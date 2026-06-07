Наконец-то время пожить для себя: гинеколог назвала плюсы менопаузы

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Когда мы начинаем говорить о менопаузе, то первые мысли исключительно негативные. Кажется, что вместе с менструациями заканчивается и молодость, и сама жизнь. На самом деле все не так уж плохо. Нашли немало плюсов вместе с гинекологом Динарой Березиной, автором новой книги «Вторая весна» (издательства «Комсомольская правда»)

САМОЕ ГЛАВНОЕ

- В традиционной китайской медицине считается, что, когда у женщины заканчивается менструация, ее жизненная сила, энергия (ци) перенаправляется от матки и плодородия в сердце, где обитает ее истинный дух (шэнь), - говорит Динара Березина. - Поэтому в Китае менопаузу называют «второй весной», подразумевая период обновления и новых возможностей. И это действительно так! Жизнь не заканчивается тогда, когда заканчиваются месячные. Она начинается вновь. Это ваша возможность наконец прийти к самой себе, проявиться, почувствовать. Это время пробуждения. Энергия, которая раньше утекала и рассеивалась вовне, теперь может быть обращена внутрь – на ваше развитие, рост, самопознание и мудрость.

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Избежать менопаузы не может ни одна женщина. Это эволюционная, биологическая данность.

Климакс наступает, когда истощен запас фолликулов (овариальный резерв) в яичнике. Количество фолликулов в яичниках девочки к моменту окончательного становления менструальной функции составляет в среднем 300 000.

Созревание фолликулов происходит постоянно и без остановок (пьете вы оральные контрацептивы, КОКи, беременны, кормите грудью, забеременели и родили в 45 лет – не имеет значения). Когда они заканчивается, приходит климакс.

А МОЖНО ЛИ ОТСРОЧИТЬ?

Увы, существенно повлиять на возраст наступления менопаузы мы не можем. Во многом это обусловлено генетикой. Но некоторые привычки способны сдвинуть наши биологические часы в ту или иную сторону.

* Откажитесь от курения.

Если у вас есть эта вредная привычка, климакс наступит на несколько лет раньше положенного срока (компоненты сигаретного дыма повреждают фолликулы)

* Ведите активный образ жизни.

Чем больше адекватно развитых мышц, и меньше жировой ткани, тем лучше (и тем меньше будет возрастных проблем, которые ожирение всегда усугубляет). «Но бежать в зал, когда вы уже ощутили приближение климакса, будет очень тяжело! Начинайте активно заниматься спортом как можно раньше», - напоминает Динара Березина.

* Не забывайте о правильной еде.

В период перименопазуы (еще до наступления настоящего климакса), который в среднем начинается примерно с 40 лет, особенно важен баланс веществ. Должно быть больше правильного белка (рыба, нежирное мясо), полиненасыщенных жирных кислот (та же рыба, орехи, авокадо) и сложных углеводов в виде овощей.

* Важен полноценный сон.

Ночью происходит выработка целого ряда гормонов, а хроническое недосыпание ускоряет старение организма.

* Меньше нервничайте.

Да, кажется, в современном мире это невозможно. Но проблем много, и так будет всегда, а вы у себя – одна-единственная и любимая, поэтому берегите нервы и не переживайте по пустякам.

Или овладейте техниками осознанного расслабления (медитация, дыхание, прогрессивная мышечная релаксация и т.д.).

Избежать менопаузы не может ни одна женщина. Это эволюционная, биологическая данность. Фото: Kostikova Natalia/Shutterstock/Fotodom

И ВСЕ-ТАКИ МИНУСОВ МНОГО

Было бы глупо вас обманывать: менопауза приносит много неприятных моментов. Даже в перименопаузе (когда еще до климакса несколько лет) женщин часто преследуют неприятные симптомы:

* Приливы – их описывает большинство женщин: внезапное ощущение жара, распространяющегося по всему телу. Могут сопровождаться обильным потоотделением, сердцебиением, тревогой. Частота приливов разная – от 1-2 до 20 раз в сутки и более.

* Ночная потливость.

* Ознобы.

* Эмоциональная лабильность: агрессия, сменяющаяся депрессией, постоянные перепады настроения, плаксивость, повышенная раздражительность и др.

* Бессонница ночью и сонливость днем.

* Слабость.

* Ухудшение памяти и концентрации внимания («туман в голове»).

* Сухость во влагалище, снижение либидо, что приводит к проблемам в интимной жизни и постоянному ощущению дискомфорта.

* Возможны недержание мочи, частые позывы (в том числе и ночью) и болезненное мочеиспускание.

* Увеличение веса, при этом снижение мышечной массы.

* Выпадение волос, истончение ногтей, потеря плотности кожи.

* Возможны болезненные ощущения в мышцах и суставах.

* Развитие таких заболеваний, как сахарный диабет, артериальная гипертензия и др.

А непосредственно в менопаузу приходят другие проблемы: увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний (до климакса нас защищают гормоны). Случается опущение органов малого таза (к слову, это может произойти и намного раньше, например, у женщин после тяжелых родов…)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

75% женщин сталкиваются с приливами (у каждой третьей они средней и тяжелой степени).

У 35-60% женщин развиваются нарушения сна.

34% женщин имеют диагноз «остеопороз», 43% – диагноз «остеопения».

До 80% (!) женщин жалуются на симптомы «сухости» во влагалище.

ТАК В ЧЕМ ЖЕ ПЛЮСЫ?

+ Самый главный – отсутствие менструаций. Освобождение от ежемесячной неприятной женской «обязанности» - само по себе награда. Особенно, если месячные были болезненными. Или был жестокий ПМС.

Так или иначе «эти дни» часто ограничивают женщин в активности – многие отменяли походы в бассейн, катание на велосипеде и т.д. Не говоря уж о том, что перед менопаузой сбивается регулярность, а значит, был риск, что «гости» пожалуют в не самый удачный момент, когда под рукой нет прокладок или тампонов.

+ Экономия на средствах гигиены. А с этим и снижение тревожности («ой, прокладки не забыть купить!»).

+ Не надо думать о контрацепции и случайной беременности.

+ Есть данные, что у многих женщин в менопаузу снижается количество приступов мигрени (если они преследовали ранее).

«Вопреки расхожим стереотипам, климакс – это не конец, это начало. Начало замечательного периода, когда приходит время вернуться к себе, позаботиться о себе, полюбить себя и, наконец, вновь расцвести. Только уже не для других, а для себя», - говорит Динара Березина.

ПРАВДА И МИФЫ

1. Климакс и менопауза – это одно и то же

Нет, менопауза – один из этапов климакса.

2. Климакс наступает одномоментно, когда заканчивается менструация

Нет, это длительный период, который может занимать до 10 лет и в норме начинается после 40 лет, но первые симптомы возможно заметить уже в период 35+.

3. Во время климакса невозможно забеременеть

Не правда, еще как возможно! Вероятность наступления беременности сохраняется до тех пор, пока происходит овуляция. После того как наступила менопауза, рекомендуется использовать контрацепцию еще 1 год.

4. Климакс всегда тяжело переносится

Есть счастливые женщины (примерно каждая пятая), кто переносит этот период легко. Поэтому не стоит заранее настраивать себя на плохое.

5. Климакс не может начаться в 25 лет

К сожалению, такое тоже возможно. Например, если у женщины синдром преждевременного истощения яичников или в силу каких-либо причин яичники были удалены.

6. Наступление климакса означает резкое старение

Нет! Можно и нужно оставаться в прекрасной форме и сохранять качество жизни.

7. Возраст наступления менопаузы можно предсказать

Можно оценить ваш овариальный резерв, взять в расчет наследственность и то, как протекала беременность у вашей мамы, но точно спрогнозировать время наступления менопаузы невозможно.

Еще больше интересных (и очень успокаивающих) фактов о менопаузе, практические рекомендации по питанию, физнагрузкам и медитациям, а также список анализов для женщин 40-45+, «красные флаги» на приеме у гинеколога и полезные тесты – в книге Динары Березиной «Вторая весна. Менопауза: подробно и понятно о новом этапе в жизни женщины»