Вера Подгузова: патриотизм, семья и приверженность традициям являются базисом государственного суверенитета

Эти ценности, наряду с уникальным культурным кодом, формируют имидж нашей страны на международной арене. Об этом сказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступая на сессии «Оплот защиты традиционных ценностей - Россия»», проходящей на полях XXIX Петербургского международного экономического форума.

Вера Подгузова отметила, что приоритетными направлениями для государства, бизнеса и крупных корпораций должны стать поддержка традиционных производств в регионах, высокотехнологичных и наукоемких отраслей, а также развитие «продуктового патриотизма». Спикер предложила использовать этот подход для продвижения отечественной продукции на мировых рынка.

«Можно применять «продуктовый патриотизм» в разных сферах, например, в промышленности и освоении космоса, в науке и спорте, в производстве товаров и сельском хозяйстве и др. Этот инструмент поможет сформировать новый облик страны, продемонстрировать ее традиции, историческое наследие и достижения, гуманитарные ценности. Многие региональные производители несут в себе культурный код нашей страны, их необходимо поддерживать, содействуя выходу на дружественные зарубежные рынки», – отметила она.

В качестве примера Вера Подгузова привела проект «Душа России», который объединяет культурные традиции народов страны: «На ПМЭФ работает отдельный павильон, где представлена продукция из разных регионов, десятки художников, дизайнеров, ремесленников представляют свою работу. И это не только про фольклор — это про экономику локальных брендов и сохранение культурного кода. Через поддержку таких производств формируются рабочие места для молодежи и семей, позволяя им заниматься любимым делом и оставаться жить и работать в своем регионе».

Кроме того, ПСБ реализует программу «Новое звание - предприниматель», ориентированную на военнослужащих и участников СВО, ветеранов боевых действий и их семьи. Программа включает профориентацию, онлайн-обучение, помощь в разработке бизнес-плана и предоставление финансовых инструментов для старта бизнеса, что позволяет военнослужащим, увольняющимся в запас, и их близким получить профессию или основать собственное дело.

В сессии приняли участие Алена Аршинова, депутат Государственной Думы РФ, председатель координационного совета АНО «Евразия», Мария Захарова, официальный представитель, директор департамента информации и печати МИД России, Борис Чернышов, заместитель председателя Государственной думы РФ, Карин Кнайсль, руководитель центра «G.O.R.K.I.», Наталья Третьяк, генеральный директор Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» и др. Участники мероприятия обсудили вопросы формирования ценностного суверенитета, международные проекты и тему сохранения человечности с опорой на традиции, семью и веру.