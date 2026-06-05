Долгожданное признание Коки и Масленникова, выступление Бьянки и «семерка» в кружевах: как прошла свадьба звезд соцсетей Покров и Бабича

Блогеры Артур Бабич и Аня Покров сыграли свадьбу в лесу. Фото: соцсети

Накануне в Москве отгремела одна из главных блогерских свадеб года. Экс-участники популярного во времена ковида Тик-Ток-дома Dream Team House Аня Покров и Артур Бабич провели роскошное торжество. Расписались они еще 6 апреля в Санкт-Петербурге, но сама церемония состоялась лишь 4 июня в лесу в Подмосковье.

Артур появился перед гостями привязанный к тросам эвакуатора - жениха буквально «спустили» на землю. Аню в роскошном белоснежном платье с длиной фатой под венец вел отец, а кольца молодоженам вынес 85-летний дедушка невесты. Когда влюбленные развернули свиток с клятвой оказалось, что она занимает аж несколько метров, какая же свадьба блогеров без шуток и отсылок к клише из мультфильмов! В самый ответственный момент Артур в смокинге не смог сдержать слез.

Артур появился перед гостями привязанный к тросам эвакуатора - жениха буквально «спустили» на землю. Фото: соцсети

Первый танец молодоженов был под песню певицы Асии «Спасибо», ради этого Покров сменила платье: заменив наряд с роскошной фатой, на платье с корсетом и кружевами. Также невеста сделала супругу подарок: совместила русско-народные танцы с армянским, так как у Артура отец из Армении.

«Здравствуй, моя душа. Я готова разделить с тобой всю оставшуюся жизнь! Спасибо, что ты мой муж!» — написала Анна в соцсетях.

Фотозону решили сделать из «семерки», обклеенной кружевной скатертью. Конечно, блогеры не могли обойтись без рекламных интеграций, поэтому на месте проведения церемонии стояло пару точек «партнеров», которые раздавали угощение гостям. Кстати, поздравить Покров и Бабича пришло множество блогеров и артистов: Наталья Рудова, Юля Гаврилина, на сцене выступал рэперы nkeeei, 10age и певица Бьянка.

Фото: соцсети

На мероприятии была и другая популярная пара — Клава Кока и Дима Масленников. Певица опубликовала фото с возлюбленным с праздника Покров, намекнув, что скоро и они сыграют свадьбу. «Мы следующие», – написала Кока.

Напомним, Аня и Артур вместе уже много лет, первые годы они скрывали свои отношения, хотя фанаты звезды ТикТока и так обо всем догадывались. Предложение Бабич сделал еще год назад, возлюбленная, кстати, взяла его фамилию. После 2022 года, когда ТикТок ушел из России, они переживали непростые времена. Артур, Покров, а также Даня Милохин и другие участники Dream Team House ездили по миру в надежде стать популярными то в Казахстане, то в США. В какой-то момент Артуру запретили въезд в Россию, ведь это именно он «подбил» Милохина спеть с ним гимн Украины во время прямого эфира. В итоге возлюбленным приходилось встречаться на нейтральной территории.

Фото: соцсети

В конце концов Бабичу разрешили въехать в Россию, после того как в одном из интервью он признался в любви к стране и осудил блогеров, уехавших из Москвы после 2022 года. Более того, в конце прошлого года Артур получил паспорт РФ. «Теперь я официально россиянин! Это был непростой путь, но он многому меня научил», — писал Бабич.

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