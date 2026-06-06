Александр Лошманов. Фото: Алексей Посников

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

- Одним из самых значимых событий 2025 года для вас наверняка стал запуск в эксплуатацию пассажирских вагонов в габарите Т. Они вошли в состав поезда «Красная стрела». В марте этого года был запущен еще один такой состав. Как себя зарекомендовали новые вагоны? Есть ли уже обратная связь от пассажиров и проводников?

Заместитель гендиректора по развитию пассажирского транспорта Трансмашхолдинга Александр Лошманов в открытой студии "КП"

— В прошлом году, когда мы только запускали этот проект, я назвал его историческим и просил коллег запомнить этот день. Потому что это первый проект, который должен изменить уклад пассажирского сообщения и вагоностроения в дальнем сообщении. Это новый стандарт: чем раньше он будет реализован в полном объеме, тем скорее пассажиры почувствуют больше комфорта и еще сильнее полюбят путешествия в дальнем сообщении.

Вагон габарита Т — это продукт, который кардинально изменил саму поездку. Теперь ее можно назвать маленьким путешествием. Решения, которые сегодня реализованы, задали новый уровень комфорта для пассажиров. Это можно сравнить даже с отелем.

Сегодня утром я получил отзывы от коллег, путешествовавших на форум: они отмечали технические решения, которые мы реализовали. Запуск вагонов габарита Т в поезде «Красная стрела» стал для нас одновременно и радостью, и гордостью, а также ответственностью в высшей степени. Потому что наши коллеги, друзья, родственники тоже путешествуют и дают нам обратную связь.

Хочу отметить, что запуск поезда состоялся полгода назад, и за это время на его долю выпала рекордно снежная зима. Мы не могли испытать вагон раньше в таких условиях, их просто нельзя смоделировать. Весна тоже отличалась непростой погодой... И сегодня мы можем с гордостью сказать, что выдержали самые сложные условия.

При этом с точки зрения пассажирских сервисов работы не заканчиваются. Как только мы выпустили новую модель, сразу началась работа по обратной связи, с пассажирами. Здесь очень важна роль нашего заказчика — Российских железных дорог, Федеральной пассажирской компании, которые ведут эту работу вместе с нами, чтобы каждая новая модель становилась еще более комфортной. С уверенностью хочу сказать: те решения, которые уже реализованы, — это новый уровень комфорта. Мы продумали все.

— В чем особенность вагонов габарита Т?

— Если смотреть с точки зрения обычных пассажиров, то вагон стал почти на 30 см шире. Часть этих 30 см приходится на пассажирскую зону, часть — на места общего пользования, например, коридор. На 20 см увеличено пространство купе. Это позволяет сделать полку более комфортной, предусмотреть место для багажа и верхней одежды.

Еще один важный момент: за счет перекомпоновки нам удалось добавить дополнительное купе. Традиционный вагон — это девять купе, а в габарите Т появляется десятое, причем на 10 см шире обычного.

Традиционно считается, что пассажиры верхних полок находятся в стесненных условиях. Мы же создали им условия, практически как у пассажиров нижних полок. Также у пассажиров появились и дополнительный столик, и сейф, и полочки для мелких вещей. Можно комфортно провести всю поездку, отдыхая или даже работая.

Таким образом, мы с дизайнерами и конструкторами нашли применение практически каждому сантиметру этой дополнительной ширины.

Вагон габарита Т производства ТМХ. Фото: Трансмашхолдинг

ОТ ПЛАЦКАРТА ДО СВ

— Какие модели вагонов габарита Т сегодня существуют? И какие еще вы планируете разрабатывать?

— Мы будем выпускать целую линейку вагонов. А на сегодняшний день реализованы два вагона из проекта. Кроме купейного, это штабной вагон: в нем предусмотрены условия для маломобильных пассажиров, а также возможность приготовления пищи.

Сейчас мы заканчиваем работу над плацкартным вагоном. Среди пассажиров он самый ожидаемый, потому что именно там преимущества таких габаритов будут ощущаться максимально. Мы больше не увидим висящих пяток в проходе. Плюс новая эргономика, новый уровень дизайна и пассажирских сервисов. Мы сами с нетерпением его ждем! С заказчиками из РЖД и ФПК мы заканчиваем последние штрихи, чтобы каждое решение было максимально удобным.

Параллельно мы работаем над вагоном СВ. На стенде РЖД на ПМЭФ можно проголосовать за дизайн такого вагона. Это будет настоящий отель на колесах, еще более комфортный.

Дальше в планах – полноценный вагон-ресторан, в котором можно будет не просто получить питание, но и приятно провести время.

Так мы закроем всю линейку потребностей пассажиров и наших заказчиков.

- И когда мы увидим новинки?

- Мы ожидаем, что первые вагоны появятся в следующем году. Они дополнят линейку вагонов поезда «Красная стрела», где сегодня есть потребность в таком формате.

А вообще, мы уверены, что такой вагон необходим в каждом поезде. Среди пассажиров мы видим растущий спрос на повышенный уровень комфортности. И этот дополнительный комфорт стал возможен благодаря таким габаритам.

Помимо дизайнерских решений и максимального использования объема купе (чтобы увеличить спальное место и установить дополнительную мебель), все необходимые решения уже реализованы. Кроме того, есть и медийное пространство с мониторами, а также Wi-Fi, чтобы пассажиры всегда были на связи и чувствовали себя как в лучшем отеле.

ЭЛЕКТРОПОЕЗД НА ЭКСПОРТ

— Трансмашхолдинг недавно представил в Узбекистане и Беларуси новый низкопольный электропоезд – ЭП5Н. Что это за проект, в чем его особенности? Для каких стран он предназначен и будет ли востребован в России?

— Это наш новый проект. Мы впервые представили его на экспортном рынке. Его особенность в том, что это новая платформа российских электропоездов, которую мы разрабатываем с учетом всех потребностей заказчиков. На его базе могут быть реализованы пригородные, городские и межрегиональные поезда. Его скорость 160 км/ч. Все технические решения реализованы по самым современным стандартам. Плюс важный момент: все это – на российской компонентной базе.

Главной особенностью именно этого электропоезда является его низкопольное исполнение. Не секрет, что большинство платформ в Российской Федерации, а также в Узбекистане и Белоруссии – низкие. Чтобы пассажирам было комфортно, они сразу попадают в вагон с платформы (либо нужна только одна ступенька). Это очень удобно всем категориям пассажиров, и пожилым людям, и родителям с детьми. В режиме экономии времени, когда вы тратите меньше времени на посадку и высадку, это особенно важно — ведь пассажир экономит время в пути.

Разрабатывая эту платформу, мы учитывали в том числе и сложные условия в Узбекистане, где летом очень жарко и предельная температура охлаждения воздуха 55 градусов. Высокогорье тоже создает ряд сложностей. При этом все современные сервисы, которые мы уже реализовали на предыдущих продуктах, также будут в этом поезде.