Пластик для еды и воды: разбираем особенности использования пластика в быту

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Пластик — синтетический материал. Он создается на производстве с нуля путем химического синтеза. Отношение к нему у рядового потребителя может быть настороженным. На самом деле современный пластик — безопасный, эффективный и местами даже незаменимый материал при правильном применении. Разбираем, можно ли разогревать еду в пластиковых контейнерах, гигиенично ли пить из многоразовых бутылок, как ориентироваться в маркировке и выбирать безопасные детские изделия.

1. Можно ли разогревать еду в микроволновке в пластиковых контейнерах?

Разогревать еду в пластиковых контейнерах в СВЧ-печах можно при соблюдении ряда условий:

- контейнер выполнен из полипропилена (маркировка «5», «ПП» или PP);

- есть отметка о пищевом использовании (знак «бокал и вилка»);

- есть знак микроволновой печи (или волн) — он может быть как на самом контейнере, так и на его упаковке при продаже.

Такая тара не деформируется при нагревании и сохраняет инертность — то есть не вступает в химическую реакцию с содержимым.

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Кроме контейнеров из полипропилена, для разогрева в микроволновке можно использовать полиэтилен высокой плотности (маркировка «2», HDPE или «ПЭВП»). Однако у такой емкости обязательно должна быть иконка СВЧ-печи (или волн).

Удостовериться в том, что тара безопасна и точно подходит для микроволновки, поможет проверка сертификата соответствия. Посуда из пластика, которая продается в России, должна отвечать регламенту Таможенного союза (ТР ТС 005/2011). Продавец предоставляет сертификат соответствия по первому требованию покупателя. Это прописано в законе «О защите прав потребителей» (ст. 8 и 10) и Гражданском кодексе (ст. 495).

Иные виды пластиковой посуды предназначены для других целей — например, хранения. Такие емкости не выдерживают высоких температур и деформируются.

2. Что означает маркировка на пластиковой посуде и упаковке?

Пластиковые изделия обязательно маркируются перед продажей на территории РФ. На них (или их упаковках) есть значки, цифры, аббревиатуры. Их внешний вид определяют документ ТР ТС 005/2011 и международный стандарт ISO 11469. Маркировка — это ключ к пониманию свойств материала, а еще ориентир для тех, кто занимается раздельным сбором и переработкой отходов.

Сегодня выпускают много видов пластика, а наиболее распространенные из них в потребительских товарах отмечаются отдельными маркировками. Классификация обозначается цифрой (от 1 до 7), и иногда наносится аббревиатура названия пластика. Например, популярный и широко используемый, в том числе для разогревания пищи пластик — полипропилен, его обозначают латинскими PP или русскими «ПП».

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Какая бы цифра не была указана на товаре, само ее наличие и знак EAC (соответствия регламентам Таможенного союза) означают — пластик прошел сертификацию и является безопасным для использования в быту. По указанной на упаковке или посуде цифре в нормативных документах можно найти информацию о свойствах материала и его назначении. Иногда ее указывает производитель. Подробный разбор каждого из семи основных типов пластика в нашем материале.

3. Как определить пищевой пластик?

Выбирая посуду из пластика (тару, бутылки, контейнеры и проч.), смотрите на еще одну маркировку — она расположена рядом с цифрой, обозначающей материал.

«Бокал и вилка» — пластик сертифицирован для контакта с продуктами. Если знака нет — посуда декоративная или техническая.

«Волны» (или значок микроволновки) — разрешается использование в СВЧ-печи.

«Снежинка» — тару можно хранить в морозильной камере.

4. Какие продукты не стоит хранить в пластиковой таре?

В пластиковых упаковках с пищевой маркировкой можно хранить любые продукты питания. Но разные пластики используют для разных продуктов — с целью продления свежести конкретного продукта или просто потому, что это практичнее.

Например, в подложки из вспененного полистирола (маркировка «6») фасуют сырые мясо и рыбу. Ведь этот материал удерживает сок. ПЭТ (маркировка «1») тоже используется для упаковки мяса и рыбы, но основное его назначение — производство бутылок для напитков.

Если нужно сложить в пластиковую посуду горячую пищу, налить горячую жидкость или, напротив, поместить продукты в морозилку, используйте полипропиленовую тару (маркировка «5») — это термостойкий материал.

Единственное общее ограничение для многих видов пластика — это хранение алкоголя. Спирт разрушает материал. Но есть и исключения: продажа алкогольных напитков допустима в одноразовых ПЭТ-бутылках. Такой способ хранения безопасен в пределах срока годности и одноразовом использовании тары.

5. Каков срок службы пластиковых контейнеров для пищи?

Срок использования многоразовой пластиковой тары индивидуален — ищите информацию на упаковке или запросите у продавца, производителя. В среднем он может составлять от полугода до трех лет для контейнеров с маркировками «2», «4», «5».

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Срок использования не означает, что по прошествии времени контейнер вдруг станет опасным и начнет выделять какие-то вещества в пищу. Основная проблема в другом: при регулярном использовании и мытье на таре появляются микротрещины и поры. Тогда за изделием нужно ухаживать тщательнее или заменить. Поэтому многоразовые контейнеры и бутылки важно мыть теплой водой со средством для мытья посуды.

6. Безопасно ли пить из пластиковой бутылки?

ПЭТ-бутылки, в которые фасуют большинство газированных и негазированных напитков, безопасны. Важное уточнение: повторно их использовать не рекомендуется. Связано это с тем, что в домашних условиях их сложно качественно промыть и не повредить пластик.

В качестве многоразового решения можно использовать полипропилен — маркировка «5». Это тот самый пищевой пластик, который применяют в производстве спортивных фляжек и многоразовых бутылок — он безопасен и подходит для контакта даже с горячими жидкостями.

Если используете многоразовую бутылку для воды (морсов, соков, разведения спортивного питания):

- у нее должен быть пищевой допуск (знак «бокал и вилка»);

- мойте после каждого использования со средством для мытья посуды;

- сушите перед тем как закрыть и убрать на хранение.

Фото: muse studio/Shutterstock/Fotodom

7. Какой пластик подходит для детской посуды и игрушек?

Для детских товаров подходят те виды пластика, которые имеют сертификат соответствия регламентам Таможенного союза.

Документ ТР ТС 008/2011 определяет требования к безопасности пластиковых игрушек для детей.

Документ ТР ТС 007/2011 охватывает посуду, коляски, велосипеды, одежду, обувь и средства ухода.

При этом сама игрушка, тарелка или изделие для индивидуальной гигиены могут быть выполнены из разных материалов. Для посуды чаще всего используют полипропилен или высококачественный силикон (ложечки, коврики, слюнявчики). Полиэтилен высокого и низкого давления, ABS-пластик часто применяют в игрушках. Из поливинилхлорида (он же «винил») делают аксессуары для купания. Конкретный материал выбирают исходя из его свойств.

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На безопасной для детского использования вещи должна стоять маркировка EAC (знак, что товар соответствует регламентам Таможенного союза). Вы вправе попросить сертификат соответствия у продавца и проверить его номер на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация).

При выборе товара для ребенка также ориентируйтесь на возрастную маркировку (от 0+ до 12+).

Главные вопросы и ответы о пластике для еды и воды

Можно ли использовать пластиковый контейнер в микроволновке? Можно, если он изготовлен из полипропилена (маркировка «5»/ПП/PP) или на нем есть специальная маркировка с волнами. На таре обязательно должен быть знак бокала и вилки.

Можно, если он изготовлен из полипропилена (маркировка «5»/ПП/PP) или на нем есть специальная маркировка с волнами. На таре обязательно должен быть знак бокала и вилки. Как проверить, что пластиковая посуда безопасна? Попросить у продавца сертификат соответствия регламентам Таможенного союза и проверить знак EAC на упаковке или самой емкости.

Попросить у продавца сертификат соответствия регламентам Таможенного союза и проверить знак EAC на упаковке или самой емкости. Сколько можно использовать пластиковый контейнер? Срок использования зависит от конкретного пластика и товара. Конкретный лимит указывает производитель. Обычно он составляет от полугода до трех лет.

Срок использования зависит от конкретного пластика и товара. Конкретный лимит указывает производитель. Обычно он составляет от полугода до трех лет. Может ли пластиковая посуда выделять химические вещества в пищу и воду?Пищевой пластик инертен — то есть не вступает в химическую реакцию с содержимым при соблюдении условий эксплуатации.

Важно запомнить

Все товары из пластика, которые продаются в России и имеют маркировку EAC — безопасны. Это подтверждает сертификат соответствия регламентам Таможенного союза. Если нужна емкость для пищевого использования — убедитесь в наличии маркировки «бокал и вилка».

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