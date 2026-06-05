Даурен Абаев: «Потенциал экономического сотрудничества наших стран — в индустриальной и технологической кооперации»

Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев. Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

В интервью «Радио «Комсомольская правда» в кулуарах Петербургского международного экономического форума Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев рассказал о ключевых итогах государственного визита Владимира Путина в Астану, ходе строительства АЭС «Балхаш» с участием «Росатома», новых форматах межрегиональной кооперации и цифровой трансформации. Дипломат подчеркнул, что товарооборот между странами приближается к 30 млрд долларов, а портфель совместных проектов превысил 50 млрд долларов.

16 СОГЛАШЕНИЙ И АМУРСКИЕ ТИГРЫ

— Даурен Аскербекович, в конце мая состоялся государственный визит президента Путина в Казахстан. Оба лидера постоянно подчеркивают важность этих контактов. Например, президент Токаев назвал визит в Россию в ноябре прошлого года главным в году. Так вот, вернемся к прошедшему визиту: какие договоренности, достигнутые на этой встрече, на ваш взгляд, придадут особый импульс сотрудничеству на ближайшую перспективу?

— Начнем с того, что это второй государственный визит Владимира Путина в Казахстан за президентский срок, и данный факт подчеркивает «особость» наших взаимоотношений. Это было заметно и с точки зрения протокольных нюансов: встреча российского лидера, без преувеличений, была организована на высочайшем уровне. А в таких вещах, как мы знаем, мелочей не бывает.

В ходе визита подписан солидный пакет документов — всего 16 соглашений. Обрамляющим стало совместное заявление глав государств о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России, в котором определены ключевые столпы, базовые основы отношений двух стран.

Традиционно большое внимание было уделено энергетике. На принципиально новый этап реализации вышел проект по совместному строительству АЭС в Казахстане.

Торгово-экономическое взаимодействие было в фокусе двусторонних переговоров. Не раз отмечалось, что по объему взаимного товарооборота мы стоим на пороге психологической отметки в 30 миллиардов долларов. И наши лидеры единодушны во мнении, что очень скоро мы её преодолеем. Не могу не выделить подписанные соглашения между финансовыми регуляторами Казахстана и России, а также договоренность сотрудничать в сфере противодействия мошенническим операциям.

В рамках встреч Касым-Жомарт Кемелевич и Владимир Владимирович не обошли стороной культурно-гуманитарную повестку. Достигнуто принципиальное соглашение по строительству школ «Сириус» в городах Казахстана, обсуждались дальнейшие шаги по укреплению контактов в сфере высшего образования, в части проведения культурных обменов и т. д.

Как отметил наш президент, своеобразной «изюминкой», если хотите, «фишкой» визита, стала передача амурских тигров для Иле-Балхашского резервата с целью дальнейшего возрождения популяции туранского тигра.

Рефреном через все двусторонние переговоры, конечно же, проходила тематика внедрения и развития искусственного интеллекта. Это одна из важнейших точек технологического роста и Казахстана, и России, поэтому ее обсуждение в рамках переговоров закономерно и не вызывает вопросов. Это то, что сегодня продиктовано самим духом времени.

ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ

— В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг отметки 27,5 миллиарда в долларовом эквиваленте. На приграничную и межрегиональную торговлю между нашими странами приходится около 70 % двустороннего товарооборота. В 2026 году Форум межрегионального сотрудничества примет Омск. Какие новые форматы региональной кооперации сейчас наиболее востребованы у бизнеса?

— Приграничная и межрегиональная торговля между Казахстаном и Россией в действительности остается ключевым драйвером двустороннего экономического сотрудничества. Это показывает, что основные экономические связи формируются не только на уровне крупных национальных компаний, но и за счет прямого взаимодействия областей, городов и предприятий.

Казахстан и Россия имеют самую протяженную сухопутную границу в мире, что создает широкие возможности для развития логистики, промышленной кооперации и транспортной инфраструктуры.

Сегодня наиболее востребованы те форматы сотрудничества, которые дают бизнесу не только рост товарооборота, но и совместное создание добавленной стоимости. В первую очередь речь идет о развитии производственных цепочек между регионами Казахстана и России — от машиностроения и нефтехимии до агропромышленного комплекса и логистики. Компании заинтересованы в совместных индустриальных проектах, локализации производств и создании трансграничных кластеров.

Отдельный запрос бизнеса — развитие современной транспортно-логистической инфраструктуры. Это касается мультимодальных коридоров, приграничных хабов, цифровизации таможенных и транзитных процедур. Это особенно актуально на фоне роста грузопотоков между Европой и Азией.

В данном контексте большое значение имеют форумы межрегионального сотрудничества Казахстана и России, которые проводятся ежегодно и позволяют регионам напрямую выстраивать партнерские связи, заключать инвестиционные соглашения и запускать новые совместные проекты.

Хорошим примером такой практической кооперации стал состоявшийся в мае текущего года бизнес-форум «Новые горизонты приграничного сотрудничества регионов Республики Казахстан и Челябинской области Российской Федерации». В мероприятии приняли участие руководители приграничных регионов Казахстана, представители государственных органов, институтов развития и более 100 компаний двух стран.

В рамках форума казахстанская делегация ознакомилась с деятельностью крупнейших промышленных предприятий Челябинской области, были проведены B2B-встречи, обсуждены вопросы промышленной кооперации, локализации производств, логистики и реализации совместных инвестиционных проектов.

Подобные площадки особенно востребованы бизнесом, поскольку позволяют переходить от общих обсуждений к прямому взаимодействию между предприятиями, запуску конкретных проектов и формированию долгосрочных производственных связей.

Уверен, что предстоящий форум в Омске в очередной раз подтвердит свой исключительный статус важной площадки для запуска новых инициатив и укрепления межрегиональных связей, а также внесет большую лепту в выполнение поставленной лидерами наших стран задачи по достижению тридцатимиллиардного товарооборота.

СЕЙСМИКА, ВЕТЕР И ВОДА

— Даурен Аскербекович, один из якорных проектов сотрудничества — АЭС «Балхаш» с участием «Росатома». На каком этапе сейчас этот проект и как видятся его дальнейшие горизонты?

— Как вы знаете, в рамках недавнего государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан были подписаны межправительственные соглашения по проекту первой АЭС, которые касаются самого строительства и финансовой стороны проекта.

На сегодняшний день работы на месте строительства АЭС «Балхаш» ведутся по графику.

Продолжается активная работа по адаптации проекта к природным, геологическим и климатическим условиям нашего региона. В соответствии с требованиями МАГАТЭ будет осуществляться годичный мониторинг по сейсмоустойчивости, ветру и качеству воды.

Важно отметить, что стороны уделяют особое внимание вопросам локализации производства и привлечения казахстанских компаний к строительству станции и подготовке национальных кадров, которые в последующем будут отвечать за эксплуатацию АЭС.

В целом стороны заинтересованы в продолжении конструктивного диалога и дальнейшем развитии сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии в духе стратегического характера казахстанско-российских отношений.

— В Казахстане активно работают компании с российским участием, успешно реализуются совместные проекты во многих отраслях. Какие сферы промышленной кооперации наших стран вы считаете самыми многообещающими на ближайшую и долгосрочную перспективу?

— Сегодня промышленная кооперация Казахстана и России выходит за рамки обычной торговли. В Казахстане работает более 22 тысяч компаний с российским участием, а портфель совместных проектов достиг 177 инициатив на сумму свыше 50 млрд долларов.

Наиболее перспективными направлениями в ближайшие годы остаются машиностроение, металлургия, нефтегазохимия, химическая промышленность, АПК и транспортно-логистическая сфера. Уже активно развиваются совместные проекты в производстве сельхозтехники, железнодорожного оборудования, автомобильных компонентов, шинной продукции и минеральных удобрений.

Особое значение имеет транспортно-логистическое сотрудничество. Казахстан и Россия играют ключевую роль в развитии евразийских маршрутов, включая коридор «Север — Юг», поэтому совместное развитие инфраструктуры, логистических хабов и приграничных индустриальных зон будет только усиливаться.

В долгосрочной перспективе на первый план будут выходить высокотехнологичные отрасли: цифровые технологии, промышленная автоматизация, искусственный интеллект, микроэлектроника, энергетика нового поколения, мирный атом и совместные технологические платформы.

Главный потенциал наших отношений — это переход от сырьевой модели к совместному индустриальному и технологическому развитию, созданию новых производственных цепочек и выпуску конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ — РОСТ 30 ПРОЦЕНТОВ

— Евразийский экономический союз вышел на новый этап интеграции. Какие практические эффекты от ЕАЭС для казахстанского и российского бизнеса вы считаете наиболее значимыми? И какие направления сегодня дают самую высокую отдачу?

Спасибо за этот вопрос, он действительно весьма актуален. Нас часто спрашивают об интеграции в контексте деклараций, саммитов, документов. Но бизнес живёт в другой системе координат: контракты, логистика, кадры, прибыль. И именно здесь ЕАЭС за последние годы дал самые осязаемые результаты.

Начну с цифр, которые говорят сами за себя. Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза — около $3 трлн. Показатели взаимной торговли внутри Союза за 5 лет увеличились на 30% (2021 — $73,1 млрд; 2025 — $95,1 млрд). По оценкам Евразийской экономической комиссии, ВВП ЕАЭС в 2025 году увеличился на 1,7%. Это не статистика ради статистики — это реальная деловая среда, в которой работают наши предприниматели.

Россия остаётся для Казахстана ключевым партнёром в рамках Союза. По итогам 2025 года более 88% казахстанского товарооборота в рамках ЕАЭС приходится именно на Россию. Это не просто инерция общего прошлого — это результат конкретных конкурентных преимуществ, которые дает интеграция.

Следующим шагом является цифровизация процессов в рамках объединения.

Торговля, техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные меры, транспорт, промышленность и другие сферы ЕАЭС нацелены на внедрение «цифры» с целью расширения возможностей экономической интеграции. Словом, цифровая повестка вошла практически во все сферы интеграционного сотрудничества.

К примеру, Соглашение о введении электронного паспорта транспортных средств создает основу для свободного обращения через оформление цифровых паспортов автомобилей.

К тому же, Казахстан председательствует в органах ЕАЭС в текущем 2026 году, и мы сделали цифровую трансформацию приоритетом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в обращении к партнерам по Союзу обозначил, что первоочередное внимание будет сосредоточено на применении искусственного интеллекта — в таможенном администрировании, логистике, промышленности и агропромышленном комплексе.

Важно отметить, что в 2025 году были подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и Индонезией, а также Соглашение об экономическом партнёрстве с ОАЭ. Наряду с уже действующими соглашениями с Сербией, Ираном, Вьетнамом и Сингапуром наши страны заметно расширили арсенал преференциальной торговли с третьими странами.

Для бизнеса наших стран это означает выход на новые рынки под единым каркасом торговых соглашений.

В завершение хотелось бы отметить, что евразийская экономическая интеграция — это работающий механизм, который ежедневно создаёт добавленную стоимость для казахстанского и российского бизнеса. И наша задача как дипломатов — делать так, чтобы предприниматели и простые граждане с обеих сторон об этих возможностях знали и ими пользовались.

ТРИ ФОРМАТА ПАРТНЕРСТВА

— Одна из ключевых тем ПМЭФ-2026 — цифровая трансформация и искусственный интеллект. Министр иностранных дел Казахстана уже говорил о наших совместных проектах в этой сфере. Какие форматы партнерства уже формируются между нашими странами?

— Цифровизация и искусственный интеллект — это сегодня одно из наиболее динамичных направлений казахстанско-российского сотрудничества.

Напомню, что президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 2026-й Годом цифровизации и искусственного интеллекта, а с 1 января 2026 года Казахстан принял председательство в ЕАЭС. Это во многом определяет и форматы нашего взаимодействия с Россией.

Первый и наиболее институционально проработанный формат — это евразийская площадка. Казахстан и Россия совместно развивают цифровую повестку ЕАЭС, в рамках которой уже реализуются практические проекты: цифровизация таможенных процедур, навигационные пломбы, интегрированная информационная система для упрощения экспортных поставок и единый цифровой реестр операторов электронной торговли.

Второе — это формат за безопасное, ответственное и этическое применение искусственного интеллекта. По инициативе президента Казахстана в конце мая 2026 года на полях Евразийского экономического форума в Астане лидеры стран ЕАЭС приняли Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках евразийской интеграции.

Третий формат — обмен экспертизой. Казахстан за последние два года сформировал собственную базу: создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, принят Закон «Об искусственном интеллекте», запущена национальная платформа ИИ. Экосистема Astana Hub объединяет около двух тысяч компаний и развивает сеть зарубежных представительств. Все это естественная площадка для совместных инициатив с российскими компаниями.

ГЛАВНЫЙ СИГНАЛ С ПМЭФ

— И в завершение, Даурен Аскербекович, главная тема ПМЭФ-2026 звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Что такое «прагматичный диалог» с Россией для Казахстана? Какой главный сигнал вы хотели бы передать российскому бизнесу с площадки форума?

— Для Казахстана прагматичный диалог с Россией — это выстраивание отношений на основе взаимной выгоды, уважения национальных интересов и совместной ответственности за устойчивое развитие.

Наши страны связаны глубокой промышленной кооперацией, общей транспортной инфраструктурой и механизмами партнерства в рамках ЕАЭС, СНГ и ШОС. Поэтому прагматизм для нас — это конкретная совместная работа в промышленности, логистике, энергетике, цифровизации и агропромышленном секторе.

Особенно важно, что даже в условиях глобальной турбулентности Казахстан и Россия сохраняют открытый и предметный диалог, ориентированный на поиск практических решений и новых точек роста.

Главный сигнал российскому бизнесу заключается в том, что Казахстан заинтересован в расширении долгосрочной кооперации, локализации производств, создании совместных предприятий и развитии новых технологических цепочек.

На площадке ПМЭФ совместно с Казахстанско-Российским деловым советом мы провели отдельную сессию с участием представителей бизнеса двух стран. Компании смогли напрямую ознакомиться с актуальными изменениями в казахстанском законодательстве, мерами по улучшению инвестиционного климата, действующими льготами и преференциями для инвесторов, а также напрямую пообщаться с представителями профильных государственных органов, институтов развития и деловых объединений Казахстана.

Мы регулярно проводим подобные мероприятия, поскольку прямой диалог между государством и бизнесом позволяет быстрее находить практические решения, запускать новые проекты и формировать благоприятные условия для долгосрочной кооперации.

Сегодня важно переходить от простой торговли к более глубокой индустриальной и технологической интеграции. Именно в этом мы видим основу устойчивого экономического роста и стабильного будущего наших стран.