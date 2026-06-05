Герой спецоперации «Z» Дмитрий Бахтин уничтожил склад боевиков

Рядовые Андрей Курсеков и Дмитрий Бахтин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не выбрасывайте никогда апельсина, пока в нем есть еще содержимое», - советовал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время дороже всего».

ОТБИЛ АТАКУ БЕСПИЛОТНИКА

Рядовой Андрей Курсеков

«Рядовой Андрей Курсеков в ходе проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов и материальных средств на позиции подразделения.

Андрей, двигаясь по ранее спланированному маршруту, обнаружил вражеский ударный беспилотный летательный аппарат, остановившись и заняв скрытную позицию, огнем из стрелкового оружия уничтожил дрон противника. Сбитый беспилотник взорвался в непосредственной близости с техникой, в результате чего автомобиль загорелся. Понимая, что возникший пожар может привести к детонации боеприпасов Курсеков оперативно ликвидировал возгорание, после чего продолжил движение.

Благодаря решительным действиям рядового Андрея Курсенкова, боевая задача была выполнена, передовые позиции были обеспечены боеприпасами и материальными средствами, необходимыми для выполнения боевой задачи».

УНИЧТОЖИЛ СКЛАД БОЕВИКОВ

Рядовой Дмитрий Бахтин

«Рядовой Дмитрий Бахтин выполняет боевые задачи по огневому поражению противника в составе артиллерийского расчета.

Расчету гаубичной самоходной артиллерийской установки, в составе которой действовал Бахтин, была поставлена боевая задача по уничтожению складов ГСМ, а также подавлению огневых точек противника в одном из районов Донецкой Народной Республики.

Во время выполнения огневой задачи позиция Дмитрия подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Несмотря на опасность, Бахтин продолжил выполнение боевой задачи, точно корректируя огонь расчета по позициям противника. В результате точных и своевременных целеуказаний Дмитрия артиллерийский расчет выполнил поставленную задачу, подавив огневые точки, уничтожив склад ГСМ и более 15 украинских боевиков.

Благодаря грамотным и решительным действиям рядового Дмитрия Бахтина, расчет не только успешно выполнил поставленную боевую задачу, что способствовало дальнейшему продвижению штурмовых подразделений, но и без потерь покинул район обстрела».