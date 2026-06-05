Виктор Томенко: «Алтай умеет влюблять в себя»

Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

В интервью «Радио «Комсомольская правда» в кулуарах Петербургского международного экономического форума губернатор Алтайского края Виктор Томенко подвел итоги 2025 года: валовой региональный продукт вырос на 7% до 1,4 трлн рублей, а сельское хозяйство показало прирост 13,7%. Секрет устойчивости — в диверсификации экономики: регион не зависит от одного продукта. При этом губернатор объяснил, почему АПК важен не столько для бюджета, сколько для «связанности территорий», и как Алтай продолжает влюблять в себя гостей.

ДИВЕСИФИКАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ

— Виктор Петрович, по итогам 2025 года ВРП Алтайского края вырос на 7% и достиг 1,4 трлн рублей, а прирост в сельском хозяйстве составил 13,7%. В чем секрет такой устойчивости — в климатических факторах, системной поддержке аграриев или в структурной перестройке отрасли?

— Я хотел поблагодарить вас и «Комсомольскую правду» за возможность обратиться к нашим зрителям и слушателям. Обстановка в разных регионах неровная. Сегодня на плаву более уверенно держатся те, у кого достаточно диверсифицированная экономика и нет зависимости от одного продукта, по которому возможны сложности из-за санкционного давления и внешнеполитических событий.

Фото: Пресс-служба Правительства Алтайского края

Валовой региональный продукт действительно вырос на 7%. Если говорить про физическое измерение в сопоставимых ценах — мы удерживаем уровень 100,1% к прошлому году. Но за 4 года, например, в 2025-м по отношению к 2021-му, рост в физическом выражении составил почти 13% (12,5%).

Сельское хозяйство — важная часть экономики. Вернее, агропромышленный комплекс в совокупности с пищевой и перерабатывающей промышленностью. Алтайский край известен как житница Сибири и частично юга России за Уралом. Мы первые в Сибирском федеральном округе по большинству показателей. Сегодня производим больше всех в стране крупы и муки. Всегда в тройке лидеров по сыру и сливочному маслу.

— Вы упомянули промышленность. Какие именно отрасли стали драйверами роста?

— Промышленность по вкладу в ВРП больше, чем весь агропромышленный комплекс. В прошлом году произведено промышленной продукции примерно на 850 миллиардов рублей —рост к 2022-му еще примерно на 13%. Работает оборонка. Идет импортозамещение: ушли некоторые компании с рынка, закрылись поставки из-за границы, и наши промышленники осваивают эти виды продукции, увеличивают объемы, удовлетворяют внутренний спрос.

Назовем и негативные факторы: уход с важных для нас рынков, санкционное давление, усложненная логистика, жесткая политика финансовых властей, изменения налогового законодательства. Но мы — неотъемлемая часть большой России и свою миссию обязаны выполнять с учетом этих правил. Пока удается, и планы на этот год хорошие.

БОЛЬШЕ СОБРАЛ – МЕНЬШЕ ЦЕНА

— Регион собрал рекордные 10 миллионов тонн зерновых и масличных в 2025 году. Как это отразилось на доходах сельхозпроизводителей и бюджете?

— Агропромышленный комплекс не такой большой вклад вносит в формирование доходов бюджета. Сельское хозяйство — больше отрасль с социальной направленностью. Это закрепленность территорий. Для Сибири, где от Барнаула до Москвы три тысячи километров, задача связанности огромных российских территорий очень важна.

Фото: Пресс-служба Правительства Алтайского края

С точки зрения наполнения бюджета: большой урожай — больше объема выручки. Но в сельском хозяйстве есть закономерность: больше собрал — меньше цена, меньше собрал — больше цена. Ценовой момент обязательно влияет.

Мы по большей части перерабатываем урожай у себя дома. Но такие объемы предполагают, что надо больше вывозить. За последний сельскохозяйственный год вывоз продукции, зерновых и масличных, увеличился примерно в 1,5 раза — больше 2,2 млн тонн зерновых и больше 1 млн тонн масличных мы вывозим за пределы края. Строим дополнительные мощности по переработке, но пока все мощности загружены в меру спроса. Например, объемы производства муки (мы первые в стране) колеблются от 800 тысяч до миллиона тонн в зависимости от спроса на рынке.

Прямого значительного влияния на доходы бюджета нет. Но это устойчивость, связанность, занятость на селе, сохранение села как такового. При этом мы успешно продаем продукцию за границу. В прошлом году экспорт продукции АПК увеличился примерно на 40% по отношению к 2024-му. А к 2021-му — в 1,7 раза, больше чем на 300 миллионов долларов. Президент поставил задачу увеличить агроэкспорт в 1,5 раза к 2030 году, а мы уже перевыполнили.

60 ПРОЕКТОВ НА 200 МИЛЛИАРДОВ

— В портфеле региона более 60 крупных инвестпроектов на сумму более 200 миллиардов рублей. Какие из них, помимо туристических, вы считаете системообразующими: модернизация шинного комбината, производство индейки, роботизированные фермы или технопарки?

— Экономика Алтайского края серьезно диверсифицирована. Нельзя упереться во что-то одно. Да, 60 проектов каждый стоимостью не менее 300 миллионов рублей, которые требуют сопровождения со стороны органов власти и муниципалитетов: кадры, земельные участки, создание дорожной, инженерной, энергетической инфраструктуры.

Фото: Пресс-служба Правительства Алтайского края

В прошлом году частные инвестиции в туристическую отрасль выросли в 1,5 раза, до 8,5 миллиарда рублей. А общий объем инвестиций составил более 240 миллиардов рублей. Большой объем — в промышленность перерабатывающую и в сельскохозяйственные проекты.

На юге края завершается инвестиционная фаза компании «Сибирь-Полиметаллы»: увеличение добычи и переработки полиметаллических руд (олово, свинец, медь) до 1,5 млн тонн. Это проект еще на 35 миллиардов рублей.

Инфраструктуру надо развивать — железные и автомобильные дороги. Алтайский край — 22-й по площади среди 89 регионов (168 тысяч квадратных километров). Более 40% жителей — сельские. Система расселения и размещения производств сложилась так, что сеть автомобильных дорог у нас получилась самая большая в стране. Дорожный фонд в прошлом году составил 29 миллиардов рублей против 21 миллиарда годом ранее. Финансовые возможности растут, и задача — приводить все больший процент этой разветвленной сети в соответствие с нормативами.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ СЧАСТЬЯ

— Спрос на отдых в Алтайском крае остается стабильно высоким. Как удается удерживать показатели турпотока?

— Стандартный показатель — туристический и экскурсионный поток. По итогам 2025 года регион посетили 2,4 млн человек. Каждый год мы прирастаем примерно на 5%. В ковидный год он упал почти до миллиона, потом вернулся и постепенно увеличивается по 100 тысяч ежегодно.

Объяснение — конкурентные преимущества: климат, география, природа, большая история. Вложено немало денег в туристические и рекреационные проекты, в создание мощного санаторно-курортного комплекса. Всем известна Белокуриха — там отдыхает 200 тысяч человек. Развиваются «Бирюзовая Катунь» (550 тысяч человек ежегодно) на левом берегу, а на правом — Республика Алтай, наши соседи и друзья. Там же игорная зона «Сибирская монета» — да, есть азартная составляющая, но это полноценный курорт, где люди отдыхают, наслаждаются красотами, живут в комфортном месте.

Мы предметно развиваем эту отрасль, имеем хорошие традиции, историю и репутацию. За последние годы люди все больше открывают для себя собственную страну. Многие, приехав однажды, возвращаются вновь и вновь. Санаторно-курортный комплекс (более 40 организаций в крае) дает накопительный эффект: ты отдохнул, силы восстановились, и через 1,5–2 месяца после возвращения чувствуешь эту энергию и здоровье. Радоновые ванны, пантовое лечение, целебный воздух предгорий Алтая с отрицательно заряженными ионами дают оздоравливающий эффект. Если побыть там достаточно — 10–14 дней, а лучше 21, как рекомендовали в старые добрые времена, — это дает замечательный результат.

Как удается удерживать? Иметь хорошую базу, не почивать на лаврах и продолжать развивать эту сферу. И быть в хорошей коллаборации с соседями, с той же Республикой Алтай. Мы вместе развиваем Алтай. Делаем так, чтобы административные барьеры были незаметны, а Алтай по-настоящему влюблял в себя. Он это может, я вам говорю со знанием дела.