Краповый берет - мечта всех Росгвардейцев: они боролись за право его носить

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Краповые береты - символ элитных бойцов Росгвардии. На парадах этих краповых беретов кажется великое множество. Такое впечатление, что краповые береты чуть ли не на всех росгвардейцах. Но это совсем не так. Краповые береты совсем не у всех. И как они им достаются и с какими усилиями, вы узнаете в этом материале.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Испытания на право ношения крапового берета – символа элиты спецназа – прошли сегодня в Росгвардии в дивизии Дзержинского. За это право боролись 33 предендента. Чтобы попасть в их число необходимо было сдать нормативы по всем основам военно-политической, огневой, физической и других подготовок.

Перед началом испытания к спецназовцам обратился командир дивизии генерал-майор Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что краповый берет является символом чести и несгибаемой воли. Получить его - мечта и главный профессиональный экзамен для любого спецназовца.

Всем претендентам предстояло совершить многокилометровый марш-бросок в полной боевой выкладке и обстановке, максимально приближенной к боевой. Это форсирование водных преград, преодоление участков заболоченной местности, крутых подъемов и спусков, а также имитация боевых столкновений на маршруте. Далее следовали элементы штурмовой подготовки, включающие в себя прохождение препятствий огненно-штурмовой полосы в условиях ограниченной видимости, грохота холостой стрельбы и взрывов средств имитации. На этом этапе ключевым фактором успеха для каждого испытуемого стала не только выносливость, но и умение бережно обращаться с оружием. Претенденты, чей автомат в ходе совершения марша терял боеспособность, и не мог произвести выстрел, снимались с дистанции.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После марш-броска, без отдыха, следовал этап огневой подготовки, где бойцы демонстрировали навыки владения различными видами оружия, выполняли упражнения по высотной подготовке и акробатике, а в самом конце провели четыре трехминутных раунда рукопашного боя против обладателей краповых беретов. В поединках спецназовцам нужно было показать не только физическую силу и технику, но и невероятную волю к победе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Краповый берет – символ наивысшей доблести, мужества и профессионализма бойца спецназа Росгвардии. Право носить его даруется лишь избранным, тем, кто прошёл через самые суровые физические и психологические испытания. Эти испытания являются одной из самых сложных проверок на прочность среди подразделений специального назначения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

К участию в испытаниях допускаются военнослужащие исключительно на добровольной основе. Однако возможность пройти экзамен дается не каждому. Кандидатами на право ношения крапового берета могут стать только военнослужащие, отслужившие не меньше года и показавшие себя профессионалами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Успешно справились со всеми испытаниями и заслужили право носить главный символ спецназа Росгвардии, всего лишь только двое претендентов из тридцати трех! Только вдумайтесь в эти цифры! Легче наверное поступить в МГИМО! Претендентов гораздо меньше! Но эта статистика только показывает уровень подготовки и профессионализма обладателей краповых беретов.