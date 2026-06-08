Курс на эффективность: где в «Пятёрочке» трудятся роботы?

Та самая "мачта"-сканнер, благодаря которой процесс инвентаризации сократился в 4 раза. Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

«Идеальная картина будущего — когда 100% операций автоматизировано, — объясняет Максим Бинюков, директор по цепочкам поставок торговой сети «Пятёрочка». — Но это не означает полного исключения человека из процессов. Стопроцентная автоматизация — это прежде всего минимизация ошибок и затрат. Мы участвуем в обеспечении продовольственной безопасности страны и несём высокую социальную ответственность. Именно поэтому так важно свести к минимуму любые неточности — и в этом роботы незаменимы. Ключевая задача — удерживать низкие цены на продукты питания и обеспечивать их максимальную доступность для покупателей. Повышение эффективности логистики — один из инструментов решения этой задачи».

Эффективные решения

Новые технологии цифровизации и автоматизации логистических процессов успешно применяются на распределительном центре «Пятёрочки», расположенном на Новорижском шоссе, — крупнейшем в России мультитемпературном складском комплексе класса А, оснащённом мобильными роботами. Площадь объекта составляет 92 тысячи кв. м. РЦ был введён в эксплуатацию в 2022 году и обслуживает почти 1 200 магазинов сети.

Проект по роботизации, начатый здесь полтора года назад, завершён. В ближайшее время накопленный опыт и отработанные технологии будут масштабированы на другие распределительные центры.

Благодаря внедрению 67 AMR-роботов (автономных мобильных роботов-погрузчиков), 15 автоматизированных палетообмотчиков и робота-инвентаризатора производительность склада выросла на 13%, точность операций достигла 98%, существенно снизились затраты на ручной труд и риски повреждения грузов.

Мобильные роботы сокращают наше время и затраты. Будущее уже загружено. Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

Роботы обеспечивают беспилотное перемещение палет весом до двух тонн, точное позиционирование и безопасную транспортировку грузов внутри склада. При этом решение в том числе «продумывает» логику размещения товаров на палете, чтобы обеспечить их устойчивость при транспортировке. Палетообмотчики автоматизируют упаковку палет по всей высоте, сохраняя целостность товаров при отгрузке и доставке.

Отдельного внимания заслуживает робот-инвентаризатор: его использование позволяет экономить до 180 человеко-часов за одну процедуру инвентаризации. Робот представляет собой передвижную мачту высотой 12 метров, оснащённую сканером и системой компьютерного зрения. Он объезжает всю площадь склада и всего за 4 часа проводит полную инвентаризацию зон стеллажного хранения: автоматически сканирует наличие товаров и синхронизирует данные с системой управления складом. Пилотный образец начал работу в сентябре 2025 года, на промышленную мощность решение выведено с начала 2026 года.

Ранее для выполнения этой задачи сотрудника со сканером приходилось поднимать на значительную высоту — ряд за рядом, стеллаж за стеллажом, ярус за ярусом, аллею за аллеей, — и он в течение многих часов выполнял довольно монотонную работу.

«Роботизация распределительных центров — одно из ключевых направлений развития цепи поставок X5. Мы стремимся создавать устойчивую, гибкую и технологичную логистическую инфраструктуру, способную эффективно поддерживать рост бизнеса и повышать качество сервиса. Роботизация и внедрение ИИ позволят значительно повысить эффективность операций в магазинах, дарксторах, распределительных центрах и сервисах доставки. К 2028 году это обеспечит компании возможность продолжать масштабное развитие и расширение бизнесов», — комментирует Александр Костин, управляющий директор X5 Tech.

Все технологические решения интегрированы в единой системе управления складом собственной разработки X5 — Nexus WMS. Роботы взаимодействуют между собой в едином цифровом контуре: передают сигналы о завершении одной операции для старта следующей, самостоятельно выстраивают траекторию движения, объезжают препятствия.

Люди по-прежнему важны

При этом, как отмечают в сети, без людей процессы на складе невозможны. Зоны приёмки товара, отбора и отгрузки по-прежнему требуют участия человека. Роботы берут на себя рутинные, часто повторяющиеся операции, высвобождая человеческий ресурс для более сложных и ответственных участков работы. Совместная работа людей и роботов — норма сегодняшнего дня.

«Целью роботизации не является сокращение персонала, — продолжает Максим Бинюков. — Это инструмент повышения производительности и эффективности операций. Безусловно, у нас по-прежнему востребованы операторы склада, водители штабелёров, инженеры».

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