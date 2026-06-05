Артур Парфенчиков: Почему я так увлеченно рассказываю о своей Родине? Да потому что я ее так люблю…

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В передвижной студии Радио «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме побывал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Беседовал с ним журналист кремлевского пула, политический обозреватель Радио «Комсомольская правда» Александр Гамов.

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ «АРКТИЧЕСКОГО ГЕКТАРА»

— Артур Олегович, пока мы вас ждали, я посмотрел новости и почему-то самым «звучным», самым интересным мне показался такой вопрос. Насколько мне известно, Республика Карелия вышла на второе место по предоставлению участков по программе «Арктический гектар». Это что — среди северных регионов?

— Нет, Александр, это вообще второе место в стране.

— И уже пятилетку работает эта программа?

— Да, в этом году мы будем подводить первые результаты.

— И сколько участков, взятых под туризм, уже реально предоставляют услуги или пока находятся в стадии строительства?

— Во-первых, Карелия, как говорят, «взлетела» в этом процессе.

— В хорошем смысле?

— Да, все пошло на взлет. На самом деле мы на втором месте по абсолютным показателям. Если сравнить, то территория арктической зоны в Карелии составляет всего 1% от всей Арктики России, а по количеству выделенных участков мы занимаем второе место.

На сегодняшний день предоставлено уже почти 3 300 участков. С 2021 года, когда стартовала программа, рассмотрено около 12 тысяч заявлений, удовлетворено 4,5 тысячи, и уже 3 300 заявителей получили свои участки.

Более трети участков используются под туризм, еще более трети — под индивидуальное жилищное строительство. Остальное приходится на малый бизнес и предпринимательство. Мы уже видим реализованные проекты: гостевые дома, небольшие глэмпинги.

— А ваш арктический гектар там есть?

— Нет, как-то пока руки не дошли. Может быть, займусь этим на пенсии.

Если говорить о соотношении участников программы, то местные жители Республики Карелия составляют примерно треть.

Арктический гектар. Фото управления Пресс-службы Главы Республики Карелия

— Остальные — соседи?

— Не только. Понятно, что это Москва, Московская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург. Но среди тех, кому приглянулся «Арктический гектар», есть и жители Краснодарского края.

— Устали от жары?

— Возможно. Но действительно, арктическая Карелия — это уникальное место. Это Белое море.

Мы сейчас по поручению президента Владимира Путина, которое было озвучено на прошлогоднем Арктическом форуме, начинаем реализацию масштабного проекта туристического комплекса на 1 700 человек единовременного пребывания.

— Туристов?

— Да. Это проект «Тохмайоки Парк». Там появится уникальный объект. Вообще люди туда едут охотно.

Знаете, у нас на Белом море даже яблоки выращивают, есть яблоневые сады.

— А какие сорта?

— Думаю, в основном раннеспелые. Меня самого это когда-то удивило. Я ведь садовод, у меня есть участок под Петрозаводском, с детства этим увлекаюсь.

Кстати, моя мама была большим энтузиастом садоводства. Она даже вела в республике популярную передачу «Садоводам Карелии».

— Назовите ее фамилию, имя, отчество.

— Галина Ивановна Парфенчикова, режиссер Карельской студии телевидения.

— И это мы обязательно опубликуем.

О БИОЭКОНОМИКЕ, ВОДОРОСЛЯХ И... ДЕТСКОМ ПИТАНИИ

— Артур Олегович, Республика Карелия в серьезных научных изданиях обозначена как пилотный регион по реализации национального проекта «Биоэкономика». Когда мы увидим первые результаты?

Например, вы говорили о детском питании с добавлением водорослей. Может ли такая продукция быть интегрирована в систему государственных закупок — для детских садов, школ, больниц? Или основной рынок сбыта — торговые сети и санатории? Тема необычная: биоэкономика, водоросли, детское питание.

— Да, действительно, все эти темы связаны между собой. Начнем с водорослей.

— Биоэкономика... Почему именно водоросли? Они действительно полезны детям?

— Конечно. Я вообще считаю, что Белое море — наш уникальный ресурс. Наверное, я еще не раз употреблю слово «уникальный».

Белое море — наш уникальный ресурс. Фото управления Пресс-службы Главы Республики Карелия

— Я уже заметил.

— Потому что у нас уникальная морская вода — очень соленая и прозрачная. Наши ученые отмечают, что в ней прекрасно растет рыба. Сейчас мы начинаем развивать и выращивание мидий.

Но особенно интересны водоросли. В Белом море обитает около 160 их видов водорослей. Десять из них уже изучены и могут использоваться в промышленности, в том числе есть несколько съедобных.

— Какие именно?

— Прежде всего это фукус и ламинария. Собственно, первый такой проект мы реализуем в Кондопожском районе, в Березовке. В начале июля запускаем завод, приедут гости из Москвы.

— Это производство биопитания?

— Да. На первом этапе планируем перерабатывать 500 тонн сушеной продукции.

— В год?

— Да, это годовой объем. Понимаете, речь идет о сухих водорослях и производстве различных микродобавок. Мы выпускаем детское питание, в том числе из карельских ягод, фруктовые и овощные смеси. Планируем использовать и натуральные микроэлементы, которые будем получать из добытых и переработанных морских водорослей.

Надеемся выйти на проектную мощность к ноябрю 2026 года.

— Для чего все это делается?

— Понимаете, мы — морская держава, о чем президент Владимир Путин не раз говорил. Он неоднократно подчеркивал необходимость увеличения потребления рыбы, поскольку это напрямую связано со здоровьем людей.

Но есть еще водоросли, аквакультура. Наши мидии, кстати, очень вкусные. Те, кто пробовал, говорят: новозеландские отдыхают.

Будем наращивать производство. Пока объемы добычи водорослей небольшие, но мы уже объединяем индивидуальных предпринимателей и наши колхозы. На Белом море сохранились рыболовецкие хозяйства, причем некоторые даже с красными знаменами. Мы это поддерживаем — это часть нашей истории.

— Завтра у нас будет Геннадий Андреевич Зюганов. Я ему об этом расскажу.

— Пусть приезжает. Покажем ему колхоз «Заря Севера» — с настоящим красным знаменем. Правда, работает он уже по современным экономическим принципам, хотя многое сохранилось еще с советских времен.

— И много таких хозяйств?

— У нас три колхоза. Сейчас объединяем их в кооперацию.

«А ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ПРОБОВАЛИ МОРОЖЕНОЕ С ГРИБАМИ?»

— Меня заинтересовала еще одна тема — технопарк «Карельские продукты и локальные бренды». Насколько я понимаю, речь идет о ягодах, фруктах, а также мясных и молочных деликатесах?

— Да. Могу сказать, что это действительно уникальный проект.

— Он уже работает?

— Да.

Технопарк. Фото управления Пресс-службы Главы Республики Карелия

— То есть вы сохранили традиции и систематизировали производство?

— Вообще, сама система технопарков позволяет создавать новые производства. Понимаете, пищевая промышленность — это в основном средний и малый бизнес, индивидуальные предприниматели.

Им необходима такая единая площадка, где централизованно решаются вопросы не только предоставления помещений, но и энергообеспечения, логистики, бытовой инфраструктуры.

Там есть не только столовая для сотрудников, но даже прачечная. Нужно постирать спецодежду — все предусмотрено. Задача бизнеса — заниматься производством, а основные хозяйственные вопросы берет на себя управляющая компания технопарка.

При этом арендная плата вполне приемлемая.

Сегодня у нас уже более двух десятков резидентов, работающих в самых разных направлениях. В первую очередь это уникальные пищевые производства с ярко выраженной карельской спецификой.

— В чем эта специфика?

— Прежде всего в наших ягодах, уникальных по своему составу.

— Без пестицидов, растут практически сами по себе, на чистом воздухе?

— Конечно. Например, есть продукция, при производстве которой используются гриб чага, можжевельник, ламинария и наши лесные грибы.

Возьмем карельское мороженое Lumipallo. В переводе на русский это означает «снежный шарик». Только за прошлый год производство этого десерта увеличилось вдвое.

Туристы с большим интересом покупают необычные вкусы мороженого. Фото управления Пресс-службы Главы Республики Карелия

Вы когда-нибудь пробовали мороженое с икрой ряпушки? Или с добавлением белых грибов? А может быть, даже морского ежа?

— Нет.

— Я, конечно, люблю классическое шоколадное мороженое и эскимо, знакомые с детства. Но туристы с большим интересом покупают необычные вкусы.

Например, мороженое с можжевельником. Наверное, это и полезно, и необычно.

Конечно, пользуются спросом наш северный мед и другая местная продукция. А еще — знаменитая карельская вода.

— Просто артезианская?

— Да.

— Обычная или лечебная?

— У нас есть вода, богатая йодом и селеном — существуют такие скважины. Сама по себе вода в Онежском озере очень чистая с точки зрения содержания минералов. Настолько чистая, что это даже не всегда хорошо.

Однако для производства некоторых напитков — например, пива, лимонадов и другой продукции — такая природная вода фактически близка к дистиллированной и подходит очень хорошо.

— То есть идеальная основа для напитков?

— Именно. Наши предприятия уже работают и на зарубежных рынках. В частности, поставляют продукцию из ягод в Белоруссию. Сейчас рассматриваются поставки в Казахстан.

Сегодня мы как раз обсуждали эти вопросы с партнерами из Азербайджана, ведем переговоры с арабскими странами.

Конечно, это продукция достаточно высокого ценового сегмента. Она не самая дешевая, зато натуральная.

— Контракты уже заключаете?

— Да, конечно.

— Много?

— Пока подписан первый контракт с Белоруссией. Но основной рынок сегодня — внутренний. Это туристы.

Карельский рынок сам по себе очень емкий для такой продукции, потому что туристов у нас много.

Мороженое съедают все. (Улыбается.)

ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ ПЕТРОГЛИФЫ...

— В прошлом году в республике открыли уникальный центр на Беломорских петроглифах. Это объект ЮНЕСКО.

Оправдает ли он вложенные средства? Насколько вырастет туристический поток? Возникает и много практических вопросов: как добраться, есть ли необходимая инфраструктура — гостиницы, кафе, сувенирные магазины, сервис?

И кроме петроглифов, что еще может заинтересовать туристов?

— Во-первых, Александр, хочу сказать, что это наш общий серьезный результат.

Наши уникальные коллекции наскальных изображений древних людей старше египетских пирамид. Это огромное культурное наследие. Речь идет о тысячах петроглифов — изображений, высеченных на камне.

Петроглифы. Фото управления Пресс-службы Главы Республики Карелия

— Их можно фотографировать бесплатно?

— Да, конечно. Вход в музей платный, но стоимость вполне доступная. Знаете, что особенно интересно? Среди этих изображений есть настоящий древний детектив.

— В каком смысле?

— На наскальных рисунках фактически рассказывается история убийства, преследования преступника и последующих событий.

Наши ученые расшифровали многие изображения как своеобразные страницы древней каменной книги. Получается, что задолго до Конан Дойла наши предки уже создавали детективные сюжеты.

— То есть публиковали детективы?

— Можно сказать и так.

Есть, например, изображение пятитысячелетней давности человека, который бежит на лыжах с палкой. Причем складывается впечатление, что он использует технику, напоминающую современный коньковый ход.

Это государственный музей. И пока лишь первый этап большого проекта, потому что есть не только Беломорские, но и Онежские петроглифы.

В 2021 году они были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В прошлом году мы завершили строительство комплекса «Беломорские петроглифы». Это масштабный объект, созданный за счет государственного финансирования.

В общей сложности на реализацию проекта было направлено более 2 млрд рублей.

— Очень интересно.

— Безусловно, мы только в начале пути.

Но уже в прошлом году, еще до официального ввода объекта в эксплуатацию, благодаря созданной инфраструктуре его посетили более 30 тысяч человек.

У нас появились закрытые павильоны, благоустроенные маршруты, новые объекты рядом с плотиной и гидроэлектростанцией.

— За год?

— Да. Это в два раза больше, чем годом ранее.

После полноценного запуска визит-центра мы рассчитываем выйти сначала на 100 тысяч посетителей в год, а затем — на 200–300 тысяч.

Конечно, будем активно привлекать бизнес. Уже есть проекты строительства частных гостиниц и туристических баз.

Да и сам Беломорск очень интересен.

Это не только петроглифы. Это и уникальный Музей Карельского фронта, созданный по поручению президента Владимира Путина.

Это поморская культура, поморская кухня, этнография, отдых на Белом море.

Наконец, это те самые водоросли, которые после отлива можно буквально собирать на берегу и использовать в приготовлении различных блюд.

— Вы так увлеченно обо всем рассказываете...

— Александр, но это же моя Родина. Я ее так люблю.

— Спасибо вам огромное, Артур Олегович.