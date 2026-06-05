На ПМЭФ рассказали, как искусственный интеллект будет менять профессии

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Фото: Сбер.

На Петербургском экономическом форуме обсудили, как искусственный интеллект трансформирует рынок труда, какие профессии останутся востребованными в будущем, а какие исчезнут. По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, рынок труда ждёт не безработица, а масштабная трансформация. ИИ не столько «отнимает» рабочие места, сколько перекраивает структуру навыков, и у человека остаются сферы, где он навсегда останется незаменимым.

Вместе с Министерством труда России Сбер провел масштабное исследование. Аналитики изучили 22 миллиона вакансий, размещённых на всех российских электронных платформах с 2022 по 2024 год, и выделили 13,5 тысячи конкретных навыков, которые работодатели требуют от соискателей.

- Мы увидели, что в каждой профессии примерно две трети навыков будут заменены искусственным интеллектом. С другой стороны, теперь мы можем прогнозировать, какие навыки будут заменяться на протяжении ближайших 12-18 месяцев. И это хорошие новости, потому что человек может переучиться, он может получить другие навыки, переквалифицироваться даже в рамках своей профессии. А вот треть навыков практически незаменяемая, это то, что мы называем мягкие навыки - навыки общения человека с человеком, работа в команде, навыки получения новых знаний, любопытства. Это то, что искусственный интеллект заменить не сможет, по крайней мере сейчас. Поэтому навыки человечности останутся востребованными очень долго, - считает Александр Ведяхин.

При этом он отметил, что сама скорость обучения профессиональным навыкам с помощью ИИ вырастет кратно. То есть будущее не за противостоянием человека и ИИ, а за эффективным взаимодействием, где алгоритм берет на себя рутину, а творчество, коммуникация и принятие решений в зонах высокого риска остаются за человеком.