Этим летом прослеживается явный тренд на женственность. Фото: социальные сети.

Этим летом прослеживается явный тренд на женственность. Приталенные силуэты, пышные юбки, воланы, рукава-фонарики, шелковые летящие материалы. Многие звезды уже выгуляли красивые платья, а мы собрали топ самых ярких образов.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина. Фото: Екатерина ФРОЛОВА

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Татьяна позирует в шикарном платье с полосатым принтом от известного люксового австралийского бренда Zimmermann. Марка славится красивыми платьями, а также купальниками. Точную цену наряда, как у Брухуновой не скажу, но не меньше 200 тысяч рублей. Кстати, копию платья, как у супруги Петросяна, можно найти на одном известном маркетплейсе за 8000 рублей. Умельцы уже подсуетились.

Фото: wildberries.ru

Эффектный наряд модница сочетала с сетчатыми мюлями и яркой оранжевой сумкой. Определенно удачный образ. Татьяне очень идет.

Светлана Сильваши

Светлана Сильваши Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Светлана выгуляла цветочное платье с романтичными рукавами-фонариками от известного российского бренда Юлии Прохоровой Beloe Zoloto (22 390 рублей). Образ супруга Тимура Хайдарова дополнила сумкой Hermes в тон наряда и лаковыми бордовыми лодочками. Получился сдержанный и в то же время женственный лук. Как говорится — ничего лишнего.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Во время поездки в Азербайджан Светлана собрала романтичный образ с эффектным цветочным платьем с воланами. Черно-розовый наряд журналистка дополнила нежно-розовыми балетками и такого же цвета сумкой-мешком — все от Prada. А сверху Бондарчук накинула легкий летний тренч песочного оттенка. Для прогулок по Баку идеально!

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Бельевой стиль сейчас на пике популярности. И бывшая девушка Тимати уже примерила ультрамодную комбинацию молочного оттенка. Минималистичный образ Анастасия дополнила бежевыми мюлями и шоколадной крокодиловой сумкой Hermes (от 5 млн рублей). Плюс украшения и короткий парик. Кстати, в данном случае каре блогерше очень идет. Получилось красиво и утонченно.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Стефания Маликова

Стефания Маликова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Дизайнер Стеша Маликова позирует в платье мини с цветами от собственного бренда одежды Dress by Stesha. Похожие наряды носили в 60-е, когда одним из главных эталонов красоты была модель Лесли Хорнби, которую за ее худобу прозвали Твигги (в переводе с англ. тростинка). Образ не менее худая Стефания дополнила минималистичными белыми мюлями и миниатюрной молочной сумкой Hermes. В точности такого же платья, как на Маликовой, на сайте марки уже нет, но есть похожее — приталенное и длины миди за 31 200 рублей.

Мода, стоп!

Фото: moschino.com

Этим летом бренд Moschino предлагает нарядиться в полупрозрачную вязаную кофточку с лебедями на груди. В таком лонгсливе вы точно не останетесь незамеченной, а лебеди прикроют пикантные места. Можно даже бюстгальтер не надевать. Цена дизайнерского шедевра 570 евро, или 48 625 рублей.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину