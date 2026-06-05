На ПМЭФ назвали четырех «всадников Апокалипсиса», угрожающих российской экономике

Выступление главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова было жестко и хлестко. Фото: Сергей Сильвер/Росконгресс

Если не считать забега, это самое раннее мероприятие форума. Деловой завтрак Сбера проходит ежегодно. Начинается в 8 утра. И большинство участников ПМЭФ жертвуют собственным завтраком ради одного – выступления главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Жесткого и хлесткого. В этот раз он тоже не подкачал. И хотя поднял важную, но обросшую мхом тему, зато как это сделал?! Но обо всем по порядку.

ПРЕОДОЛЕНИЕ САНКЦИЙ – РЕЗУЛЬТАТ СВОБОДЫ БИЗНЕСА

Завтрак начался скучно. Вице-премьер Александр Новак произнес привычные мантры. Экономике приходится несладко, но за последние годы мы все равно умудрились расти быстрее среднемировых темпов. И, мол, спасибо за это не только правительству и Центробанку, но и всему нашему бизнесу, который научился креативно обходить санкции.

- Экономика циклична. Она находится в фазе охлаждения. Надо этими рисками управлять и искать драйверы для роста, - не открыл ничего нового Новак.

Тут тоже без сюрпризов – нужна структурная трансформация, повышение производительности труда, внедрение искусственного интеллекта. Доклад окончен! Так и хотелось поцокать языком и сказать «эх, завтрак уже не тот»… Но тут микрофон взял Андрей Макаров. Поднял две гигантские папки с бумагами, чтобы показать, сколько нормативных актов должен соблюдать российский бизнес, чтобы не напороться на штрафы.

- Действительно, огромная работа правительства. Решение сложнейших проблем, стоящих перед страной. Все это абсолютная правда. Но мы смогли преодолеть последствия санкций только потому, что, когда этот процесс начался, бизнесу реально дали возможность работать самому. Налаживай связи, выстраивай новые логистические цепочки. Делай то, что считаешь нужным. И сегодняшний результат по санкциям – это результат той свободы, тех возможностей, которые (вынужденно, а не потому, что хотели) тогда бизнесу дали, - пояснил Андрей Макаров.

На этом можно было бы и завершить выступление. Но депутат пошел дальше и обратился к хозяину завтрака – Герману Грефу…

Александр Новак. Фото: Кирилл Казачков/ Росконгресс

«ОПАСНАЯ» РАБОТА В ОФИСЕ

- Герман Оскарович, оцениваете ли вы профессиональные риски? Вижу, что нет. А в соответствии с приказом Минтруда, вы должны оценить риски от падения из-за потери равновесия сотрудниками. Учитывать психические нагрузки и стресс. Очень важный риск – порез листом бумаги или канцелярским ножом. Вы чего улыбаетесь?! Это все здесь написано. А перенапряжение глаз? И мое любимое – риск от травмирования о неподвижные твердые объекты в процессе движения по офису. На самом деле этот риск самый серьезный. Потому что, когда прочитаешь такие инструкции, хочется биться головой о стенку, - сказал Андрей Макаров.

За крупный бизнес переживать не стоит. Они наймут столько сотрудников, сколько нужно, чтобы соблюсти все нормы, которые есть в двух томах, лежавших на столе у депутата. Но проблема в том, что эти нормы прописаны не только для них, но и для малого бизнеса. У которого таких возможностей, конечно же, нет. А вокруг соблюдения всех этих бессмысленных зачастую норм выстроен целый бизнес, который формирует папки из документов, выдает сертификаты и удостоверения.

- Это какие-то ООО и некоммерческие организации, и все они уполномоченные и специализированные. Это реальность, в которой приходится жить нашему бизнесу. Любому. Регуляторная гильотина, говорите?! Мы отменяем тысячи старых актов, которые были гораздо милосерднее, чем те, что мы выпускаем сейчас. А зачем это делать? Чтобы дать этим живопыркам, которых вокруг себя понасоздавали, заработать бабок? Возможно, в этом и есть смысл. Но мне кажется, что все эти нормы нужны, чтобы не было в стране бизнеса, который бы не чувствовал себя заранее виновным. Не виноватым, а виновным. Не чувствовал, что он постоянно что-то нарушает. Мы постоянно предлагаем, чтобы бизнес творчески решал нужные задачи. Но в тех условиях, когда каждый ждет, а не придут ли за мной завтра. А поскольку это есть у каждого, все понимают, что основания найдутся, - продолжил Андрей Макаров.

В конце выступления депутат метафорично сравнил российскую экономику с самолетом, где правительство создает двигатель. Но добавил, что «даже с самым лучшим двигателем самолет без крыльев не полетит».

КАК ГРЕФ СДЕЛАЛ «ЖИВОПЫРКИ» ФУНДАМЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

За предпринимателей вступился Герман Греф. Он подумал, что Андрей Макаров назвал живопырками весь российский бизнес. Который всеми силами старается выжить.

- Живопырки - и есть эта самая экономика. И именно они, бизнес, большие живопырки, маленькие живопырки, предприниматели создают эту самую добавленную стоимость. Они и есть основа экономики. Экономика — и есть основа государства, — подчеркнул он.

На самом деле Макаров имел в виду вот эти самые «уполномоченные» организации, которые фактически собирают дань с бизнеса, «помогая» (за деньги, конечно) соблюдать все эти бессмысленные нормы и правила. За которые рано или поздно любому предпринимателю придется ответить. В бизнес-сленге слово «живопырка» давно означает фирму-однодневку или компанию, которая занимается нелегальной деятельностью.

И когда Греф назвал их «основой экономики», вышло… неловко. При этом у бизнеса есть и масса других проблем. Их глава Сбера даже называл «всадниками Апокалипсиса». Помимо административных барьеров это ключевая ставка, растущие налоги и… крепкий рубль.

Герман Греф. Фото: Игорь Родин/Росконгресс

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА?

После этих слов находящиеся на завтраке предприниматели дружно накинулась на зампреда Центробанка Алексея Заботкина, требуя снизить ставки и перестать душить бизнес. Владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин даже заявил, что его волнует не инфляция, а ставки. И что спустя годы, мы все будем вспоминать, как российская экономика попала в «капкан Заботкина». Заместитель Набиуллиной мужественно отбивался статистикой и международным опытом и пугал риском раскручивания инфляционной спирали. От которой пострадает, в первую очередь, не крупный бизнес, а простые люди.

- Рост экономики должен быть устойчивым. Если долго жить в долг, то получится большой дисбаланс. Многие считают: снизим ставки и увеличим дефицит - и все будет хорошо. Не будет. Не все так просто, - вступился за коллегу глава Минфина Антон Силуанов.

И пообещал, что в ведомстве скоро изменят правила закупки валюты в резервы, чтобы не оказывать слишком укрепляющего воздействия на курс рубля. На что владелец «Северстали» Алексей Мордашов тут же предложил Минфину складывать в резервы не валюту и золото, а… рубли. Видимо, чтобы при резком снижении ключевой ставки (как того хочет крупный бизнес) и неминуемой после этого гиперинфляции, сгорели не только наши сбережения, но и все резервы государства.

Ну а закончили деловой завтрак традиционно. Возложили все надежды на развитие российской экономики на искусственный интеллект. Может, хотя бы он сможет разобраться со всеми этими «всадниками Апокалипсиса», «живопырками» и «капканами».

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