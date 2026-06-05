В письме Путину Зеленский оскорбил Трампа

Очевидно одно: к миру не приглашают, начиная письмо с откровенных обвинений и даже оскорблений адресата Фото: REUTERS.

Театральщина в политике еще более отвратительна, чем на сцене. Это первое, что понимаешь, читая «открытое письмо» Зеленского президенту России. Не избавиться от ощущения, что писалось оно перед зеркалом, в которое автор (допустим, что не его спичрайтеры, а он сам придумал некоторые слова и выражения) то и дело заглядывал, спрашивая себя: «Ну как? Сильно я тут сказал?». И даже легко представить, как он в конце сам прицепил к своему френчу медальку «За победу над Россией».

ПЫЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР

Очевидно одно: к миру не приглашают, начиная письмо с откровенных обвинений и даже оскорблений адресата. Тут тоже дешевый трюк: потому письмо и «открытое», что главное его назначение – отчаянный самопиар возомнившего себя вершителем судеб мира бывшего кавээнщика.

Но как бы ни пыжился Зеленский, выдавая себя за избранника и защитника «непобедимого» украинского народа и высокомерно обращаясь к российскому лидеру, в письме читаются отчаяние и страх.

Попытка Зеленского привлечь к себе внимание участников Петербургского международного экономического форума, приехавших со всего мира, показывает не только его неуемное тщеславие, но и узость возможностей вещать на мировую публику. Подустала она от его репертуара.

«НЕУВЯЗОЧКА» С ИРАНОМ

Оставим в стороне явный бред Зеленского, когда он рисует «успехи» своей армии, жульничает с подсчетом потерь и предлагает для завершения конфликта формат «только мы с вами».

Ключевое предложение в его письме, как и во всех прежних «мирных инициативах» спонсоров Киева, - готовность Украины полностью прекратить огонь «на время, пока будут продолжаться переговоры». Зеленскому катастрофически нужна передышка, чтобы союзники поставили новое оружие, с которым все больше проблем, а людоловы нахватали новых солдат для затыкания дыр на фронтах.

Есть в письме еще одна характерная неувязочка, которая разоблачает ложную логику всей эпистолы. Просроченный, чтобы подчеркнуть «весомость» своего предложения прекратить огонь на время переговоров, добавляет: это, мол, «стандартная практика, что подтверждается и ситуацией вокруг Ирана». Он, видно, запамятовал, что именно в разгар мирных переговоров США и Израиль нанесли удар по Ирану и убили его верховного лидера аятоллу Хаменеи.

ТЕАТРАЛЬЩИНА НЕ ПОМОЖЕТ

С письмом и предложением «перемирия» Зеленский поспешил, наверняка, и потому, что Россия наносит удары возмездия по Украине за ее преступление в Старобельске. К тому преступлению Киев добавил уже новые. Удары возмездия будут еще сильнее. Это, понимают Зеленский и его покровители, вот и заговорили о «плане вовлечения Путина в переговоры», шитом белыми нитками.

«Открытое письмо», по замыслу Киева, должно было отвлечь внимание от ударов беспилотниками по гражданским объектам России и представить Москву как сторону, которая не дает прекратить конфликт.

Но театральщина в политике не только отвратительна - она бесполезна. Никакого ажиотажа в мировой прессе сольный номер Зеленского не произвел. А у российского президента, как вчера сказал его пресс-секретарь, пока не было времени, чтобы с письмом из Киева ознакомиться. Зачем время впустую тратить?

С письмом и предложением «перемирия» Зеленский поспешил, наверняка, и потому, что Россия наносит удары возмездия по Украине за ее преступление в Старобельске Фото: REUTERS.

ОПЛЕУХА ПРЕЗИДЕНТУ США

Легкий ажиотаж вчера возник по другому поводу – в палате представителей Конгресса США приняли резолюцию о выделении новой военной помощи Украине и дополнительных санкциях против России. Но, как сообщает Politico, это решение было принято «вопреки позиции лидеров Республиканской партии и Трампа». Несмотря на радость Киева и его спонсоров в Европе, спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что голосование «не было отражением поддержки Конгрессом Украины».

В письме Путину Зеленский оскорбил Трампа Фото: REUTERS.

Украинский вопрос, скорее всего, стал инструментом внутриполитических разборок с Трампом конгрессменов, недовольных его политикой, прежде всего по войне в Иране. Поэтому Politico делает вывод: «Маловероятно, что этот законопроект попадет на стол к Трампу». (Документ заблокирует вторая палата Конгресса - Сенат).

Маловероятно и то, что президент США отойдет от своей позиции по украинскому кризису, которая предполагает компромисс с учетом интересов России. Зеленский, пожалуй, даже заставит Трампа стать еще более жестким к украинским властям после своего хамского пассажа в «открытом письме»: «Мы слышали, что на Аляске вам обещали решить некоторые вопросы, касающиеся Украины и Европы. Но, как видите, украинские и европейские проблемы не решаются в Анкоридже».

Что, Трамп, ты понял, где и кем решаются европейские проблемы? Такой оплеухи американскому президенту еще не давал никто из зарубежных лидеров.

ХАМСТВО ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ

Конечно же, хамство Зеленского – от страха и безысходности. Его главные покровители из Парижа, Берлина и Лондона, наоборот, хотели бы как-то подмаститься к Трампу. Президент Франции Эммануэль Макрон, хозяин предстоящего во второй половине июня саммита G7, уже готовит частный ужин с президентом США в Версальском дворце. Принимая непредсказуемого американского гостя в роскошной резиденции «короля-солнца» Людовика XIV, Макрон надеется убедить Трампа не устраняться от решения «ключевых проблем, волнующих Европу», таких, как конфликт на Украине и экономические последствия войны в Иране.

Макрон уже пригласил на саммит «семерки» и Зеленского. Но вот на какое обстоятельство обращает внимание Politico: «Учитывая напряженные отношения между Трампом и лидером страны, находящейся в состоянии войны, этот шаг порождает неопределенность». Те есть если приедет Трамп, то Зеленского попросят не торопиться в Париж?

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