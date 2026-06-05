Владимир Путин поставил Зеленского на место: военкор Дмитрий Стешин - об ответе президента России на письмо из Киева

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Утром, военкор КП читал «письмо Зеленского» Владимиру Путину, не веря, что будет ответ.

Было бы неправильно промолчать, при этом, постоянно призывая к диалогу. Владимир Путин, нашел несколько минут, во время своего выступления на ПЭФ и прокомментировал послание из Киева, пройдясь по пунктам,

Как рождался ответ:

- Мне вчера еще пресс-секретарь, господин Песков, показал это письмо. У нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана. Честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Я ее посмотрел, бегло, но тем не менее. Несколько вещей, на которые я обращаю внимание.

Можно предположить, что решение ответить, было в некотором роде коллективным. Но. на данный момент, участников этой переписки двое. И можно отметить, что это первый прямой диалог Путина и Зеленского. На что же обратил внимание президент? На хамство оппонента.

О дееспособности:

- Первое, там автор письма упомянул о моем возрасте. Что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное - это не возраст. Это, на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно.

Получается, что кичась своей уходящей молодостью, выдавая биологический возраст за заслугу, Зеленский сделал личностный выпад в адрес Трампа, в первую очередь. А Трамп такие выпады не любит. На данный момент, Трампу – 79 лет, а Владимиру Путину – 73 года.

Удар в пятачок с разворота:

- Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Надо не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, и всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно - почему.

Выборы «просроченного» президента Зеленского, действительно, не больная тема, а фатальная. Никто в здравом уме, больше Зеленского не выберет. Сразу же, после оглашения результатов выборов, Зеленскому нужно будет бежать из страны. Либо принять наказание смиренно. Зеленский оттягивает этот неизбежный конец с помощью конфликта с Россией. Пока идут боевые действия, он – "Президент", как только наступит мир – он будет заключенным или войдет в редкую, интересную категорию граждан – «беглый военный преступник и диктатор». Владимир Путин, напомнил Зеленскому, кто он есть в реальности.

О воспитательных порках и унижениях:

- Теперь автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе. Наверное, надежные гаранты всегда не помешают. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации и президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы. Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Давать все время Рэмбо «Первую кровь», конечно, где-то, может быть, уместно, но не везде. Это первое.

Что касается манер. В целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать, надо продолжать.

Я бы расшифровал этот пассаж Владимира Путина, как повторную отправку Зеленского на место. За ложь учителю на уроке. Но есть еще надежды на исправление.

О лживых соглашениях:

Владимир Путин достаточно подробно рассказал о визите своего знакомого, крупного российского бизнесмена, на Украину. Позвал лично Зеленский, и перед поездкой бизнесмен поговорил с Владимиром Путиным и предупредил его о визите. Владимир Путин благословил его на поездку, а бизнесмен обещал рассказать о ее содержании:

«Он поехал в Киев и встречался с этим господином - автором вот этого письма, у него там, в резиденции, не на Валдае. Вернулся, я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это. Там ссылка, по-моему, есть на минские соглашения. Но мы занимались, всю ночь Минские соглашения формулировали. Потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Все минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Зачем нам такие соглашения?»

Расшифровать этот фрагмент не сложно. Россия и ее президент, ждут от Киева практических, конкретных шагов. Россия давно озвучивала свои требования. Например, вывести ВСУ с Донбасса. Говорильня, пустые обещания, соглашения, которые оппоненты не думают выполнять, всех утомили. Как и откровенная ложь.

Выведение на чистую воду:

- И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе.

Владимир Путин еще раз подтвердил – без конкретных, практических украинских шагов к миру, никаких переговоров, тем более личных встреч – не будет. Украина пока к этому не готова – хамит.

О подготовке переговорного процесса:

- И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать. Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!

Как пишут в интернете – «слив засчитан». Пытаясь спрятаться от своего электората за хамской формой письма, Зеленский попытался хоть как-то «сохранить лицо» перед громадянами. Не получилось. «Распрямление горбатых» продолжится, и, судя по письму Зеленского, недалеко уже и до критической фазы. Отсюда и суета с письмами.

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