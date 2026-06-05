Степашин: Зеленский - террорист, против него нужно возбудить уголовное дело

Сергей Степашин

…- Сергей Вадимович, здравствуйте! Это передвижная студия Радио «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме. Александр Гамов, помощник Степашина.

- Привет городу Ленинграду!

- Обязательно. Только что Владимир Владимирович выступил здесь на пленарном заседании. И уже сейчас в кулуарах обсуждают самые последние заявления президента.

- Саша, что особенно привлекло твое внимание?

- Путин рассказал, что при подписании мирного документа с Украиной можно и нужно было сказать: слава Богу, что все закончилось. Потом, «чтобы начать переговоры по Украине, нет необходимости приостанавливать боевые действия». «Киев, исходя прежде всего из внутриполитической ситуации, не готов к мирным договоренностям… Конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже». Пока бы это прокомментировать, здесь, в принципе, довольно остро все прозвучало.

- А что про письмо-то Зеленского ты не вспомнил?

- А дальше я потом скажу.

- Зачем потом? Давай сразу.

- Вот слова президента: «Мне вчера еще мой пресс-секретарь показал это письмо. У нас был рабочий ужин с президентом Узбекистана. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул, я ее посмотрел. Бегло»… И еще утверждалось, что письмо содержит «элементы хамства».

- Это не Зеленский писал, понятно.

Ты знаешь, я начну с самого простого. За неделю до капитуляции Германии доктор Геббельс, тогда он возглавил внутреннюю оборону Берлина по поручению Гитлера, выступил примерно с таким же заявлением, как и Зеленский: дескать, у нас все впереди, мы победим.

Очень странно выглядит еврей Зеленский, который повторяет псевдо-немца Геббельса.

А второе… А что? Я несколько раз тут смотрю и встречи, и передачи наши. Знаешь, что меня больше всего удивляет? Я все-таки военный человек. Приезжает некто Рютте, куча каких-то деятелей из Европы. Прибывают на вокзал. Идут по городу, по улице встречаться с Зеленским…

Хватит! Пора переводить его в бункер. Оттуда пускай и вещает. Я другого пути не вижу. Это первое.

И второе. Я на днях буду на ленинградском юридическом форуме, на Петербургском.

И еще раз обращусь к Бастрыкину. Александр Иванович, ты смелый, отважный. Давай-ка возбуди уголовное дело против террориста Зеленского. Вот и все.

- Понял.

- Если это опубликуешь, большой молодец.

- Конечно, конечно. Путин, кстати, сегодня назвал темой для юристов вопрос о легитимности представления Владимиром Зеленским Украины. И ровно два года назад прекратились его «президентские» полномочия.

- Я три года кряду говорю: Зеленский - террорист. Вот и все. Александр Иванович Бастрыкин, возбуди против него уголовное дело.

Насчет следственного изолятора подумаем, найдем мы когда-нибудь этого просроченного. Объявим уголовное дело.

А что боитесь-то? Знаешь, несколько раз мне говорят: не время. Одни политики, большие политики, третьи политики. Президент мне ни разу об этом не сказал, что не время. Время пришло.

- Еще важное заявление Путина: «Москва найдет на Украине тех, кто подпишет мирный договор с Россией. Было бы желание у Украины»

- Понятно.

Если все опубликуешь, будешь смелым человеком.

- Да я всегда все опубликую…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин обличил Зеленского, ответил на его письмо и обратился к солдатам: «Работайте, братья!»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Настоящая история появления Украины: существовало ли государство «Киевская Русь» и являлось ли оно общей колыбелью для русских и украинцев