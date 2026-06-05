На ПМЭФ договорились об использовании ЭКГ-рейтинга при кредитовании МСП

Меморандум о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Документ предусматривает взаимодействие по вопросам развития и применения национального стандарта оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности «ЭКГ-рейтинг» (экология, кадры, государство). Банк будет использовать его при оценке кредитного риска при запросах на финансирование со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Стороны также договорились подготовить предложения по дополнительным мерам поддержки субъектов МСП. Среди них стимулирующее банковское регулирование на основе ЭКГ-рейтинга. Кроме того, партнеры планируют популяризировать ответственное ведение бизнеса и повышение информированности субъектов МСП о новых стандартах оценки бизнеса.

— ЭКГ-рейтинг – это национальный стандарт оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности, представляющий собой новый инструмент повышения ответственности и прозрачности ведения бизнеса. ПСБ стал первым банком, который будет использовать ЭКГ-рейтинг как метрику для анализа клиентов сегмента МСП, и видит высокий потенциал этого механизма в формировании для клиентов не только лучших продуктовых условий в сфере кредитования, но также в разработке дополнительных преференций в рамках действующих программ лояльности, – прокомментировал председатель банка Петр Фрадков.