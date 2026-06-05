Вернувшийся из плена боец ВС РФ: Лучше дня рождения - только день освобождения

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

185 российских военнослужащих, находившихся под угрозой смертельной опасности в плену, вернули в Россию после переговоров с украинской стороной. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

Их уже доставили в Москву из Беларуси на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России.

«Лучше дня рождения, только день освобождения, день освобождения в день возвращения, день возвращения в родную столицу, в родной дом. Здесь моя семья, моя Родина, здесь моя мама и моя страна. Эмоции меня разрывают, у меня нет слов. Я не верил в это, долго ждал, но это сбылось, - поблагодарил Минобороны России один из освобожденных военнослужащих.

«Радостный и счастливый, что вернулся домой. Спасибо всем, кто помогал, трудно поверить, что это произошло», - повторяли другие пассажиры этого специального рейса.

В ближайшие часы освобожденным предоставят необходимую медицинскую и психологическую поддержку. После медицинского обследования им будет предоставлена возможность встречи с родными.

В столице они пройдут лечение и реабилитацию в ведомственных медицинских учреждениях.

В военном ведомстве отметили, что в обмен на наших военнопленных Киеву были переданы 185 украинских военнопленных. Посреднические усилия в процессе возвращения российских военнослужащих оказали Объединенные Арабские Эмираты.