Самый большой из новых маленьких отечественных самолетов получил разрешение на полеты: Ил-114-300 дали «путевку в жизнь» на ПМЭФ

Новый отечественный самолет Ил-114-300 получил сертификат типа. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Новый отечественный самолет Ил-114-300 получил сертификат типа. Это означает, что теперь его можно запускать в серийное производство и поставлять авиакомпаниям.

В пятницу 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава Росавиации Дмитрий Ядров торжественно вручил управляющему директору АО «Ил» Даниилу Бренерману переизданный сертификат типа на Ил-114, куда теперь вошла и новая современная модель для региональных линий.

Фактически Ил-114-300 первым из обещанных современных моделей отечественных самолетов, про которые мы так много слышим в последние годы, доведен до стадии готовности: если совсем по-простому, сертификат типа позволяет авиакомпаниям на этом самолете летать. До этого сертифицирован в обновленном виде был только не совсем новый Ту-124, где, однако, пришлось импортозаместить ряд систем и агрегатов.

Ил-114-300 — сильно модернизированная версия Ил-114, который был разработан за замену Ан-24 еще к началу 90-х и получил сертификат типа в 1997 году. Но по обычным для «лихих 90-х» причинам в серию не пошел. Для эксплуатации в нынешних условиях самолет пришлось существенно переделать.

- Самолет исполнен в базовой компоновке на 66 мест. Оснащен новыми российскими турбовинтовыми двигателями, современной авионикой, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и эргономичным интерьером пассажирского салона, - заявил на торжественной церемонии первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. И пообещал, что скоро в коммерческую эксплуатацию пойдет обновленный и полностью импортозамещенный «Суперджет-100». Кстати, в рамках той же торжественной церемонии был вручен сертификат типа на отечественный двигатель для «Суперджета» ПД-8.

- Задача Ил-114-300 — заменить на региональных линиях старые Ан-24. Но он вполне годится и для использования вместо уже почти забытого советского Ту-134, - рассказал KP.RU авиаэкперт, главный редактор AVIA.ru Роман Гусаров. - Ил-114-300 в полтора раза больше Ан-24 и по вместимости ближе к реактивному Ту-134, который тоже создавался для ближнемагистральных и региональных маршрутов. То есть мы сейчас получили самый большой и вместительный из предполагаемой будущей линейки наших «маленьких» региональных и местных самолетов. Летать он будет в первую очередь между центрами соседних регионов. За Уралом в таких перевозках — огромная потребность.

Как ожидается, Ил-114-300 заменит также импортные ATR-72 и Bombardier Dash 8.

Производиться самолет будет на Луховицком авиационном заводе. Как сообщают в Объединенной авиастроительной корпорации («ОАК»), первые три серийных самолета - в различной степени готовности. Их до 2027 года получит 2-й Архангельский авиаотряд. В рамках торжественной церемонии на ПМЭФ-2026 между Государственной транспортной лизинговой компанией и этим региональным авиаперевозчиком был подписан договор лизинга на новые «илы». Предположительно, крупным заказчиком Ил-114-300 будет дальневосточная авиакомпания «Аврора».

СПРАВКА «КП»

Летно-технические характеристики Ил-114-300

Дальность полета с максимальным числом пассажиров — 1400 км

Вместимость — до 68 пассажиров

Экипаж — 2 человека

Крейсерская скорость — 450 км/ч

Высота полета — до 7600 км

Длина — 26,9 м

Высота — 9,05 м

Размах крыла — 29,87 м

Диаметр фюзеляжа — 2,86 м

Двигатель — турбовинтовой отечественный ТВ7-117СТ-01

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