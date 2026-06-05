Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В пятницу Президент России стал главным ньюсмейкером на пленарной сессии Петербуржского международного экономического форума. Сначала рассказал об экономике и планах власти. Но и вторая часть – ответы на вопросы из зала – оказалась не менее интересной.

Как можно было ожидать, Владимир Путин ответил на открытое письмо Владимира Зеленского, призывавшего встретиться и на неприемлемых для России условиях обсудить мир.

ПИСЬМО ЗЕЛЕНСКОГО

Сдержанность против злобы

Этого ждали все – и, конечно, Владимира Путина просто не могли не спросить об «Открытом письме Зеленского». В котором украинец оскорбительно упоминал о возрасте Президента России, угрожал ему, хвастался украинскими дронами, а потом «вежливо» предложил встретиться и обсудить мир на Украине.

Путин спокойно заметил, что из-за плотного графика в Петербурге, ознакомился с этим творением «бегло».

- Первое. Он упомянул, автор письма, о моём возрасте, - Владимир Путин принципиально не называл фамилию главы киевского режима. - Что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моём возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. Главное - не возраст. Главное - дееспособность и работоспособность.

Президент не собирался расшифровывать мысль. Говорить о пристрастиях Зеленского к психотропам, о его психическом состоянии. Слова «дееспособность» было достаточно, все читалось между строк. Путин демонстративно не переходил черту, за которой дипломатия превращается в фарс, которую несколько десятков раз перешел украинец.

- (Он) обратил внимание на время пребывания у власти. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Надо не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление.

Снова – только факты, никаких эмоций. Путин добавил - на Украине за последний год вполне активно шли разговоры о выборах, но почему-то до реального решения дело не дошло. А потом и разговоры затихли.

Условия ставит проигравший?

- Теперь автор указывает также на то, что не нужно следовать договорённостям, которые были достигнуты в Анкоридже, - продолжал досконально разбирать послание Путин. - И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договорённостей между Россией и Украиной.

Президент подчеркнул еще одну странность – почему позиция Киева так двулично меняется: когда речь о поставках оружия, так Вашингтон лучший друг, а когда о гарантиях безопасности, Украина хочет привлечь Европу. Слова двуличие, конечно, не прозвучало. Но его должны были считать в Вашингтоне.

Задавая колкие, обличающие вопросы, Владимир Путин явно не видел смысла на них отвечать – слишком очевидными были ответы.

Президент подчеркнул странность: позиция Киева двулично меняется - когда речь о поставках оружия, так Вашингтон лучший друг, а когда о гарантиях безопасности - Украина хочет привлечь Европу. Фото: REUTERS.

- Что касается манер. Мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, выглядеть все время как персонаж фильма «Рэмбо. Первая кровь», может быть где-то уместно, но не везде, - продолжал раскладывать Зеленского «по винтикам» Путин.

Ответ Путина Зеленскому: обращение к солдатам на передовой

Президент дошел до главного и единственного предложения – лично встретиться и обсудить мир. Здесь глава государства решил раскрыть тайну, которая делала намерения Киева кристально ясными.

Оказывается, недавно один из российских бизнесменов ездил на Украину и даже встречался с Зеленским. И привез из Киева то же предложение – давайте встретимся и поговорим. Предложение, которое Зеленский повторяет уже почти год. И на которое Россия множество раз давала ответ.

- Я это проходил на Минских соглашениях. Встречаться, из пустого в порожнее перекладывать. А потом выяснилось, что Минские соглашения нужны были чтобы перевооружить Украину. Зачем нам такое? Я не вижу смысла. А для Украины смысл - остановить наступление наших вооружённых сил, - разложил по полочкам Путин.

Президент вернулся к рассказу: предложение из Киева бизнесмен привез 21 мая. 22 числа Киев ударил по Старобельску.

В результате удара украинского беспилотника по общежитию колледжа в Старобельске погиб 21 человек. Фото: REUTERS.

- Тут уже я позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Спросил: «Что это значит? Они просят о встрече, а потом убивают детей. Что это значит?»

Бизнесмен пообещал узнать…но ответа так и не последовало.

Наконец стало ясно, почему президент вспомнил именно эту историю. Точно так же нелепо выглядит и само письмо Зеленского: сначала террор, потом хамство на бумаге…а потом «невинное» предложение обсудить мир.

- Это что? Способ создать условия для переговоров? Или способ создать обстановку, при которой вообще невозможно проводить никаких личных встреч? – задал главный вопрос Путин.

Зал молчал, прекрасно понимая ответ. Президент продолжил: исходя из ситуации, хочется поговорить не «с любителем эпистолярного жанра», а с бойцами на передовой.

- Товарищи солдаты и матросы! – обратился к ним Путин. - Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!

Ответ Владимира Путина на письмо Зеленского был кристально ясен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина в заложниках у хамоватого графомана: военкор Коц разобрал, что не так с письмом Зеленского президенту Путину

Одной рукой Киев пишет письмо мира, другой — убивает детей: что не так с обращением Зеленского к Путину

Реприза «элитарного» уровня: Как нужно правильно читать «письмо Зеленского» Владимиру Путину