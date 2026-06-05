Сбербанк на ПМЭФ-2026 рассказал о новой эре обмана с цифровыми двойниками

Фото: Сбер.

Сбербанк на ПМЭФ-2026 выступил организатором сессии, посвященной мошенничеству с использованием синтетических подделок - дипфейков. Во время дискуссии «Цифровой самозванец: новое оружие массового поражения» обсуждались виды цифрового мошенничества с использованием дипфейков, их масштабы, а также способы борьбы и противодействия. В нестандартном формате живого диалога участники создавали и разоблачали дипфейки на глазах у зрителей.

- Мы практически в прямом эфире показали несколько видов дипфейков, описали тренды, куда будут развиваться эти технологии в руках преступников, - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Общая реакция зала и экспертов спикеров однозначна: это очень тревожная ситуация. По нашим данным с применением этих технологий уже было украдено не менее 2 млрд рублей за пять месяцев этого года. По нашей статистике число таких преступлений за чуть более чем год увеличилось в 26 раз. При этом создать один дипфейк можно не дороже 50 рублей.

На сессии обсудили три типа дипфейков. Первый — «кружочек»: короткое видео, где человек в экстренной ситуации просит денег. Второй тип — «фейк-маска»: когда живой человек использует чужое лицо и говорит чужим голосом.

Фото: Сбер.

По данным Сбербанка, в ближайшее время максимальную угрозу будут представлять дипфейк-аватары. Полностью цифровые подделки, которые смогут вести самостоятельно диалоги и копировать образ, мимику и манеру речи человека. К концу года такие аватары станут неотличимы от реальных людей и смогут говорить на разных языках. На сессии продемонстрировали, как работает эта технология, на примере фейкового ролика с образом ведущего Владимира Соловьева, который передал зрителям привет с полей ПМЭФ.

Дипфейки сегодня могут дискредитировать политиков, заставить финансового директора перевести миллионы на фальшивом собрании совета директоров (такой случай уже был в Сингапуре), а главное — бить по чувствам людей

- Все это направлено против людей с целью убедить в достоверности той или иной ситуации, - сказал Станислав Кузнецов. - А значит, сократить путь до кражи сбережений и ценностей или принуждения человека к совершению каких-либо действий. Есть риски и политизации. Мы не исключаем, что в предвыборный период могут использоваться дипфейки.

Участники сошлись во мнении: государство и общество должны оперативно реагировать на фейки, разъяснять и опровергать их, сделать так, чтобы технологически опережать преступников. Как резюмировал один из спикеров, «подлинность станет самым ценным фактором будущего — и мы будем платить за неё дороже, чем когда-то платили за правду».

- Нам надо защитить цифровую личность так же, как физическую. И делать это надо вместе — государству, бизнесу, науке. Мы в Сбере уже создали сервис с рабочим названием «Алетейя», он за минуты определяет, фейк перед вами или нет. Но одной технологии мало. Нужны законы, нужно просвещение, нужен цифровой иммунитет», - подытожил Станислав Кузнецов.

Фото: Сбер.

Участники сессии протестировали сервис распознавания фейков «Алетейя» (в греческой мифологии богиня истины) в чат-боте в мессенджере «Макс», куда можно отправить подозрительное видео. Сервис проверит его и точно скажет фейк перед нами или нет.

В сессии приняли участие представители Министерства внутренних дел, прокуратуры, счетной палаты, Государственной Думы и Совета Федерации. Участие в дискуссии также приняла телеведущая Ольга Скабеева и цифровой аватар её коллеги Владимира Соловьёва.