Алексей Чекунков, Минвостокразвития: «Россия – главная мировая арктическая держава»

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Глобальная битва за Арктику – в самом разгаре. Точнее ее подготовительный этап. У России в этом регионе исторически сильные позиции. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Слишком большие богатства скрыты под вечными (или уже не очень) льдами. Как упрочить свое экономическое влияние в Арктическом регионе? Почему столь большой интерес к нему проявляют другие государства? И нет ли риска переохлаждения российской экономики и остановки инвестиционной активности в Арктике и на Дальнем Востоке? Об этом и многом другом в интервью «Комсомольской правде» в студии на ПМЭФ-2026 рассказал Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- Алексей Олегович, традиционно на Петербургском форуме больше вопросов по Арктике, чем по Дальнему Востоку. А сейчас еще к ней в глобальном смысле проявляется большой интерес из за геополитики. Фактически идет битва за Арктику, особенно после попыток Трампа присоединить Гренландию (пока неуспешных, но чем закончится — неизвестно). Почему этот регион так притягателен для всех?

- Есть четыре яркие и четкие причины. Первая — безопасность. Исторически сложилось, что с изобретением ядерного оружия и средств доставки ракет кратчайшая траектория полета пролегает через Арктику. Поэтому тот, кто контролирует небо над регионом, создает средства ПВО, получает щит от стратегического оружия. К счастью, у нас есть Северный флот и другие средства присутствия — это мощнейший щит. Вторая причина — природные ресурсы. Колоссальные запасы, еще даже не разведанные и не поставленные на баланс. Но ученые знают, что они там есть: нефть, газ, разрабатываемые месторождения металлов, в том числе используемых в микроэлектронике, электроэнергетике, производстве удобрений. Третья причина — логистика. В частности, Северный морской путь (СМП). Меня иногда спрашивают: почему грузооборот СМП растет недостаточно быстро? Отвечу. Когда я впервые занялся этой темой, за 2012 год оборот составлял 1 млн тонн. Сейчас — 38 млн, в этом году будет 40. То есть за 13 лет показатель вырос в 40 раз. Сумасшедшая динамика. СМП уже признан всеми как транспортный маршрут. Китай официально поставил цель перевозить по нему 20 млн тонн к 2030 году. В нашем федеральном проекте целевой диапазон — 70 – 109 млн тонн.

- Китай, видимо, стремится к диверсификации?

- Безусловно. Они видят, что происходит на Ближнем Востоке, знают о проблемах Суэцкого канала. Для Китая, не дай бог, любая военная напряженность в Южно-Китайском море сделает Севморпуть дорогой жизни, как Ладожское озеро для нас в Великую Отечественную войну. Итак, третья причина — логистическая. И четвертая — климат. Арктика — кухня мировой погоды. Потепление там происходит вдвое быстрее, чем на остальной планете. Более теплая Арктика ведет к таянию льдов и подъему уровня Мирового океана. Под угрозой находятся сотни миллионов людей по всему миру, причем не через тысячу лет, а при жизни нынешних поколений. Например, Мальдивы, популярное у многих направление для отдыха, через несколько десятилетий могут полностью уйти под воду. Тает многолетняя мерзлота — это две трети территории нашей страны. Когда она тает, почва под ногами буквально исчезает. Оттаивают древние микроорганизмы, бактерии, вирусы, меняется структура флоры и фауны. Сложив безопасность, ресурсы, логистику и климат, легко понять, почему Арктика так важна и почему Трампу нужна Гренландия.

- Как нам там закрепиться? Понятно, что есть военное присутствие, граница арктического региона, но нужна же еще хозяйственная деятельность и постоянное проживание людей…

- В современном мире территории удерживают не столько людьми, сколько умными проектами мирового уровня. Такие проекты реализуются у нас по всей Арктике — от Мурманской области до Чукотки. Это Центр крупнотоннажных морских сооружений, мои любимые плавучие заводы по сжижению газа в Мурманске. Это «Ямал СПГ», удобрения на Кольском полуострове, нефть Ненецкого автономного округа (Варандей и Приразломное). Это «Норникель», который занимает значительную долю мировых рынков никеля, платины, палладия, кобальта — важнейших металлов. Это новое Баимское месторождение на Чукотке. Перечисленные арктические проекты влияют на всю мировую экономику. Кроме того, здесь живут более двух миллионов жителей Заполярья, в том числе в крупнейших арктических городах. В целом мы контролируем половину мировой Арктики и полностью — Севморпуть. Обеспечиваем ледокольную проводку и сопровождение, которое порой нужно даже летом: в июне в Восточно-Чукотском море могут быть паковые льды, и ходить без ледокола все еще небезопасно. Так что Россия — главная мировая арктическая держава.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

- Каковы перспективы Северного морского пути на ближайшие годы? Прогнозировать сложно, но все же...

- В этом году ожидаем грузооборот около 40 миллионов тонн. Видим растущий интерес китайских компаний. Буквально перед этим я участвовал в российско китайском диалоге, где компания NewNew Shipping — наш ведущий партнер в Китае, оператор, который осваивает СМП для контейнерных грузов — отметила: по китайски дорога — это путь, по которому идет много людей. Когда идут не один, а многие, тропа превращается в дорогу. СМП становится такой дорогой, привычной. В прошлом году китайцы выполнили, если не ошибаюсь, 16 рейсов из 24 контейнерных по Севморпути. Это уже статистика, судовладельцы, грузоотправители и страховые компании привыкают, фрахт и ставки дешевеют, что привлекает новых клиентов. Возникает положительная спираль, благодаря которой Китай и планирует свои 20 млн тонн перевозить. Южная Корея также серьезно рассматривает долгосрочное использование СМП, ведь она — одна из крупнейших судостроительных стран. Думаю, наступила поворотная точка, и СМП можно считать состоявшимся международным транспортным коридором.

— Напряженность в Ормузском проливе повлияла? Это, конечно, не Суэцкий и не Панамский канал, но все же артерия…

- Повлияла в двух смыслах. Тактически — моментально повысила цены на нефть и газ, часть объемов (до 15% нефти, до 25% сжиженного природного газа) пришлось возить из других мест, в том числе с Севера. Но долгосрочно важнее психологический эффект. Это очередной удар по надежности южных маршрутов. Первым ударом стал контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале. Казалось бы, всего на две недели, но это послало мощный сигнал, и после того инцидента мы заметили сильный рост интереса к СМП. Ормузский пролив - история на порядок серьезнее. Именно с ней связаны публично объявленные планы Китая, Кореи и даже Индии. Интерес проявляют и Объединенные Арабские Эмираты — государство, мягко говоря, не северное, но они создали совместное предприятие с «Росатомом» для перевозки контейнеров по СМП.

- Как идет привлечение инвесторов в Арктику? Заработал ли Арктический инвестиционный фонд? Есть результаты?

- В специальный преференциальный режим «Арктическая зона Российской Федерации» уже привлечено более 1000 инвестиционных проектов с общим объемом вложений свыше 2 трлн рублей. Это, в том числе, крупные, значимые проекты, некоторые из которых я называл. В Арктике действуют три территории опережающего развития: Мурманская, Архангельская и Чукотка. Вместе с Российским фондом прямых инвестиций работаем над привлечением новых инвесторов. Могу сказать, что даже инвесторы из государств, с которыми сейчас взаимодействия меньше, стратегически заинтересованы в развитии этого региона.

- Кстати, если говорить о глобальном потеплении, то по климату оно есть. А вот в нашей экономике, наоборот, охлаждение происходит… Это отражается?

- Я экономист по образованию. Экономика циклична: она не может постоянно мчаться вперед на огромной скорости, нужны периоды передышки — как дыхание или сердцебиение. Мы три года (и притом сложных, в условиях специальной военной операции) росли темпами выше среднемировых. Это почти фантастика, но мы достигли этого благодаря денежно-кредитной политике, решениям президента, верным шагам экономического блока и стратегическим ориентирам. Российская промышленность смогла выдержать тысячи санкций, переориентироваться на Восток, перестроиться и успешно развиваться дальше. Теперь мы переходим к следующему, более важному этапу — структурной перестройке, с новыми экономическими механизмами и повышенной ролью фондового рынка. Есть указ президента о повышении капитализации страны. Это процессы, которые позволят бизнесу и промышленности выйти на новый уровень. Да, мы слышим на форумах сетования бизнеса на высокую ставку. Нам бы тоже хотелось более дешевых денег. Но я очень благодарен денежно-кредитным властям за то, что не случилось инфляции. Я достаточно взрослый, чтобы помнить, что произошло со сбережениями семей в начале 90 х, и понимаю: нельзя подвергать накопления людей такому унижению. Да, наступил период, когда инвестировать стало дороже. Но за ним придет время, когда вкладывать средства снова станет выгоднее. А к этому периоду мы подойдем с новыми силами и новыми проектами. И на Дальнем Востоке, и в Арктике инвестиционный темп практически не снижается.

- Вы упомянули фондовый рынок, его капитализацию. Верите в него? Он в последние годы совсем не радует…

- Сейчас самое лучшее время для инвестиций в российский фондовый рынок. Он безусловно недооценен. Качество нашей экономики, товаров, которые мы производим, их востребованность в мире — все это на высоком уровне. Цены на нашу экспортную продукцию сейчас прижаты из за санкций и ограничений в расчетах, а также из за перестройки рынков. Но даже сквозь эти преграды мы пробиваемся на нужные нам рынки. Рано или поздно конфликтная фаза закончится, мы одержим победу и достигнем всех целей СВО. Тогда так называемый мирный дивиденд будет кратным, и он может наступить в любой момент. Поэтому умные инвесторы должны покупать сейчас.

- И в заключение - о демографии. Много сессий на ПМЭФ посвящено здоровьесбережению и человеческому капиталу. Какова динамика на Дальнем Востоке?

- В 2024 году миграционный прирост составил 24 тысячи человек. Но главное — у нас рождаемость выше, чем в среднем по стране: коэффициент 1,5 против 1,4. Причем значительно выше рождаемость третьих и последующих детей. Дальний Восток — территория многодетных семей. Каждый третий ребенок там рождается в многодетной семье. Важную роль играют такие программы, как миллион рублей за третьего ребенка (средства позволяют погасить часть ипотеки). Сначала эту меру опробовали на Сахалине в виде региональной поддержки, затем распространили на восемь дальневосточных регионов. Уже 5 тысяч семей ее получили. Первый и второй ребенок рождается, как правило, естественным путем — так складывается семья. Желание иметь детей заложено в нашей природе. А решиться на третьего — это уже серьезный социальный вызов: нужны материальные и жилищные условия. Здесь поддержка государства особенно важна. Этот небольшой стимул в виде миллиона рублей вкупе с «Дальневосточной ипотекой» дает хороший импульс, и мы видим, что он работает.

СПРАВКА «КП»

29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Это главное экономическое событие года, где заключаются крупнейшие сделки. Суммарно на триллионы рублей. Главная тема ПМЭФ на этот раз звучит так: «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». При этом одной из основных тем стало развитие искусственного интеллекта и его влияние на глобальную и российскую экономику.

Всего в деловой программе запланировано более 150 пленарных сессий, круглых столов и дискуссий разных форматов. Параллельно проходят тематические форумы: молодежный, малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и другие. Кроме того, запланирована насыщенная спортивная и культурная программы. В этом году на форум съехались представители 130 стран и территорий. Общее число участников – 24 тысячи человек.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ПМЭФ. На форуме традиционно работает стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».