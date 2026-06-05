У морских пиратов появился украинский говор: ВСУ атакуют порты своих союзников

B румынском порту Констанца произошел взрыв морского беспилотника Фото: REUTERS.

Пять моряков из Азербайджана погибли из-за ударов БПЛА по зерновозам в Азовском море. Суда «Натра» и «Циркон» шли под флагами Белиза и Палау из Турции в Ростов под погрузку, сообщают азербайджанские СМИ. За террористическими атаками на грузовые суда в Азовском море стоит киевский режим, подчеркнул замглавы МИД России Михаил Галузин.

В это же время в румынском порту Констанца произошел взрыв морского беспилотника. По заявлению Минобороны Румынии, аппарат схож с дронами, которые используют ВСУ. А в прибрежной зоне Констанцы обнаружены еще четыре морских беспилотника со взрывчаткой. Об этом заявили источники Digi24. Ранее морской беспилотник того же типа обнаружили у берегов Греции. Афины тогда выразили протест Киеву.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с капитаном 1 ранга запаса, военным эксперт Василием Дандыкиным.

ВРАГ НАГЛЕЕТ

- Что с этими атаками не так?

- Враг наглеет на глазах, а сильных протестов со стороны Бухареста, Афин и Баку что-то не слышно. Киевский режим своеобразно «выражает благодарность» Румынии, Греции и Азербайджану за поддержку Киева. Румыния — это же вообще один из главных хабов, после Польши, который поставляет оружие ВСУ. Греция едва ли не полностью разоружилась ради Украины, недавно почти 200 единиц артиллерии, в том числе самоходной, им отправила. А им в качестве «приза» — морские дроны со стороны Украины. И — ни слова осуждения из Брюсселя.

- Как могут осуждать те, кто обучают и снабжают террористов?

- Управлению морским безэкипажными катерами украинцев обучали и обучают британцы. Такие бэки с украинскими же операторами могут появится и на Балтике — в Средиземном ведь они появились, когда атаковали российский газовоз между Мальтой и Ливией.

ЗАЩИТА ОТ ПИРАТОВ?

- Это — морское пиратство?

- Сейчас морское пиратство приобретает отчетливый украинский акцент, перебивая французский с английским.

- Можно ли технически выстроить надежную защиту от морских дронов?

- Мы стараемся это делать. У Украины появились подводные дроны. Надводные оснащаются и средствами ПВО, и ракетными установками. Раньше вертолеты спокойно их уничтожали —теперь это проблема. Надо отметить, что выпуск наших морских дронов вышел на конвейер. И скоро вслед за воздушной войной последует морская война дронов.

МЕСТА БАЗИРОВАНИЯ

- Что надо уничтожать?

- Места базирования бэков. И те места, где они могут погружаться на морские суда - и доставляются до точки пуска. В последнее время, например, в Балтике беспилотники запускались почти наверняка с морских площадок. Нам нужно обратить бОльшее внимание на украинские морские порты - Рени, Черноморск, Одесса, Очаков.

- А что касается действий флота?

- На Черноморском флоте отрабатывают противодействие дронам и морским, и воздушным - на всех учениях. И, кстати, утопили разведывательный корабль врага прямо в устье Дуная. Для Киева Черное море было полигоном — сейчас они выходят дальше.

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