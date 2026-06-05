«Ура, мы дома»: из украинского плена вернули 185 российских военнослужащих

«Ура, мы дома», - кричат в автобусах 185 российских военнослужащих, которых вернули из плена с подконтрольной киевскому режиму территории. Фото: Минобороны РФ.

«Ура, мы дома», - кричат в автобусах 185 российских военнослужащих, которых вернули из плена с подконтрольной киевскому режиму территории.

Вернувшиеся сейчас находятся на территории Республики Беларусь, где с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Между Россией и Украиной прошел обмен пленными Фото: Минобороны РФ.

«Оказав первоочередную психологическую и медицинскую поддержку, военнослужащих направят в Российскую Федерацию. Там они продолжат лечение и реабилитацию в госпиталях», - заявляют в Минобороны России.

В военном ведомстве отмечают, что в процессе возвращения российских военнослужащих из состояния плена значительную помощь оказали Объединённые Арабские Эмираты, выполнив «посреднические функции в гуманитарной сфере».

Взамен переданы 185 пленных ВСУ.

Фото: Минобороны РФ.

Отметим, что пострадавшими от действий киевского режима считаются сегодня и семьи освобожденных российских пленных.

На днях сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН России поймали 34-летнего жителя Волгоградской области, который три года помогал украинским боевикам вымогать у родственников российских пленных крупные денежные суммы.

В обязанности подозреваемого входило активировать российские SIM-карты, создавать на них электронные кошельки, а также принимать, хранить и передавать зашифрованные сообщения.

«Украинская сторона вымогала значительные суммы у близких российских военнослужащих. Аудиозаписи телефонных переговоров с жертвами этих афер впоследствии публиковались в украинских Telegram-каналах», - уточнили в ЦОС ФСБ РФ.

Теперь задержанному может грозить ответственность по искам от пострадавших. По предварительным подсчетам подследственный участвовал в схемах, благодаря которым украинские боевики собрали с родственников российских пленных более 300 миллионов рублей.

Региональными управлениями МВД России инициированы расследования по данным фактам.