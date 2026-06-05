Владимир Путин выступает с речью на ПМЭФ-2026 Фото: REUTERS.

Владимир Путин 5 июня 2026 года, выступает на пленарной сессии Петербуржского международного экономического форума. Сайт KP.RU публикует полную стенограмму речи президента России.

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Полная стенограмма речи Владимира Путина на ПМЭФ-2026 5 июня

- Добрый день, уважаемые дамы и господа! Россия и Санкт-Петербург вновь принимают руководителей ведущих компаний, бизнесменов, экспертов в этом году из более чем 130 стран для развития деловых контактов и установления новых связей. Наша ведущая сейчас задала планку, темы обозначила и на эти темы я постараюсь говорить, но перед тем, как войти сюда, она же сказала о том, что, по ее мнению, очень хорошая обстановка была создана теми, кто организовывал мероприятия. И я хочу поблагодарить всех, кто организовывал этот форум сегодня. Спасибо большое.

Уникальность, привлекательность Петербургского форума как раз и заключается в возможности свободного диалога по вопросам, которые интересуют предпринимателей, целые отрасли и даже целые государства. Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены – именно такой подход – слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки и есть гармоничный путь развития. Возможность дать ответ на те серьезные вызовы, с которыми столкнулся современный мир. Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки, как провоцируется напряженность в отдельных регионах, прежде всего, на данный момент на Ближнем Востоке. Как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике, кроме того, подрывает региональную и глобальную безопасность. Фактически европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Эти процессы возникли не сами по себе, они стали следствием того, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Причем, такая трансформация – это не переход от одной фазы цикла к другой, происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития.

Что было раньше, на что хотел бы обратить внимание? На протяжении десятилетий модель глобального развития строился вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют. Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. На деле же она все чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции, когда расчеты, технологии, логистика или даже доступ к информации могут быть отключены в один момент, чтобы наказать того, кто решил действовать в своих собственных национальных интересах. То есть, по сути, это была специально созданная система зависимости или выкачивания ресурсов.

Сегодня подавляющее большинство стран это видит. Видят предприниматели, банки, промышленные компании, фермеры, перевозчики. Стало очевидно, что инвестиционные планы, шаги по развитию бизнеса могут столкнуться с серьезным риском. Риском того, что внешняя инфраструктура, на которую они опираются, может быть использована против них. И потому государства начинают развивать собственные технологические решения, создавать свои маршруты поставок, свои институты. Россия ощущает эти изменения в полной мере. Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра. Появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения. Мы осваиваем более перспективные рынки. Таким образом, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности. И чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично.

Повторю, корни нынешней турбулентности в мире в том, что он переходит от вертикальной иерархической модели, которая работала в интересах отдельных государств, причем небольшого количества государств, к более сложной, распределенной и многополярной. Что имеется в виду? Прежде всего, меняется структура роста в пользу новых центров развития стран глобального Юга. И это, уважаемые коллеги, вы и сами это хорошо видите и знаете, это не декларация, а объективная реальность. Ведь в странах, о которых я говорю, растет население, формируется средний класс, развивается промышленность, расширяется внутренний рынок. А значит, строятся города, дороги, порты, энергетические и цифровые сети. Появляются собственные финансовые, образовательные и научно-технологические центры. Отмечу в этой связи, что мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики.

Очень важно, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции. Так, если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние пять лет, то почти половину его ежегодного прироста – 49% – обеспечили государства БРИКС, тогда как вклад так называемый «большой семерки» оценивается в 18%. Для справки могу добавить, что при росте мировой экономики в 2021-2025 годах в среднем на 4,1% ежегодно, 2% было обеспечена странами БРИКС и только 0,8% – странами «большой семерки».

В настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%, доля «большой семерки» – менее 29%. По этому показателю БРИКС обогнал «семерку» еще в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам, это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС. За счет чего, возникает вопрос? Что происходит? За счет того, что темпы экономического роста в странах БРИКС будут устойчиво выше. Они сейчас выше и будут еще выше. Эта тенденция сохранится. Если у стран «семерки» до конца текущего десятилетия они составят в лучшем случае 1,5% в год, то у БРИКС этот показатель в среднем будет превышать 4%. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, это не мы придумали, это данные МВФ, Мирового банка, международных институтов. Они сами об этом вынуждены говорить.

Конечно, бизнесу интереснее там, где более динамичное развитие, где есть перспектива для увеличения производства и сбыта продукции. Поэтому фокус глобальной торговли, а вместе с ней и финансовой системы также будет смещаться. Он уже смещается, и тенденция будет продолжаться.

Многие годы основные потоки товаров, капиталов, информации проходили через небольшое количество западных инфраструктурных узлов. Даже когда товар шел из одной страны Евразии, скажем, в другую, в другое государство Евразии, то расчеты, логистика, страхование, арбитраж опирались на институты третьих стран. Это создавало дополнительные издержки, формировало и политическую зависимость. Сегодня международная торговля становится более эффективной. Увеличиваются поставки без лишних посредников, развиваются расчеты в национальных валютах, открываются новые коридоры. В Евразии это коридор Север - Юг, Трансарктический транспортный маршрут, связи через Каспий, Центральную Азию, Черное море, Дальний Восток. Все эти проекты, логистические маршруты являются реальными чертами сегодняшнего и, что важно, будущего развития.

Как пример того, что глобальная торговая система перестает быть западноцентричной, отмечу следующее. За 25 лет доля БРИКС в мировой торговле товарами более чем удвоилась. В прошлом году на страны нашего объединения пришлась почти четверть мирового экспорта. А этот показатель продолжает расти неуклонно. Как растет и внутренний товарооборот БРИКС. Он уже превышает триллион долларов в год. Особую значимую роль в этих процессах получают так называемые страны-коннекторы, если их можно так назвать. Они соединяют рынки, технологии, финансовые потоки, культуру ведения бизнеса. Причем речь не только о простом транзите, перевозке через определенную территорию. Здесь также важно отметить, главное – обеспечивать доверие, логистику, расчеты, правовую определенность и технологическую совместимость.

В работе панельной сессии принимает участие президент Республики Узбекистан. Руководитель страны, которая является одним из центров экономического роста. В ней активно растет население, реализуются промышленные планы, увеличивается аграрный и энергетический потенциал, внутренний рынок. В то же время Узбекистан выступает важным связующим звеном между Россией, Центральной и Южной Азией, Китаем, Ближним Востоком. Таких примеров, когда собственное развитие гармонично дополняется и использует преимущества и связи с другими центрами многополярного мира, будет все больше. Это в полной мере касается и другого нашего гостя - из Танзании, которая играет схожую роль в Восточной Африке.

Отмечу еще одну важную тенденцию. Глобальная торговая архитектура постепенно уходит от первоначальных принципов Всемирной торговой организации. С начала XXI века количество двусторонних, региональных и мегарегиональных соглашений в сфере торговли увеличилось почти в четыре раза. Почему это происходит? Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто ее и создавал, а именно - западные государства. Когда им было выгодно, они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны. А когда Запад проигрывать начал в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны, стали обременительными. В ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции. Тем самым западные страны фактически выключили механизм ВТО, подорвали доверие к этим институтам.

Раз нет доверия, институт больше не работает должным образом, значит, у бизнеса и у государства найдется другое решение. И оно находится в виде двусторонних и многосторонних торговых соглашений. И еще. Я уже говорил, санкции и блокировка, а по сути, воровство международных резервов России, необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро. Это просто очевидный факт, нужно признать. Теперь все страны (хочу это подчеркнуть, все без исключения), они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также в западной финансовой, платежной инфраструктуре.

Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся, как в нашем случае, конфликт на Украине, в каком-то другом случае – конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке, даже отношение к ЛГБТ-сообществу. Пожалуйста, можно придраться к чему угодно, но в основе одно и то же – недобросовестная конкурентная борьба. Кстати, подрывает доверие к Западу и печальное состояние его государственных финансов. Имею в виду высокий государственный долг и большие бюджетные дефициты. Вот госдолг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели известны: у Греции – 146, у Италии – 137, у Франции – 115, у Бельгии – 108%. У России, кстати, 16,4, плавающая такая цифра немножко. Вчера я говорил на встрече с главными редакторами информагентств, некоторые наши эксперты показывают цифры 15,8, но, во всяком случае, несопоставимая величина.

Дефицит бюджета Евросоюза в 2025 году 3,1% ВВП. Максимальный дефицит таких стран, как Польша – 7,3, Бельгия – 5,2, Франция – 5,1, США – 5,9. В России – 2,6%. Он может по итогам этого года подрасти, но, я думаю, будет все равно меньше, чем у других промышленно развитых стран. Такая ситуация чревата для западных валют новым всплеском инфляции. А подобное уже было в 2021-2022 годах, когда за два года цены в зоне евро и в США выросли на 14%. Очевидно, что в таких условиях страны мира сокращают активы на Западе и переводят расчеты на национальные валюты, все шире используют альтернативные платежные системы, увеличивают роль цифровых финансовых активов, в том числе цифровых валют центральных банков своих стран. Россия в торговых связях с ведущими партнерами уже главным образом использует национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%, то есть почти две трети.

Подчеркну, миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура, без рисков запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития. Ее инструменты должны снижать издержки, ускорять расчеты, расширять доступ к финансированию. И, конечно, с должным противодействием к уходу от налогов, мошенничества, отмыванию средств. Разумеется, на это нужно обращать особое внимание всегда.

Далее. Исторически сложилось так, что Запад рассматривался другими странами как источник технологического развития. Но и здесь мы видим серьезную трансформацию. За 25 лет страны БРИКС существенно нарастили высокотехнологичный экспорт, теперь он превышает треть глобальных поставок. И это говорит об изменении технологического лидерства в мире. Постепенно это происходит, но это идет. Так, у нашего стратегического партнера – Китая, больше всех патентов в области искусственного интеллекта, где, кстати, и у России есть очень хорошие перспективы. Давайте поприветствуем зампредседателя Китайской Народной Республики. (аплодисменты)

Другой наш ключевой партнер, Индия, является одним из ведущих игроков IT-индустрии, на нее приходится весомая доля глобального рынка программного обеспечения. Россия занимает высокие позиции в темпах внедрения цифровых платформ, торговых маркетплейсов, решений в финансовой сфере, в области городских сервисов, здравоохранения и образования. Они улучшают качество жизни людей и в России, и в десятках стран мира, где успешно конкурируют с зарубежными аналогами. Мы также лидируем в такой сложной сфере, как атомная энергетика. Более 80% строительных проектов АЭС на мировом рынке реализуется при участии «Росатома». Более 80%. Это такой серьезный показатель. (аплодисменты)

Серьезные инженерные, технологические заделы у нас и в управлении водно-энергетическим балансом, что приобретает все большее значение в Азии, в Африке, да и во всем мире. Полагаю, что коллеги, которые участвуют в нашей панельной сессии, с этим не могут не согласиться, соглашаются с этим. Очевидно, что важнейшим фактором глобальной трансформации является именно технологический прогресс. Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Что это? Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах.

Второе – это автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики. И, наконец, третье – это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки. По прогнозам ученых, специалистов, те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того, из этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен.

Подчеркну, наличие собственной технологической базы принципиально важно для стран с большим населением, обширными территориями и самобытной культурой. Такие государства не могут выступать только пользователями чужих решений. В таком случае они рискуют стать объектами управления со стороны чужих платформ, а как они будут использоваться, это вопрос. По сути, перед крупными государствами, настоящими цивилизациями стоит вопрос исторического выбора - либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию. И здесь не нужно обманываться, чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости. Россия уже получила такой урок. Мы увидели, как некоторые поставщики программного обеспечения уходят с рынка, как блокируются платежи и как политическое вмешательство в коммерческие отношения происходит. Поэтому будем укреплять собственную критическую инфраструктуру, а сотрудничать, вступать в кооперацию только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства.

Такой опыт, проверенный годами, накоплен у нас в отношениях с Китайской Народной Республикой, действительно, стратегическим партнером России. Наше экономическое сотрудничество охватывает практически все сферы, включая высокие технологии, транспорт, машиностроение и, конечно, энергетику.

Уважаемые друзья! Как я уже сказал, позиции в системе мировых экономических связей, глобальное лидерство зависят от способности той или иной страны обеспечить собственный суверенитет. Не будет преувеличением сказать, что гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты. Речь не только о возможности противостоять внешнему давлению и защищать национальные интересы, это также вопрос качества государства, экономики, общества. Суверенитет означает быть сильнее и, подчеркну, умнее, а значит, точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, в том числе в технологическое развитие.

Подчеркну - настоящий суверенитет требует эффективности. Нельзя сказать – мы суверенны, поэтому можно делать дорого, медленно, неудобно – наоборот, на всех участках работы нужно действовать максимально активно, с наибольшей отдачей. Нужно быстрее производить, обеспечивая рост доходов государства, бизнеса и граждан. В напряженных, непростых условиях Россия продолжает укреплять свой суверенитет, не замыкаясь, а расширяя круг партнеров. Да, сейчас экономическая динамика сдержанная, наверное, мы еще об этом поговорим. Здесь напомню о правленой задаче перед правительством – уже со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики. Сделать это можно только при одном условии – увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл. За 2021-2024 годы прирост инвестиций в России составил почти 38% в реальном выражении. А в прошлом году, конечно, было снижение.

Обращаю внимание - запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей экономических властей, а рост инвестиций – важнейшим индикатором эффективности работы. Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции, а она у нас уже существенно замедлилась и продолжает снижаться. По-моему, я вчера тоже говорил, по прогнозу, инфляция в текущем году приблизится к 5.2%. Мы с коллегами регулярно обсуждаем вопросы экономической повестки и отмечу, что динамика промышленного производства, валового внутреннего продукта, потребительской активности в России находится в плюсе. В апреле промышленное производство в России выросло, несмотря на все проблемы, на 1.9%, в том числе, обрабатывающая промышленность на 3.1%. Розничный товарооборот прибавил 6.5%, ВВП в апреле текущего года вырос на 1.3%, за январь-апрель текущего года подрос еще на 0.2%. И что в этой связи хотелось бы сказать? Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да. Но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. Мы ощущаем подъем. Главное, что мы сохранили – это основа макроэкономической политики, уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено. Необходимо, чтобы эти тенденции закреплялись, а позиция нашей страны в мире, наш суверенитет становились более прочными.

В этой связи обозначу некоторые соображения о том, какой суверенитет нужен в России. Я уже обозначил чуть выше, а сейчас несколько слов поподробнее. Первое. Как уже отметил, суверенная экономика опирается на сквозное внедрение технологий, на использование передовых решений, которые упрощают работу бизнеса, переводят многие процессы в автоматический режим, а, значит, помогают повысить производительность труда и эффективность экономики в целом. Этот тезис особенно относится к области обороны и безопасности. Заметный результат в России по платформизации, если можно так выразиться, по внедрению во все сферы экономики по динамике роста электронной коммерции, порядка 30% в год у нас наблюдается. Наша страна находится в числе глобальных лидеров по этому показателю. Это, в том числе, говорит о качестве российских платформенных решений, которые приносят выгоду и отечественным производителям, и зарубежным поставщикам. Сегодня уже упоминал про наших друзей и партнеров республику Узбекистан, вот в качестве примера – оборот узбекских товаров только через платформу Вайлдберриз в 2023 году составил 418 миллионов долларов. Это было в 23-м. А уже в 2025 году почти полтора миллиарда, с перспективой выйти на уровень свыше двух миллиардов долларов в текущем году. О чем это говорит? Да просто производители товаров, причем, самых разных, включая мелких, средних производителей, через эту структуру, через эту платформу, спокойно попадают на российский рынок, да и не только, кстати, на российский, используя нашу платформу, и на рынки других стран, но главным образом в данном случае на российский рынок. И объемы-то как растут! И люди работают эффективно. И зарабатывают хорошо. Их малые и средние предприятия развиваются. И при всем при этом это происходит за счет современной логистики, с уплатой налогов и таможенных сборов. Вот это можно только поприветствовать. То есть, оборот уже вырос в 3.5 раза и продолжает увеличиваться, в том числе, за счет доступа ко всем потребителям евразийского экономического пространства, к странам-партнерам, например, на динамичном африканском континенте. И это то, что происходит через нашу платформу. Сегодня через эту российскую платформу бизнес получает доступ почти к половине миллиарда потенциальных клиентов по всему миру. И их количество растет. Тем самым российские платформенные решения становятся настоящим драйвером в развитии экономик партнеров. Платформизация в России охватывает не только торговлю, но и транспорт, финансы, логистику, туризм, а так же такие области, как здравоохранение, образование, медиасферы и другие. Конечно, надо наращивать темп, заниматься дальнейшей платформизацией отраслей с внедрением искусственного интеллекта и автономных систем. У нас уже принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта и прошу правительство подготовить такие же национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ.

На форуме будущих технологий, который состоится в начале следующего года, предлагаю обсудить развитие экосистем платформенной экономики и прошу профильную межведомственную рабочую группу при администрации президента сопровождать подготовку этого форума.

Второе на что хотел бы обратить внимание. И сегодня, и на перспективу суверенитет страны определяют люди. Их знания, квалификация, умение овладеть передовыми технологиями и создавать прорывные товары, услуги, целые рыночные направления. Эти профессиональные навыки, конечно, должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане. Сильными специалистами, уверенными в своей успешной профессиональной карьере, в своем будущем. В России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран – он составляет примерно 2.2% экономически активного населения. Это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми государствами. Для сравнения могу сказать, что к нам приближается Япония – 2.5%, в Индии 4.2%, в США 4.2%, в еврозоне 5.9%. За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть, за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий.

Вновь подчеркну – дальнейший уверенный рост заработных плат должен быть связан, в первую очередь, с повышением производительности труда, а так же с эффективной организацией производства на основе современных технологических решений нашей сильной инженерной школы. Отдельный вопрос касается трудовой мобильности, когда специалист может найти более современную, высокооплачиваемую работу на новом предприятии в другом регионе страны. Там, где потребность в кадрах особенно высока, а производства представляют растущие стратегические отрасли, настроенные на выпуск продукции с большой добавленной стоимостью. Как известно, наиболее мобильные молодые люди, которые только закончили учебу или учатся на последних курсах вузов, университетов, для их хорошего профессионального старта мы договорились законодательно закрепить инструмент стажировок с четкими обязанностями работодателя, правами сотрудников и правовыми гарантиями, а так же договорились модернизировать ученический договор, адаптировать его под современные условия. Знаю, что поправки в Трудовой кодекс подготовлены и прошу правительство и Государственную Думу ускорить их принятие.

Третье. Очевидно, что суверенитет такой большой страны, как Россия, определяется не только силой столицы или нескольких крупных промышленных центров. Важно, чтобы каждый регион привлекал инвестиции, создавал качественные рабочие места, развивал производство и городскую среду. На площадке нашего форума организованы выставочные стенды, где субъекты федерации демонстрируют свои сильные стороны, успехи и перспективные планы, проводят переговоры с инвесторами, компаниями, которые хотят выйти на их рынок. Уверен, участники нашей панельной дискуссии, гости уже увидели эту богатую палитру российских регионов, смогли ближе с ними познакомиться.

Но по традиции на полях форума подводятся итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В этом году первенство разделили Москва, республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская, Московская области. Впервые в число лучших вошли Санкт-Петербург и Сахалинская область. Среди регионов, показавших самую высокую динамику, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Омская, Владимирская, Волгоградская области, Краснодарский и Приморский края. Поздравляю коллег с этими результатами.

Будем и дальше оказывать здесь финансовую поддержку регионам, в том числе по линии инфраструктурных бюджетных кредитов. За последние четыре года через этот инструмент регионам было выделено свыше триллиона рублей. До 2030 года планируем направить еще 750 миллиардов. Мы списываем задолженность регионов по бюджетным кредитам за последние два года почти на 440 миллиардов рублей, а в этом году перенесем на более поздний срок погашение такой задолженности еще более чем на 100 миллиардов. Освободившиеся средства регионы могут направить, в том числе, и на проекты развития.

Добавлю, что с текущего года в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата учитывается еще одно направление. Речь идет о сокращении инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия – старинных домах, усадьбах, зданиях. Задача - их быстрее отремонтировать, вовлечь в хозяйственный оборот и сделать доступными для посещения граждан. Это особенно актуально для городов Центральной России, для наших туристических точек притяжения, в том числе на маршруте всемирно известного Золотого кольца. Отмечу успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской и Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана. Рассчитываю, что и другие регионы последуют их примеру. В восстановлении объектов культурного наследия и в целом для развития субъектов федерации нужно использовать потенциал стратегических бизнес-партнеров, то есть крупных наших компаний, предприятий, которые играют определяющую роль в экономике того или другого региона.

Уже решено подготовить механизмы участия таких компаний в секторе, в развитии социальной инфраструктуры, детские сады, школы, больницы, поликлиники. Прошу завершить эту работу в кратчайшие сроки. Здесь же напомню, что мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие средства. Сергей Семенович, столице это не повредит. В качестве позитивного примера таких переездов можно привести компанию «Русгидро» и Банк ПСБ. Принято соответствующее решение в Объединенной двигательно-строительной корпорации. В финальной стадии находятся такие решения по компаниям группы РЖД, а также по другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства. Понимаю все сложности, которые связаны со сменой места работы компании, но нужно эти усилия наращивать.

Далее. Современное предпринимательство – это зачастую не просто развитие бизнеса, а настоящее созидание. Когда вокруг формируется более удобная городская среда, а то и целые населенные пункты, комфортные, привлекательные для жизни. Такие примеры у нас есть. Считаю правильным поддержать новаторские подходы частных инвесторов, дать здесь, что называется, больше творческой свободы через новые экономические, строительные решения, соединить высокотехнологичные инвестиции, туризм, культуру, креатив и локальную идентичность в рамках специального правового режима. Также нужно предусмотреть возможность коллективного инвестирования в проекты городской среды, то есть механизмы, которые позволят гражданам напрямую участвовать в развитии родного края, поселка, вкладываться в улучшение его облика. Прошу правительство совместно с институтами развития, Агентством стратегических инициатив сформулировать такую нормативную базу.

Далее. Сильная, суверенная, динамичная экономика означает развитие частной инициативы, ведь именно предприниматели, компании находят и формируют рыночные ниши, производят товары и услуги, стимулируют занятость. Для высокой деловой активности важна предсказуемость, стабильность инвестиционного климата. Бизнес должен четко понимать налоговую систему, тарифы, регулирование, меры и механизмы поддержки со стороны государства, в целом условия работы на годы вперед. Мы уже провели донастройку системы налогообложения. Выстроили линейку поддержки инвестиций как на федеральном, так и на региональном уровне. В сотрудничестве с деловым сообществом подготовили национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В том числе речь идет о конкретных шагах для упрощения регистрации компаний и подачи налоговой отчетности. Эту работу, безусловно, нужно продолжить, сделать удобнее подключение к инфраструктуре, повысить эффективность правоприменения и так далее. Очень важно, и хочу вновь подчеркнуть, чтобы национальная модель приносила ощутимые результаты для бизнеса, для предпринимателей.

Отдельно скажу буквально два слова о системной работе в части малого и среднего бизнеса. Уже много сделано для того, чтобы нициативные, предприимчивые люди могли легко начать свое дело, запустить производство, оказывать востребованные услуги населению. Однако, когда бизнес растет, развивается, то порой возникают организационные трудности, дополнительные финансовые затраты, и не каждый предприниматель готов с ними справиться. Нужно минимизировать эти издержки, обеспечить так называемый бесшовный переход бизнеса в более высокую категорию, в том числе с помощью готовых цифровых решений или индивидуального сопровождения. Прошу правительство вместе с ВЭБом и, конечно, с деловыми объединениями подготовить концепцию плавного перехода при развитии и росте бизнеса, которая охватит все этапы – от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, а затем и к компаниям, со всеми плюсами корпоративного управления.

В этой работе обязательно нужно учесть переход экономики на платформенные рельсы. Кроме того, обращаю внимание на тему, которая тоже была в центре дискуссии и находится, знаю. С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов, еще через год – 10. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, и с председателем правительства. Вот что я хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога И зафиксировать его как сегодня, на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительства совместно с депутатами Государственной Думы внести необходимые поправки.

А также предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах. Считаю, что это позитивно отразится и на создании более справедливой, конкурентной деловой среды. Такая задача по обелению нашей экономики поставлена, и мы будем продвигаться в ее решении.

И, наконец, в завершение, сильная, суверенная страна, как уже не раз говорил, не может быть закрытой. Да, жизнь доказала, что мы должны сами производить критически важную продукцию, укреплять инфраструктуру, которая имеет принципиальное значение для безопасности государства, для предпринимателей, для повышения качества жизни людей. При этом мы должны обязательно наращивать связи с зарубежными партнерами, выстраивать кооперацию, продвигать трансграничные проекты. Мы, безусловно, продолжим реализовывать планы по расширению возможностей автомобильных и железных дорог. В том числе именно на основе отечественных технологий будем развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей. Пилотный проект здесь, как известно, трасса Москва-Петербург. Также имею в виду наращивание мощности морских портов и Трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии. Будем развивать отечественные торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса. Здесь мы ставим перед собой задачу войти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту нашего торгового флота. Прошу правительство и Министерство транспорта продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага.

Собственная логистическая, производственная, технологическая и финансовая база, предсказуемая среда для бизнеса и развития кадрового потенциала – это мощные конкурентные преимущества на глобальном рынке. Залог успешной работы с теми странами и инвесторами, которые заинтересованы в сотрудничестве и партнерстве, хотят создавать и наращивать с нами взаимовыгодные альянсы, вкладываться в Россию, в совместный бизнес. И мы, безусловно, приглашаем наши компании к сотрудничеству. Уверен, проведение таких мероприятий, как Петербургский экономический форум, внесет свой весомый вклад в эту большую и очень важную работу, позволит всем нам добиваться дальнейших успехов на пути процветания наших стран и народов.