Реприза «элитарного» уровня: Как нужно правильно читать «письмо Зеленского» Владимиру Путину

«Письмо Зеленского» - это не дипломатический документ, это реприза из КВН «элитарного» уровня - «Клуба капитанов». Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Письмо Зеленского», это не дипломатический документ, это реприза из КВН «элитарного» уровня - «Клуба капитанов». Дословно, это «легендарный отдельный конкурс, а также обобщённое название для встреч звёздных капитанов команд КВН разных лет». Судите сами, первая фраза письма:

«Когда вы пришли к власти в России более 26 лет назад, многие люди на Украине относились к вам положительно. Так было. Но это уже в прошлом».

Смех в зале. Жидкие аплодисменты в задних рядах, публика еще не разогрелась.

«Мы часто слышим, что вам комфортно в этой войне. Конечно, не в тех случаях, когда речь идет о безопасности вашей резиденции в Валдае или вашего парада в Москве».

Смех в зале, топот и свист.

И так далее.

Все содержание письма - самопрезентация киевского режима. И писали его не для Путина, он там не прочтет ничего нового, писали для условного Запада - европейского или заокеанского. Поэтому в письме Зеленский так легко переходит от вековечных болей и обид украинцев с классическим припевом «За Що?» к безудержному хвастовству военными победами над Россией.

Вопрос на логику мышления: если дела Украины на фронте и в тылу так прекрасны, к чему тогда письмо? Чего хочет добиться автор? Мира? Но зачем победителю переговоры о мире? Непонятно.

Зачем, подобно брошенной жене, писать обличительное письмо своему мучителю? Еще раз непонятно. Но только в том случае, если рассматривать это послание как начало переписки двух лидеров воюющих стран.

Но это не тот случай.

На Западе хватает независимых, объективных экспертов. Их буквально ненавидят все по очереди. Такова плата за правду. Эти люди очень давно заметили многозначительную особенность СВО - существует огромный массив информации о пораженных ВСУ российских объектах: учтена каждая бензоколонка, каждый релейный шкаф. При этом мы не можем, не способны оценить, какой ущерб Украине наносят наши удары. Учитывая, что их интенсивность, «вес залпа» на порядки выше. И есть мнение, что ситуация на Украине близка к критической. По логике войны не может быть по-другому. Поэтому в Киеве началась суета.

Плутократам с улицы Банковая срочно потребовалось сообщить спонсорам, что они побеждают. Без имени Владимира Путина письмо Зеленского просто бы не прозвучало как нужно. Зеленский поступил как прохиндей, который возит в автомобильных правах свое случайное селфи с Жириновским. Да, медийно письмо «выстрелило». Многие вспотели. Форма подачи была выбрана привычная, «кэвээновская». Обстоятельства, в которых было написано это письмо, тоже можно представить: когда играешь на рояле и одновременно пишешь и очиняешь перо. Неизвестно, мыл ли руки автор перед тем, как заклеить конверт.

Ответа на это письмо не будет, конечно. И в целом, по драматургии этого события, никакой ответ Зеленскому не требуется. Вспомним русского классика: «Я к вам пишу — чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле. Меня презреньем наказать».

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