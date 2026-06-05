Куда заведет Армению «Дорога Трампа»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что на Армению прольется золотой дождь после подписания договора с США. Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях отмахнулся от предупреждения, что его намерение вступить в Евросоюз обернется большими экономическими проблемами для страны, потому что ей придется тогда выйти из ЕАЭС: мол, нам не надо бояться возможных высоких цен на газ, потому что у нас скоро будет много денег. И даже объяснил, откуда они появятся.

«Армения становится перекрестком мира, а это означает, что Армения будет страной не тысяч или миллионов, а миллиардов и триллионов», - нарисовал грандиозную перспективу для своей страны Пашинян. При этом он пообещал, что через армянскую территорию проложат железные и автодороги, нефте- и газопроводы, линии электропередач и телекоммуникаций.

Все это – благодаря подписанному в начале июня госсекретарем США Рубио и главой МИД Армении Мирзояном рамочному соглашению между двумя странами по реализации проекта «Дорога Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP).

Проект предусматривает строительство транзитной линии между основным Азербайджаном и Нахичеванью через юг Армении. 43-километровый коридор, уверяет Пашинян, превратит Ереван в ключевую страну срединного маршрута из Центральной Азии в Европу и станет ключевым элементом в установлении прочного мира на Южном Кавказе.

Так ли это? И где здесь необоснованные мечты и реальные риски?

«ЗОЛОТЫЕ РЕКИ» ПОТЕКУТ В США

Предполагается, что грандиозная транспортная инфраструктура, созданная при участии и под контролем США, в буквальном смысле сказочно обогатит армян. Тут даже может возникнуть вопрос: а зачем тогда Армении вступать в Евросоюз, если и так жить она будет припеваючи?

Начать с того, что распоряжаться всеми будущими коврижками станут в первую очередь и без того не бедные американцы. В создаваемой совместной компании по реализации TRIPP за Соединенными Штатами закрепляется фактически полный контроль с долей в 74%. У Еревана будет миноритарный пакет акций в 26%, который может заметно уменьшиться в случае подключения к проекту третьих сторон. Причем доля США в течение 49 лет изменению не подлежит.

Положения заключенного соглашения будут иметь преимущество над национальным законодательством Армении. Регулировать деятельность совместной компании станут по законам США и штата Нью-Йорк. А Ереван обязуется передать ей все исключительные права землепользования, застройки, максимально содействовать ее деятельности, выдавать лицензии, всякие разрешения и согласования. При этом коммерческая деятельность совместной и дочерних компаний под налогообложение в Армении подпадать не будет, то есть бюджет республики лишится статей дохода.

НЕДОСКАЗАННОСТИ И РИСКИ

Сколько Вашингтон подписал подобных соблазнительных проектов для младших партнеров и клиентов США? Пашинян сейчас, накануне всеобщих выборов в Армении, изо всех сил пытается представить этот план как спасительный для страны. Но вывод экспертов совсем иной: Армения и Азербайджан не получают никаких гарантий реализации «Дороги Трампа», но попадают в зависимость от Вашингтона, который будет определять, как и на каких условиях реализуется проект.

- По поводу гипердоходов от транзитных возможностей Армении у абсолютного большинства экспертов существуют большие сомнения, поскольку TRIPP остается экономически и институционально незавершенным проектом, - считает специалист по Армении, старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев. - Его слабая сторона - отсутствие закрытой финансовой модели, негативное восприятие проекта Россией, Китаем и Ираном, ограниченность подтвержденной частной инвестиционной базы и нерешенность ключевых политико-правовых вопросов маршрута.

Еще одна проблема, которая наверняка остудит пыл возможных инвесторов, полагает Ананьев, - близость 43-километровой части маршрута через Армению к Ирану и продемонстрированная Тегераном готовность наносить удары по инфраструктуре третьих стран, что делает транспортный коридор через Южный Кавказ политически и военным образом уязвимым.

Вряд ли Иран, проявивший в войне с США большой запас прочности, будет мириться с тем, как его противник укрепляет свои стратегические позиции в регионе явно в ущерб иранским позициям. Понятно, что при новом обострении конфликта Тегерана с Вашингтоном, что очень легко представить, чудная «Дорога Трампа» легко превратится для Ирана в одну из целей.

Верить в светлое будущее всегда надо. Но при этом необходимо ясно представлять, насколько оно достижимо - и не попытаются ли те, кто пообещал вести тебя к нему, по дороге вывернуть твои же карманы.

И тут самое время вспомнить о том, что в 2023 году Ереван «заморозил» трехсторонний формат транспортного разблокирования с участием России. Этот проект предусматривал полноправное участие Армении и Азербайджана, отсутствие какой-либо дискриминации сторон.

«Дорога Трампа» совсем не про это.

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