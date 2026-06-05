Протесты с надувными фламинго: намерения зятя Трампа построить курорт в Албании привело к массовым бунтам

В столице Албании, Тиране, вспыхнули массовые протесты. Фото: REUTERS.

В столице Албании, Тиране, вспыхнули массовые протесты. Тысячи разъяренных албанцев вышли на улицы, чтобы выступить против роскошного курорта стоимостью 1,4 млрд евро, который собирается строить компания, связанная с дочерью президента США Дональда Трампа Иванкой, и ее мужем Джаредом Кушнером.

Манифестанты несли розовых надувных фламинго и скандировали «Революция!», «Отменить проект!». На плакатах было написано: «Албания не продается» и «Эди Рама, уходи!» (прим.ред. - обращение к премьер-министру страны). Протестующие собрались у офиса премьера, требуя остановить стройку на красивейшем острове Сазан и в охраняемой прибрежной зоне Вьоса-Нарта на южном побережье.

Неизвестные попытались поджечь резиденцию Рамы, полиция ответила водометами.

Тысячи разъяренных албанцев вышли на улицы, чтобы выступить против роскошного курорта стоимостью 1,4 млрд евро. Фото: REUTERS.

Район Вьоса-Нарта - уникальная природная зона на Адриатике. Там гнездятся тысячи фламинго, обитают тюлени и морские черепахи. В поддержку протестов выступили экологи. В начале этого года 40 экологических организаций призвали приостановить планы по строительству. По их словам, проект туристического комплекса уничтожит сотни гектаров нетронутых пляжей и нарушит миграционные пути птиц.

«Планируется новый город на 10 тысяч номеров. Он полностью уничтожит этот дикий край», - поясняет эколог Джони Ворпси из организации PPNEA-BirdLife Albania.

Недовольство вспыхнуло, когда на прошлой неделе в маленьком поселке Звернец появилась тяжелая техника, а строители перегородили колючей проволокой доступ к пляжу. Десятки жителей поселка и активисты вышли на митинг. Частная охрана попытала пресечь манифестацию, несколько человек получили травмы. Властям пришлось отправить в служебный отпуск ряд полицейских и отозвать лицензии у двух охранных фирм.

На этой неделе специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) начала расследование по поводу покупки земли и ее продажи инвесторам. А на следующий день тысячи людей уже заполнили центр Тираны.

Премьер-министр Эди Рама встал на защиту проекта. Он заявил, что инвестиции продолжатся, пока он находится у власти, и пригласил протестующих отправить делегацию из 20 человек на переговоры. Те отказались.

Министр экономики Делина Ибрахимай заверила, что все экологические оценки будут проведены и проект якобы не нарушит закон.

Джаред Кушнер объявил о планах построить грандиозный туристический комплекс еще в 2024 году. Помимо проекта в Албании, инвестор также рассматривал в качестве площадки территорию бывшей военной базы в Белграде, но после уличных протестов в Сербии отказался от этой идеи.

Жители Албании опасаются, что их маленькая страна превратится в очередной «Дубай» с бетоном и люкс-отелями вместо живой природы.