Никас Сафронов: Благодаря искусственному интеллекту картины хороших художников станут дороже

Художник Никас Сафронов - гость Петербургского международного экономического форума Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» и Никас Сафронов - большие друзья. Поэтому и говорили мы в нашей открытой студии на ПМЭФ о дружбе. А еще – об искусстве. Ну и чуть-чуть об экономике, политике, науке, истории… Ну а что вы хотели – у друзей всегда много тем для интересной беседы!

ОТ ПЕТРА I ДО ГАГАРИНА

- Никас, к Петербургскому международному экономическому форуму вы подготовили диптих, на котором изображены Гагарин и Петр Первый. Почему именно они?

- Россия сегодня находится в состоянии возрождения. Она обновляется, берет опыт от всего, что происходит в мире, и понимает, что, кроме армии и флота, есть еще своя идентичность. Мы большая многонациональная страна, и нам нужно самим подниматься и двигаться вперед, используя технологии. При этом и наши технологии используют многие - то, что создали Королев, Циолковский и другие.

Поэтому мои Петр I и Гагарин - это диалог, показывающий, что мы были, есть и будем. Это наши титаны. Петр I, который открыл окно в Европу — это метафора. Он обучал, обучался сам, использовал новые технологии, которые давала Европа, но и она брала очень многое у России. А Гагарин - первый человек, рискнувший полететь в космос. И если Петр открыл Европу для России, то Гагарин открыл космос для всего человечества.

Ведь все это принадлежит людям. Кто бы ни отправился на Марс, это будет заслуга человечества, а не кого-то одного. У одних больше технологий, у других меньше, но мы должны объединяться.

- Никас, а как объединяться-то, когда кругом санкции, противостояние, войны?

- В мире столько вооружений, что если взорвать даже четверть имеющихся атомных бомб, то от человечества останутся лишь осколки. Это говорит о том, что мы не ценим того, что мы сегодня дышим, разговариваем, получаем эмоции, едим то, что нам нравится…

Люди часто зарабатывают не для того, чтобы отдать что-то стране или вернуть природе: спасти львов, тигров, акул или волков. Человек, как сомнамбула, заряжен на уничтожение. А ведь мир очень хрупкий, ранимый и маленький. И мы видим, как в нем работает эффект бабочки: взмах крылышек в одном месте рождает бурю в другом. Мы все зависимы друг от друга. Но вместо того, чтобы сохранять, люди разрушают. В морях плавают острова - я их видел, огромные, километровые, - из мусора и грязи. Все это едят черепахи, дельфины, они травятся. А нам при этом показывают, какие люди милые, спасибо им огромное, что они оторвали проволоку от дельфина или черепахи...

«Комсомолка» и Никас Сафронов - большие друзья. Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

В мире меняется всё, меняются ценности. Я за всё это переживаю, и я хочу быть известным - не потому, что я тщеславен. А потому, что я хочу, чтобы все видели мое движение в этом направлении (для объединения людей, - Ред.).

Например, я нарисовал для Индии эпос - около 20 картин, показал в них Россию. А искусственный интеллект и новые технологии помогли показать, как огромный слон из индийского «города мертвых» Варанаси идет в заснеженную Сибирь. И когда Россия красиво показана, подсвечена, люди хотят приехать сюда с чистым добрым сердцем.

- Вам могут сказать: так не работает!

- Да, это может показаться наивным. Но если каждый что-то делает, мир понемногу меняется.

Расскажу одну историю. После войны во Франции стояли американские, натовские войска. Французам было запрещено иметь свои войска, потому что они на государственном уровне работали с немцами. И Жаклин Кеннеди, у которой была французская кровь, уговорила французов дать Америке Джоконду.

Картину вывезли в США, где ее увидели более 10 миллионов человек (это было в 1963 году, - Ред.). И когда вернули, в знак благодарности американцы убрали натовские войска и разрешили французам иметь свои вооруженные силы. Так одна картина сыграла огромную роль. Искусство очень сильно влияет на мир.

Никас Сафронов на стенде "Комсомолки" в рамках ПМЭФ Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

НЕЙРОСЕТИ ДАДУТ ИДЕЮ, НО НЕ ДУШУ

- Никас, вы затронули тему искусственного интеллекта. Несет ли он опасность для людей искусства? Или нейросеть никогда не сможет заменить настоящего художника?

- Прогресс невозможно остановить. Однако с появлением телевидения театр не исчез, хотя этого очень боялись. С появлением фотографии не исчезла живопись, она стала развиваться дальше: появились символизм, импрессионизм, кубизм и так далее. С развитием искусственного интеллекта тоже будут некие временные моменты… Но потом все начнет возрождаться. Картины хороших художников станут дороже.

Автор «Маленького принца» Антуан де Сент-Экзюпери сказал, что настанет день, когда человек сможет выпить маленькую таблетку и почувствовать себя нормально. А я все-таки за то, чтобы поехать к сельскому врачу, который в ступе будет толочь снадобья и даст тебе чай с настоем, и тогда ты будешь чувствовать себя хорошо.

Искусственный интеллект набирает информацию, он должен поддерживать, давать наводки, подсказки. А я могу ими воспользоваться. Как, кстати, было с Гагариным и Петром I: он дал мне идею, но я ее трансформировал.

При этом он не может решить вопрос красоты картины. Он сделает условно: небо затемнит, ночь зачернит… А если я вижу тему картины, то должен обогатить ее своими знаниями: как нарисовать пейзаж, чтобы он выглядел прозрачным, воздушным. Чтобы сделать «Ночь на Днепре» Куинджи, нужно знать, как она должна светиться. Искусственный интеллект этого не сделает. Или – как светится вода у Айвазовского, это может сделать только человек. Он должен это чувствовать, пропустить через себя, через жизнь.

К тому же искусственный интеллект может заблудиться. Это как навигатор: он дает план, а ты едешь. Но если ты доверяешь ему на сто процентов, то рискуешь упасть в пропасть – на пути может оказаться обрыв, которого еще вчера не было и навигатор о нем не знал.

Поэтому искусственному интеллекту нельзя доверять слепо. Он же как искусственная женщина, кукла. Она может быть красивее любой, даже желанной для вас женщины. Она даже будет разговаривать... Но всё равно останется искусственной. На эту тему есть хороший анекдот. Мужчина приходит в магазин и говорит: «Я хочу купить эти цветы». Продавщица отвечает: «Но они же искусственные!» А он ей: «Да и девушка у меня искусственная».

Никас Сафронов: "Искусственному интеллекту нельзя доверять слепо. Он же как искусственная женщина, кукла. Она может быть красивее любой, даже желанной для вас женщины" Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

Поэтому человеческий фактор должен быть обязательно. Искусственный интеллект без человеческого разума остывает и исчезает. Развиваем его именно мы. Но если мы будем тупеть, то это случится и с искусственным интеллектом.

Искусственный интеллект не даст вам вдохновения, он даст сухие вещи. Получится вроде симпатично, но там не будет души, не будет Баха, не будет Чайковского, не будет Глинки или Моцарта.

…И О «КОМСОМОЛКЕ»

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