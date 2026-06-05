Завершился третий день Международного экономического форума в Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 3 по 6 июня ПМЭФ-2026 принимает гостей из более чем 130 стран. «Комсомолка» собрала самые яркие события и заявления, которые прозвучали на третий день форума.

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗАРАНЕЕ ВИНОВАТ»

Третий день ПМЭФ традиционно открыл деловой завтрак Сбера. Участники мероприятия, в котором приняли участие министры, депутаты, губернаторы, бизнесмены и эксперты, назвали топ-5 факторов, тормозящих развитие предпринимательства в России. Первые две строчки рейтинга заняли высокие налоги и высокие процентные ставки по кредитам. В топ-5 также вошли падение спроса, регуляторика и административное давление, геополитика и санкции.

Третий день форума открылся деловым завтраком Сбера. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Глава Сбербанка Герман Греф призвал более бережно и уважительно относиться к бизнесу. Именно он назвал четырех «всадников апокалипсиса» в экономике (главные препятствия для экономического роста): высокая ключевая ставка, высокая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры. Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров заявил, что надо отменить «нерациональные законодательные акты и восстановить доверие к институту права собственности и судебной системе».

- Бизнес нужно освободить от оков избыточного регулирования, из-за которых каждый предприниматель заранее чувствует себя виноватым! - призвал Макаров.

Председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Ну тут, как говорится, и карты в руки. Андрей Макаров как депутат Госдумы вместе со своими коллегам-парламентариям как раз и занимается принятием различных законов. И если законы оказались нерациональными, то, казалось бы, кому, как не Госдуме, это признать и внести в такие законы поправки.

Кстати, Герман Греф заявил, что «живопырки» (компании малого бизнеса, как ранее их называл глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров) - это основа экономики.

Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

- Экономика России подошла к периоду сбалансированного роста, который уже начинает ощущаться, - возразил пессимистам министр финансов Антон Силуанов.

А вице-премьер Александр Новак в ходе делового завтрака заявил, что ускорить развитие нашей экономики помогут увеличение эффективности труда, технологические изменения, переориентация торговых потоков и улучшение условий для бизнеса.

- Рост производительности труда должен стать национальным драйвером. Все предприятия: от крупного бизнеса до малого, социальная сфера нуждаются в эффективности, - отметил Новак.

Он также сообщил, что правительство до конца года ожидает дальнейшего снижения инфляции до 5,2% с выходом в следующем году на 4%.

Вице-премьер Татьяна Голикова поучаствовала в сессии «Рынок труда 2.0: диктатура искусственного интеллекта, трансформация навыков и профессий. Она отметила, что внедрение ИИ в ряде сфер требует четкого нормативного регулирования.

- Есть отрасли, для которых регулирование критически важно, например, это здравоохранение. Мы не можем применять технологии искусственного интеллекта, не отвечая на очень многие чувствительные вопросы для граждан, - сказала Голикова.

«ЗУМЕРЫ НЕ ПЬЮТ»

Владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов пожаловался на ПМЭФ на то, что поколение зумеров не пьет алкоголь. Эх, Минздрав с ним бы поспорил! Для Минздрава непьющие зумеры, безусловно, новость радостная. В ведомстве ни раз подчеркивали вред алкоголя, в том числе, в вопросах деторождения. Не случайно на снижение потребления алкоголя в России направлены различные федеральные и региональные меры (в том числе запрет на продажу алкоголя в вечерние и ночные часы).

Борис Титов на площадке ПМЭФ. Фото: Валентин Егоршин / РОСКОНГРЕСС

- То, что сегодня зумеры не пьют алкоголь, это, конечно, факт, мы сегодня с этим сталкиваемся везде, на всех рынках. На восточных и западных. Это факт, но мы считаем, что это временный фактор, все равно культура виноделия... возьмет свое, - понадеялся Титов.

ИЛ-114-300 ПОЛЕТИТ!

Третий день форума был богат на сделки и заключенные соглашения. Самый большой из новых маленьких отечественных самолетов Ил-114-300 будет запущен в серийное производство. На форуме глава Росавиации Дмитрий Ядров торжественно вручил управляющему директору АО «Ил» Даниилу Бренерману переизданный сертификат типа на Ил-114, куда теперь вошла и новая современная модель для региональных линий.

Это означает, что самолет теперь можно запускать в серийное производство и поставлять авиакомпаниям.

Ил-114-300 - это модернизированная версия Ил-114, который был разработан за замену Ан-24 еще к началу 90-х. Но в серийное производство он тогда так и не вышел. Теперь самолет существенно изменен. Оснащен новыми российскими турбовинтовыми двигателями, современной авионикой, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и эргономичным интерьером пассажирского салона на 66 мест. Задача Ил-114-300 — заменить на региональных линиях старые Ан-24.

Региональный пассажирский турбовинтовой самолет Ил-114-300. Фото: ОАК

Вот какие еще соглашения были, в частности, заключены на ПМЭФ в пятницу:

*«РЖД» и «Билайн» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере практического применения квантовых коммуникаций.

*«Газпром нефть» подписала соглашение с Минэнерго и ФАС о поставках топлива на внутренний рынок.

*Минэкономразвития заключили соглашения о защите и поощрении капиталовложений уполномоченными органами Башкортостана, Омской области, Ханты-Мансийского округа и Бурятии.

РУССКУЮ КУЛЬТУРУ НЕ ОТМЕНИШЬ

Наряду с экономической и политической повесткой на ПМЭФ обсуждалась и культурная. Ведь санкции преходящи, а искусство вечно.

В сессиях на полях ПМЭФ принял участие и сербский режиссер Эмир Кустурица. Он заявил, что русская культура - неотъемлемая часть европейской и мировой цивилизации, и попытки ее отменить обернутся провалом.

ПМЭФ посетил кинорежиссер Эмир Кустурица. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

- Запад хочет отменить русскую культуру, но в реальности это невозможно, ведь европейская культура – это и Микеланджело, и Рублев, - заявил Кустрица.

Он отметил, что «русская культура, наука и религия - это отдельный мир, в котором надо видеть будущее».