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Экономика6 июня 2026 9:32

Биотехнологии, сладкий белок и эквиваленты какао-масла: как биотехнологии меняют производство еды в Россиивидео

Гостем открытой студии «Комсомольской Правды» на Петербургском международном экономическом форуме стал исполнительный директор ЭФКО Сергей Иванов
Евгений ОРЛОВ
Исполнительный директор Группы компаний «ЭФКО» Сергей Иванов

Исполнительный директор Группы компаний «ЭФКО» Сергей Иванов

Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

БИОТЕХ ДЛЯ ВСЕХ

- Ваша компания исторически сильна в масложировой сфере, а теперь вы активно развиваете биотех. Какие компетенции из вашего традиционного бизнеса – может быть, неожиданно, а может, ожидаемо – оказались полезны в биотехе?

Исполнительный директор ЭФКО Сергей Иванов в открытой студии «Комсомольской Правды» на ПМЭФ

– Главное из того, что критически необходимо для занятий инновациями (любыми, не только биотехом), – это знания о человеке, понимание социокультурных трендов, компетенции в выстраивании систем управления. Поэтому наш научно-образовательный центр, корпоративный университет, мы называем главным цехом компании.

Уже больше 25 лет мы ведем собственные исследования системного менеджмента, управленческой науки и человека как такового. Эти знания – базовые для инноваций, они совершенно точно не противоречат прошлому опыту.

– Давайте поясним "на пальцах": что такое для вас биотехнологии? И главное, что это дает покупателям?

– Биотехнологии как объект изучения или область научных применений – это достаточно широкий спектр разных возможностей. Нас интересует все, что связано с продуктами питания. Это глубокие технологии по их производству, использование в производстве продуктов питания прецизионной ферментации (биотехнологический процесс, при котором микроорганизмы «программируются» для создания конкретных молекул, - Ред.). Это все, что связано с микроорганизмами, с использованием этой технологии в производстве и белков, и жиров.

В общем, мы фокусируемся на теме биотехнологий вокруг еды.

– Что конкретно подсказало вам, что биотехнологии – это не что-то побочное, а новая реальность и необходимость?

– Было несколько историй. Ключевая из них случилась в 2018 году. Из одного очень известного североамериканского стартап-акселератора выпустилась компания, в которую потом проинвестировал Билл Гейтс. Она разрабатывает жиры из микроорганизмов.

Тогда это было совершенно немыслимо в нашем представлении. Вам не нужны растения, поля, сложная технологическая цепочка. Вы ставите биореактор, разрабатываете микроорганизм, который кормите сладкой водичкой, а он на выходе выдает нужный жир. Нам это казалось фантастикой, были мысли, что стартаперы просто "проехали по ушам" инвесторам при помощи очередной красивой идеи и те дали деньги.

А потом наши ученые рассказали: из 1600 видов различных дрожжей примерно 5% продуцируют вместе с белком еще и жиры, причем в немалом количестве – на них приходится около 50%. И это очень интересная научная задача – научить эти дрожжи продуцировать не абы какой жир, а, допустим, жир для вафельных начинок, или эквивалент какао-масла, или подсолнечное масло… В общем, любой жир.

Тогда мы и осознали, что инновации и технологическая революция дошли до нашей отрасли. Что пищевка перестает быть тихой гаванью. И что если мы не научимся заниматься инновациями, есть высокий риск, что эти новые стартапы через какое-то время просто придут и подвинут нас из нашего основного бизнеса.

Наверное, это и стало точкой разворота в понимании того, что такое биотех. Мы тогда сказали себе: если ты занимаешься едой и не занимаешься биотехом, то рано или поздно биотех начнет заниматься и тобой, и твоей едой.

К тому же это фундаментальная технологическая платформа, источник потенциально новых видов белков, жиров, еды. Важно понимать, что там происходит.

Исполнительный директор Группы компаний «ЭФКО» Сергей Иванов на стенде "Комсомольской правды"

Исполнительный директор Группы компаний «ЭФКО» Сергей Иванов на стенде "Комсомольской правды"

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

ПЕРВЫМИ В МИРЕ СЕРТИФИЦИРОВАЛИ СЛАДКИЙ БЕЛОК

– Сладкий белок - ваш важнейший биотех-проект. Что это такое и в чем его преимущество?

– Чуть больше 50 лет назад в Западной Африке ученые открыли очень сладкие фрукты. Сладость этих фруктов была не углеводная, а белковая. Тогда же открыли три вида белков – браззеин, тауматин и монеллин. Начали исследовать это явление, и белок оказался в тысячу раз слаще сахара. Один грамм этого белка эквивалентен 2-3 килограммам сахара. А 20 лет назад был расшифрован аминокислотный состав этих белков.

Мы живем внутри биотехнологической революции (так ее называют некоторые консультанты-визионеры) - это стремительное удешевление стоимости прецизионной ферментации. Еще 25 лет назад один килограмм белка, полученный прецизионной ферментацией, стоил миллион долларов. Когда стоимость упала до 10 тысяч долларов, эта технология пришла в фарминдустрию. Сегодня весь инсулин, например, производится по этой технологии - животного инсулина уже нет, это все рекомбинантный продукт. А когда технология подошла к 10 долларам за килограмм, мы получили возможность использовать ее в пищевой промышленности.

Если белок расшифрован, то с помощью прецизионной ферментации его можно воспроизвести в биореакторе. Поэтому сладкий белок – это полный эквивалент природного белка.

– А в чем ваше ключевое ноу-хау, если говорить о сладком белке? Что именно вы делаете такого, чего не смогли добиться иностранные компании?

– Если посмотреть последние пять лет, то сладкими белками занимаются 4–5 команд в мире. И мы – одна из лидирующих. Полтора года назад мы первыми в мире сертифицировали сладкий белок. Это произошло в Объединенных Арабских Эмиратах. А в прошлом году его сертифицировали в России.

Говорить о том, куда мы продвинулись дальше, сейчас рано, потому что точкой отчета станет момент, когда мы покажем продукт рынку. Но мы точно не отстали. Характеристики, которых достигли наши ученые, полностью соответствуют требованиям и изначальным установкам. Главная вводная, которую мы себе ставили: в эквиваленте сладости сладкий белок не должен быть дороже сахара.

– То есть для потребителей он стоит столько же, сколько и обычный сахар?

– Не совсем так. Сегодня сахарный тростник и сахарная свекла занимают 20% мирового объема продовольствия: 2 млрд из 10 миллиардов тонн. Для сравнения: пшеница и рис – это 700 миллионов тонн. Сахар – важнейший компонент современной пищевой индустрии, любимый ингредиент пищевого технолога, потому что это самый дешевый наполнитель и кристаллизатор, плюс это консервант, калорийный продукт и т. д. В добавленном виде мы потребляем 90% сахаров. В рецептурах мы их даже не видим.

Поэтому посчитать эквивалент стоимости сахара не так просто. В сладкой воде это легко: вы взяли и вместо сахара добавили сладкий белок. А если мы начинаем пересчитывать, например, содержание сахара в мороженом или конфете, то там технолог использует сухую массу сахара. Вы заменили сахар, но сухую массу нужно чем-то другим восполнять. И в этой части сейчас идут разработки, чтобы общая себестоимость продукта не стала выше. Поэтому не сам сахар в эквиваленте, а общая себестоимость продукта, когда он собран уже с новыми ингредиентами, не должна быть выше продукта с сахаром.

В ПОИСКАХ ИНТЕРЕСНОГО

– Назовите, пожалуйста, три главных инвестиционных проекта (помимо сладкого белка), с которыми работает компания.

– Важная часть внутри биотеха - ферментный завод. Сладкие белки - это готовая продукция, а ферменты - это кормовая составляющая для животноводов, импортируемая часть кормовой базы.

Также мы инвестируем в эквиваленты какао-масла на нашей южной площадке. В Тольятти Самарской области мы построили крупный завод по переработке масличных. А в Туле развиваем производство майонезов и соусов.

– Многие инвестиционные проекты компании не связаны с вашей традиционной сферой – масложировым производством. Почему вы так активно расширяете поле деятельности? Ведь можно делать ставку на свои текущие навыки и расширять нынешнее производство ¬- по этому пути идут многие, и неплохо, вроде бы, себя чувствуют.

- Это естественное движение поиска потенциально интересных рыночных ниш, которые укладываются в стратегию и соответствуют нашим внутренним критериям. Семь лет назад мы определили это для себя в ходе внутреннего поиска новых рыночных ниш.

Чтобы разобраться в том, что происходит в мире, мы задали себе вопрос: какие вызовы стоят перед всей индустрией продуктов питания? И нашли три: доступность продовольствия, окружающая среда и здоровье. Тогда мы сказали себе, что нам интересны проекты, которые одновременно на каждый из этих вызовов либо уже отвечают, либо имеют потенциал ответить, а значит, качественно улучшают жизнь человека, дружат с окружающей средой и доступны или имеют потенциал массовости. Теперь мы прогоняем нашу линейку, матрицу оценки разных проектов через эти критерии. И конечно, наши традиционные направления мы тоже продолжаем развивать.

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ НЕ В РАДОСТЬ

– В России в 2025 году случился рекордный урожай масличных. Как это повлияло на работу компании и что это даст ей в нынешнем году?

– Финансовый год выдался очень тяжелым. Второй год подряд мы не зарабатываем на переработке масличных. Среди причин - высокая цена на масличные на внутреннем рынке и крепкий рубль, ведь мы завязаны на экспортную модель. И это просто убило маржу (прибыльность, - Ред.) переработчика. Я не припомню такого тяжелого сезона в этом бизнесе.

– А что сейчас происходит с экспортом вашей продукции?

– Основа экспорта – это масличные продукты. В прошлом году мы стали крупнейшим экспортером подсолнечного масла в Индию. Так что позиции на экспортных рынках держим.

– Стало ли проще торговать с другими странами, чем в 2022-2023 году, когда начались санкции, проблемы с поставками на Запад и т. д.

– У нас почти не было бизнеса с недружественными странами. И мы очень легко заместили их Юго-Восточной Азией.

– На что в нынешнем непростом году нужно делать ставку масложировым компаниям, чтобы добиться успеха на внутреннем и международном рынках?

– Думаю, в текущее время как никогда важно крепко стоять на ногах. Основа, ядро бизнеса должно быть устойчивым. А инновации, инвестиции, в том числе длинные – все это дает надежду на будущее.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

– Ваша компания исторически воспринималась как масложировой гигант. А как бы вы сегодня назвали свою компанию?

– Мы идем в сторону инвестиционной инновационной компании, потому что мы занимаемся не только продуктами питания. Нам интересна новая энергетика, мы занимаемся робототехникой, исследуем разные варианты применения искусственного интеллекта.

Так что ЭФКО сегодня – это производитель продуктов питания, который трансформирует свою деятельность в инвестиционный инновационный бизнес.