Писатель Минаев назвал черту русских предпринимателей, которая делает их великими

Писатель и медиапродюсер Сергей Минаев стал гостем фестиваля Т-Двор. В дни ПМЭФ его традиционно проводит Т-Банк — для предпринимателей и всех желающих. Звездный гость рассказал о качествах предпринимателей, принципах работы команд и о том, как технологии меняют бизнес и общество.

Сергей Минаев провел часовую лекцию. Разговор с аудиторией он посвятил русскому бизнесу и «вечному кризису». Главной чертой отечественных предпринимателей писатель назвал способность действовать в условиях постоянных изменений. Как сто или двести лет назад, так и сегодня в непростых условиях, в том числе ввиду монополизации мировой экономики, русские предприниматели находят выход и идут дальше.

— Я верю в человека, я верю в нашу пассионарность. В русского человека я верю особенно, потому что, честно говоря, я других таких людей не знаю… Величие русского предпринимателя — в его способности адаптироваться к любым обстоятельствам. Мы умеем находить выход там, где другие видят тупик, создавать новые возможности в условиях ограничений и продолжать двигаться вперёд, несмотря на кризисы. Эта внутренняя устойчивость и предприимчивость всегда были нашей сильной стороной, — сказал Минаев.

Часть выступления гость посвятил командам и принципам управления. Минаев убежден, что эффективная работа строится на доверии к людям и минимальном вмешательстве в их процессы.

— Чтобы создать команду — надо набрать талантливых людей и оставить их в покое, — отметил лектор. — Русский человек — дико талантливый. Если, в принципе, от него отстать и не трогать его, он же горы свернет.

Минаев подчеркнул роль предпринимателей в экономике и обществе. Ведь они берут на себя ответственность за других людей.

— Предпринимательство — это сочетание идеи создания нового и готовности нести ответственность за результат и команду.

В финале лекции для гостей Т-Двора писатель рассуждал о трансформации бизнеса под влиянием технологий: фундаментальные изменения затрагивают не только экономику, но и структуру потребления и социальных отношений. На смену эмоциям приходит прогресс. Но в тихом числе благодаря эмоциям у человека сохраняется конкурентное преимущество.

— Единственное, чем мы пока выигрываем у машин — у них нет субъектности, машины не рефлексируют, а мы живые существа, мы строим свои отношения на рефлексии и на эмоциях, — отметил он.