Добыча лития, патриотическое воспитание и спасение исчезающих животных: главное из большого интервью губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

Об амбициях, стратегии и программах

- …Евгений Александрович, спасибо огромное, что вы, как и в прошлом году здесь, на форуме, снова пришли в передвижную студию радио «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме.

- Это становится уже хорошей традицией.

- В предыдущую встречу вы буквально первые недели работали в моем родном Оренбуржье. И уже предложили стратегию развития региона.

- Мы начали этим заниматься с первых дней работы в Оренбуржье. И вот теперь, на Петербургском международном экономическом форуме, программу презентовали.

Может быть, это выглядит немножко амбициозно, но хочу, чтобы о наших целях и результатах все слышали.

В первую очередь перед собой поставил задачу – мы не просто должны достичь Цели, которые обозначил Президент до 2030 года, а перевыполнить.

У нас есть четное понимание как это сделать. Помимо социально-экономического прогноза, который формирует каждый регион, мы сформировали Стратегию и План действий до 2030 года. Все это позволяет нам видеть где мы движемся хорошим темпом, а где нужно поднажать.

Взяли курс на диверсификацию экономики и создание новых отраслей. Но не забываем и про то, чем мы сильны. Развиваем металлургию, сельское хозяйство, машиностроение, инновации. Понятно, сейчас без искусственного интеллекта - никуда.

Фото: пресс-служба губернатора Оренбургской области

Фото: пресс-служба губернатора Оренбургской области

Самолет – хорошо, а автобус - лучше

- Я, как коренной оренбуржец, очень хорошо знаю - очень чувствительная тема для нашей области – общественный транспорт. Сейчас добраться из города в город можно либо на поезде – а пригородных осталось мало, а на пассажирских – дорогие билеты для небольшого расстояния, либо маршруткой – а это очень неудобно. (Я и сам бываю на малой родине, да и родственники много чего рассказывают.)

- Вы правы, Александр, сообщение между населенными пунктами - а у нас много городов - Оренбург, Орск, Новотроицк, Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Гай - должно быть бесперебойным. Для чего и необходим нормальный общественный транспорт.

Ну, элементарно - в большой медицинский центр съездить… Давайте уж по-честному говорить - у нас область, вы знаете, протяженная. И доехать до областной больницы или кардиологического, офтальмологического или диализного центра, да даже роддома – у нас они межрайонные - должно быть комфортно.

Сегодня мы на этом очень сосредоточены.

И надо этот транспорт все-таки модернизировать и доводить долю нового - до общероссийской нормы.

В прошлом году купили 80 автобусов. В этом - еще 48. Первый раз приобрели 5 новых троллейбусов для Оренбурга. Подступаемся к трамвайной теме в Орске. В Новотроицке уже новенькие трамвайные вагоны курсируют.

На очереди Орск. Может быть, даже и в этом году получится обновить там трамвайный парк.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

Инвесторы верят в наши перспективы

- Вы же в прошлый раз про две пятилетки говорили?

- В целом да, рассчитываем на десятилетие, но условно первая отсечка – через три года. Вторая – 2036 год.

- Скажите, а что у вас в портфеле на этом форуме? Какие контракты? И – соглашения?

- Мы обсуждали здесь инвестиции, вроде бы там ставка высокая. Казалось бы, все кряхтят и говорят, что налоги подняли и денег нет. Сейчас в областном портфеле 126 инвестиционных проектов на общую сумму 549 миллиардов рублей. По итогам этого форума он станет еще больше. За три дня форума были десятки встреч. График был плотным. Каждые полчаса , переговоры, обсуждение деталей проектов с высокой степенью готовности. Потому что инвесторы верят в Оренбургскую область. И это хорошо.

Сейчас у нас работает ОЭЗ «Оренбуржье», где уже 26 резидентов и в ближайшие пять лет их число превысит 40 новых предприятий. Плюс территории опережающего развития в Новотроицке и Ясном. Если посчитать все инвестиционные проекты, которые сейчас уже реализуются в регионе, то к 2030 году будет создано 22 тысячи рабочих мест планируем создать. Это, по сути, два комбината, такие. как «Уральская сталь».

Мы заключили порядка 17 соглашений. Одно из самых ярких - в Оренбургской области будет добываться литий. «Газпром нефть» внедряет уникальную технологию по извлечению метала из попутной воды нефтегазовых месторождений.

Оренбургская компания «ОК-инженеринг», которая занимается производством оборудования для ведущих мясоперерабатывающих производств страны меньше чем за год изготовит автоматизированную систему для производства полуфабрикатов Луганского мясокомбината. Добавим сюда, что оренбургская инженеринговая компания строит Технопарк «Победа», в следующем году здесь начнет работу более десятка малотехнологичных компаний.

Компания «Сигруп» подписала соглашение на 6,8 миллиарда рублей на строительство макаронной фабрики на площадке экономической зоны в Орске.

- А соглашений и контрактов больше, чем в прошлом году?

- Больше в два раза. Это говорит о том, что кредит доверия к нашей области растет. Инвесторы не пойдут туда, где плохой инвестклимат, где есть риски. Сегодня, наверное, в приоритете то, что Оренбуржье довольно устойчиво, надежно, стабильна.

Оренбургская косточка

- Вы знаете, у меня такое ощущение, что оренбуржцы - это какие-то особенные люди, особая рабочая косточка.

- И у меня сложилось впечатление, что оренбургские жители - они такие крепкие, надежные и, знаете, ближе к северному характеру, к сибирякам. Ментальность похожа.

Причем, разные характеры в разных районах. Допустим, на западе области, где Бугруслан, Бузулук, там люди контактнее. В восточной части народ менее разговорчив, но в основном люди тоже цельные, крепкие.

Видимо, сказываются суровые условия жизни – целина, сушь. Но в целом в области хорошие люди, надежные. Я в полном восторге от оренбуржцев.

- Это как-то на вас влияет?

- Мне комфортно жить среди этих людей и работать, потому что ты знаешь - можешь положиться, опереться на людей. И еще раз хочу сказать, у нас сложилась хорошая команда.

- А ваши близкие как отнеслись к переезду в Оренбург??

- Детворе очень нравится здесь. Я до того, как в Оренбург переехал, не знал, что в здесь арбузы растут. Для меня открытием было то, что в Оренбуржье арбузных бахчей больше, чем в Астрахани.

- Да! Арбузы классные, очень сладкие, и еще - помидоры отличные, мясистые.

- И вызревают же. Такие они прямо вкусные. Солнца, видать, много. Кстати, и отличная картошка в нашей области растет.

Фото: пресс-служба губернатора Оренбургской области

Фото: пресс-служба губернатора Оренбургской области

- Рассыпчатая! Недавно я разговаривал с ветеранами оренбургскими, с землячеством в столице. В частности, с Вячеславом Семеновичем Рябовым. Вызнаете, они семье Гагарина картошку возили, пока Валентина Ивановна, жена космонавта, была жива…

На оренбургский каравай рот разевай!

- А хлеб? Я раньше вообще из Оренбурга возил в Москву огромные круглые караваи.

- Хлеб всему глава. 60 копеек стоила такая буханка. Такой каравай – высокий, пышный, его сомнешь – он расправляется. И не плесневеет никогда!

Фото: пресс-служба губернатора Оренбургской области

Фото: пресс-служба губернатора Оренбургской области

Это тот самый хлеб, который выпекают из знаменитых оренбургских твердых сортов пшеницы. Которая, кстати, всегда высоко ценилась на международном рынке. Слушайте, Александр, мы и сегодня первые в России по намолоту твердой пшеницы. Той самой, из которой пекут лучший в мире хлеб и делают лучшие в мире макароны. А всего по намолоту в десятку лучших в России вошли.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

- Урожайность нынче какая с гектара?

- На первый взгляд - невысокая. В среднем 26 центнеров. Но не забывайте, что у нас – не сливочные черноземы, на которых палку воткни- она зацветет. А почва - сложная, тяжелый, засушливый климат. И при этом – такая урожайность. Хотя, все равно, я считаю, что при тех же семенах можно и больше получать, если искусно использовать удобрения и технологии.

Мы спокойно можем выйти на 32, 34 центнера с гектара. Все-таки пытаемся побить один абсолютный рекорд, поставленный оренбургскими земледельцами 58 лет назад – в 1968 году.

Фото: пресс-служба губернатора Оренбургской области

- Это при Александре Власовиче Коваленко, первом секретаре Оренбургского обкома КПСС.

- Да, мы сейчас много старых рекордов побили, но один, вот этот, пока не можем. Тогда же дали и второй орден Ленина области. Первый был – за освоение целины.

- А Александр Власович получил вторую Звезду Героя Социалистического Труда.

А мой тесть награжден был медалью «За освоение целинных и залежных земель».

- Вот-вот, и этот рекорд 1968 года по намолотам мы пока побить не можем. Пока! Потому что уже совсем близко подобрались.

Про белоголового бычка и лошадь Пржевальского

- А еще интересно – ведь в Оренбургской области неплохо развивалось и животноводство. Как сейчас?

- Вы помните? Красно-белоголовые коровки - порода такая. Очень распространенная у нас.

Сегодня мы увеличиваем поголовье скота в животноводстве. Поставили себе задачу построить 10 новых современных ферм.

Сегодня заходишь на ферму - там карусель. коровы стоят друг за другом, как конвейер идет.

Мы, конечно, ставим задачу увеличить и поголовье скота, и поднять надои молока. 11 миллиардов рублей на эту программу предусмотрели.

Кстати, помните, как завезли в наши степи исчезающий вид животных - лошадей Пржевальского? Уже сегодня много их развелось. Хорошо климат им подошел.

Фото: пресс-служба губернатора Оренбургской области

О военных и трудовых традициях

- В Оренбуржье было несколько воинских частей и военных училищ.

- Да, сейчас у нас работает кадетское училище, Президентское. Кстати, с патриотизмом - все нормально.

- 22 июня исполнится 85 лет с начала Великой Отечественной войны. И там же, в Оренбурге были госпитали, разворачивались эвакуированные фабрики и заводы.

- 40 всесоюзных предприятий было вывезено в нашу область.

- Известный «Уралэлектромотор» в Медногорске - из Тулы. Я был в Туле однажды с президентом, и там смотрю - выгородка «Медногорск».

- «Уралэлектро» до сих пор производит электродвигатели. И это очень востребованная продукция, кстати. Медносерный комбинат в том же Медногорске вообще не узнать. Вы если зайдете, вы поразитесь, какая там культура производства. В другой мир попадаешь. Хотя предприятие вредное.

- Владимир Владимирович Путин несколько раз бывал в Оренбургской области. Первый раз он полетел туда, когда стал премьер-министром в 1999-м. Я еще запомнил, что ему вынесли каравай, а он отказался брать, его журналистам отдали, и мы с удовольствием съели.

- Я приглашал Владимира Владимировича посетить наш край на последней встрече. Он говорит: не время, Специальная военная операция идет.

Он в 2019 году последний раз был в Оренбуржье. На учениях. С теплотой люди о нем вспоминают. Надеюсь, все-таки дождемся его в гости.

Родился, пригодился - гордись!

- Знаю, что серьезная проблема в области – демографическая. Отток населения превышает количество вновь прибывших.

- Чтобы молодежь оставалась, нужно создавать современные хорошие рабочие места и условия для обучения.

Естественно, каждый родитель пытается дать ребенку хорошее образование. Куда уезжают? В Екатеринбург, в Казань, в Самару. Поэтому нам необходимо провести модернизацию наших университетов. Готовить специальностям, которые востребованы у нас в регионе, их популяризировать.

А еще нужно создавать рабочие места для молодежи, условия для отдыха. Куда молодым людям сходить? Чтобы были парки, спортивные секции, фитнес-клубы. Должна быть культурная программа. А еще - школы, садики, чтобы и мама могла выйти на работу.

А вообще надо гордиться тем, где живешь. Вы же с теплотой вспоминаете Оренбург.

- Конечно.

- Мы запустили бренд «Гордимся Оренбуржьем». Где родился – там и пригодился. Сегодня работаем и над патриотическим воспитанием молодежи.

Сейчас, благодаря СВО, этому начали большое внимание уделять.

И идеологии-то не было, по сути. Сегодня мы видим, что появляется «Движение первых». Раньше была пионерия, а сегодня - Юнармия.

Какие-то такие моменты и явления, которые понятны и которые добавляют гордости за ту страну, в которой они живут, и за тот регион, откуда родом.