делиться опытом, и женская аудитория очень тепло воспринимает наставника. Стали передаваться совсем другие знания. И тот бизнес, который традиционно был мужским, стал делиться и транслировать, как это просто, как это возможно, как тебя здесь поддержат.

— А добиваются ли они успеха в сферах, которые традиционно считались мужскими?

— Безусловно. Не могу сказать, что в традиционно женских сферах (образование, здравоохранение) женщины более успешны, чем в мужских. Возможно, это связано с тем, что в мужские сферы идут самые амбициозные и рисковые... Но в целом статистика там даже немного лучше, хотя сильного отклонения нет.

Для меня, например, большим открытием стала хозяйка шиномонтажа. Ведь эту сферу мы воспринимаем исключительно как мужскую.

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме состоялась сессия «Золотой запас бизнеса: человек как главный ресурс экономики», посвященная развитию человеческого капитала и вовлечению различных социальных групп в предпринимательскую деятельность. Участники дискуссии обсудили роль человеческого капитала в обеспечении устойчивого экономического роста, механизмы поддержки предпринимательской активности граждан, а также лучшие практики вовлечения в экономику женщин с детьми, граждан серебряного возраста, участников СВО и членов их семей.