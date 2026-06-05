Боевая работа расчета "Панцирь-С"

Министерство обороны России сообщило о серии ответных ударов по Украине, предпринятых с 30 мая. Эти действия стали реакцией на атаки украинских террористических групп по гражданским объектам на территории РФ. За указанный период было осуществлено шесть групповых и один масштабный удар с применением высокоточного оружия. Удары ракетами и дронами наносились с земли, с воздуха и моря.

«Целями стали промышленные и энергетические объекты, связанные с обеспечением Вооруженных сил Украины», - подчеркнули в военном ведомстве.

ЗРПК «Панцирь-С» круглосуточно контролирует воздушное пространство по защите критических важных объектов

На прошедшем брифинге официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Конашенков, также озвучил данные о потерях украинской армии за прошедшую неделю.

Он сообщил об уничтожении украинских военнослужащих: в зоне ответственности группировки войск «Север» - более 1355 боевиков ВСУ, «Запад» - 1325, «Южная» - 935, «Центр» - 2360, «Восток» - 3045, «Днепр» - 335.

Всего за семь дней, согласно заявлению, главком ВСУ Сырский лишился 9355 боевиков и иностранных наемников. Кроме того, было ликвидировано три танка (включая немецкий Leopard), 80 единиц бронетехники, 75 артиллерийских орудий, 45 комплексов РЭБ и 484 автомобиля.

В то же время российские подразделения смогли вытеснить противника из населенных пунктов Тихоновка (ДНР) и Комсомольское (Запорожская область).

Системы противовоздушной обороны успешно перехватили 47 управляемых авиабомб, 16 реактивных снарядов американских HIMARS и чешских «Vampire», а также 3084 ударных беспилотника самолетного типа, использовавшихся ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции, по состоянию на 5 июня 2026 г уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолет.

156 416 - дронов.

661 - ЗРК.

29 621 - танков и бронемашин.

1 729 - РСЗО.

35 227 - орудий.

63 347 - единиц спецтехники.

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