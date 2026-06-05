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В мире5 июня 2026 14:30

Протесты с надувными фламинго: намерения зятя Трампа построить курорт в Албании привело к массовым бунтам

Протестующие в Албании попытались поджечь резиденцию премьера Рамы
Мария БЕРК
В столице Албании, Тиране, вспыхнули массовые протесты.

В столице Албании, Тиране, вспыхнули массовые протесты.

Фото: REUTERS.

В столице Албании, Тиране, вспыхнули массовые протесты. Тысячи разъяренных албанцев вышли на улицы, чтобы выступить против роскошного курорта стоимостью 1,4 млрд евро, который собирается строить компания, связанная с дочерью президента США Дональда Трампа Иванкой, и ее мужем Джаредом Кушнером.

Манифестанты несли розовых надувных фламинго и скандировали «Революция!», «Отменить проект!». На плакатах было написано: «Албания не продается» и «Эди Рама, уходи!» (прим.ред. - обращение к премьер-министру страны). Протестующие собрались у офиса премьера, требуя остановить стройку на красивейшем острове Сазан и в охраняемой прибрежной зоне Вьоса-Нарта на южном побережье.

Неизвестные попытались поджечь резиденцию Рамы, полиция ответила водометами.

Тысячи разъяренных албанцев вышли на улицы, чтобы выступить против роскошного курорта стоимостью 1,4 млрд евро.

Тысячи разъяренных албанцев вышли на улицы, чтобы выступить против роскошного курорта стоимостью 1,4 млрд евро.

Фото: REUTERS.

Район Вьоса-Нарта - уникальная природная зона на Адриатике. Там гнездятся тысячи фламинго, обитают тюлени и морские черепахи. В поддержку протестов выступили экологи. В начале этого года 40 экологических организаций призвали приостановить планы по строительству. По их словам, проект туристического комплекса уничтожит сотни гектаров нетронутых пляжей и нарушит миграционные пути птиц.

«Планируется новый город на 10 тысяч номеров. Он полностью уничтожит этот дикий край», - поясняет эколог Джони Ворпси из организации PPNEA-BirdLife Albania.

Недовольство вспыхнуло, когда на прошлой неделе в маленьком поселке Звернец появилась тяжелая техника, а строители перегородили колючей проволокой доступ к пляжу. Десятки жителей поселка и активисты вышли на митинг. Частная охрана попытала пресечь манифестацию, несколько человек получили травмы. Властям пришлось отправить в служебный отпуск ряд полицейских и отозвать лицензии у двух охранных фирм.

На этой неделе специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) начала расследование по поводу покупки земли и ее продажи инвесторам. А на следующий день тысячи людей уже заполнили центр Тираны.

Премьер-министр Эди Рама встал на защиту проекта. Он заявил, что инвестиции продолжатся, пока он находится у власти, и пригласил протестующих отправить делегацию из 20 человек на переговоры. Те отказались.

Министр экономики Делина Ибрахимай заверила, что все экологические оценки будут проведены и проект якобы не нарушит закон.

Джаред Кушнер объявил о планах построить грандиозный туристический комплекс еще в 2024 году. Помимо проекта в Албании, инвестор также рассматривал в качестве площадки территорию бывшей военной базы в Белграде, но после уличных протестов в Сербии отказался от этой идеи.

Жители Албании опасаются, что их маленькая страна превратится в очередной «Дубай» с бетоном и люкс-отелями вместо живой природы.