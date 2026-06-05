На ПМЭФ прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры» Фото: пресс-служба Госсовета

На полях Петербургского международного экономического форума прошло ключевое совещание по будущему рынка труда в России. Участники комиссии Госсовета по направлению «Кадры» обсудили, как обеспечить экономику страны необходимыми специалистами.

В разговоре участвовали вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, глава комиссии и губернатор Калужской области Владислав Шапша, а также министр труда Антон Котяков. К ним присоединились представители администрации президента, федеральных ведомств, регионов и крупных госкорпораций.

«Вместе с комиссией Государственного Совета, со всеми регионами, федеральными органами исполнительной власти мы уже третий год подряд будем формировать прогноз кадровой потребности. Сейчас он формируется на семь лет, последний прогноз сделан до 2032 года», — уточнила Голикова.

Татьяна Голикова. Фото: пресс-служба Госсовета

По словам вице-премьера, за этот период потребуется заместить 11,5 млн человек в связи с уходом на пенсию старшего поколения, плюс полмиллиона появится на новых рабочих местах.

Голикова также обратила внимание, что две трети востребованных специалистов — это люди со средним профессиональным образованием. Именно поэтому власти сейчас так серьезно заняты развитием системы профтехобразования и проектом «Профессионалитет».

Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, подчеркнул, что кадры сегодня — это главный инструмент для достижения технологического лидерства, которое поставил перед страной президент.

«Речь идёт не о разрозненных действиях учебных заведений и работодателей. А о комплексной работе государства, регионов, бизнеса и всей образовательной системы. Дефицит квалифицированных кадров сегодня – прямой барьер для развития промышленности, науки, энергетики и других приоритетных отраслей. Важно, что в декабре прошлого года под руководством Владимира Владимировича Путина прошло заседание Государственного Совета по кадрам. По его итогам Глава государства дал исчерпывающие поручения, задающие вектор нашей работы», — указал Чернышенко.

Владислав Шапша, Татьяна Голикова и Антон Котяков. Фото: пресс-служба Госсовета

Владислав Шапша заявил, что проблемы с обеспечением кадрами остро стоят во всех без исключения регионах и отраслях. По его мнению, для решения этой задачи нужно использовать весь арсенал: от прогнозирования и профориентации до целевого приема и даже привлечения высококвалифицированных иностранцев.

«Без современных подходов к подготовке кадров невозможно достичь ни экономического роста, ни социального благополучия. Но чтобы эти механизмы работали эффективно, важно синхронизировать их с реальными запросами рынка труда», — добавил глава Калужской области.

Министр труда Антон Котяков уделил особое внимание молодежи, назвав её главным резервом страны. Он рассказал, что ключевым инструментом здесь становится индивидуальное карьерное сопровождение, когда вместе работают учебные заведения, центры занятости и наниматели.

Антон Котяков. Фото: пресс-служба Госсовета

«Позитивную динамику демонстрирует и уровень трудоустройства выпускников колледжей. В процентном соотношении речь идет о росте практически на треть. А если в абсолютных цифрах, то с учетом роста численности обучающихся спустя год после выпуска-2016 работали 252 тыс. ребят, закончивших колледжи. А в 2025 году уже через квартал после получения диплома было трудоустроено свыше 558 тыс. выпускников», — сообщил министр.

Кроме того, на заседании участники затронули тему нелегальной занятости и кадровых потребностей в конкретных отраслях — атомной и энергетической промышленности — вплоть до 2036 года. Все эти вопросы решено держать на постоянном контроле.