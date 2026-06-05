«Фабрику звезд» перезагрузят по-настоящему: глава Первого канала Константин Эрнст подтвердил инсайд на полях ПМЭФ

«Фабрика звезд» — шоу, где готовили потенциальных звезд эстрады. Фото: Первый канал «Фабрика звезд»

Девиз современных продюсеров аудитория уже выучила наизусть: новое — это хорошо забытое старое. Именно поэтому суперхитовые шоу нулевых одно за одним пытаются возвращать на малые экраны. Получается с переменным успехом. К примеру, закрытую в 2012 году Первым каналом «Фабрику звезд» — шоу, где готовили потенциальных звезд эстрады — начали перезагружать почти 10 лет назад.

В 2017 году канал «Муз-ТВ» попытался повторить успех той самой «Фабрики». А затем ТНТ перехватил эстафету — и выпускал собственную версию проекта в 2024 году. Никакого успеха не было. Никаких звезд музыкальный комбинат так и не выпустил.

Фото: Телеканал ТНТ «Фабрика звёзд»

И теперь за дело берется вновь Первый канал.

Слухи о перезапуске «ФЗ» начали появляться еще несколько недель назад. В профильных ТГ-каналах писали: «Механика проекта останется той же: участники, прошедшие кастинг, заселяется в «Звездный дом», где всё происходящее будет круглосуточно сниматься десятками скрытых камер. В течение трех месяцев будущим артистам предстоит оттачивать вокал, хореографию, осваивать актерское мастерство. Кроме того, их ждут регулярные мастер-классы от мэтров российской эстрады».

Яна Чурикова. Фото: Первый канал «Фабрика звезд»

Вроде как ведущей новой «Фабрики» станет Яна Чурикова — ветеран проекта, выпустившая целый цикл интервью к юбилею шоу. А в эфире ждать проект стоит не раньше 2027 года. Так говорили инсайдеры.

Сама телеведущая весьма пространно прокомментировала камбэк.

— Перепроверьте в нормальных источниках нормальным способом, — посоветовала Чурикова. — Это ненормальный.

А потом появился более чем нормальный источник. На полях ПМЭФ гендиректор Первого канала Константин Эрнст подтвердил, что возвращению «Фабрики звезд» быть.

Причем, по старой, апробированной схеме.

— Это будет история классического соревнования продюсеров: будет кто-то из продюсеров со старой «Фабрики звезд» и кто-то из продюсеров, появившихся за последние 10 лет, — сказал Константин Львович. — То есть будет две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации.

Яна Чурикова. Фото: Первый канал «Фабрика звезд»

Вести перезагруженную версию «Фабрики» будет по-прежнему Яна Чурикова (в свое время на этой позиции ведущую подменяли Дмитрий Шепелев, Ксения Собчак, Тимур Родригез, Маша Малиновская и другие).

Можно по-разному относиться к качеству отечественной эстрады, но отрицать, что проект действительно выпустил ряд артистов, которые долго формировали музыкальную поп-повестку в стране, бессмысленно: выпускниками «Фабрики звезд» под руководством лучших продюсеров, композиторов и вокальных педагогов России стали Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Юлия Савичева, Наталья Подольская, Елена Темникова, Ирина Дубцова, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, группы «Корни», «Челси», «Фабрика» и другие.

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