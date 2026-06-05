87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина впервые за долгое время появилась на публике: как сейчас выглядит актриса

Раньше Лидия Николаевна часто появлялась на светских премьерах. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Вдова писателя Василия Шукшина 87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина давно не появлялась на публике. Актриса часто болеет и ведет затворнический образ жизни. Вместе с дочерью Ольгой она живет в небольшой квартире в Новой Москве. Неожиданно для всех звезда фильма «Калина красная» приняла участие в телешоу и вышла на связь из своего жилья.

Видеозапись Лидии Николаевны показали в программе «Прямой эфир». Зрителей передачи поразило то, как сейчас выглядит знаменитая актриса: она смотрится как минимум на десять лет моложе своих лет.

87-летняя актриса сняла видео из своей квартиры. Фото: кадр видео.

Поводом для съемок послужил давний семейный конфликт. Внучка Анна, дочь актрисы Марии Шукшиной, несколько лет назад продала квартиру бабушки в Санкт-Петербурге. Лидия Федосеева-Шукшина очень любила свое жилье в Ленинграде, как она упорно продолжает называть Петербург, отмечая, что там похоронены ее родные. Артистка любила приезжать туда, гулять по улицам города и кататься по Неве. Теперь у нее нет такой возможности. Внучка тайком от бабушки продала квартиру и забрала себе вырученные за нее 9 миллионов рублей.

Родственница звезды Анна не считает себя виноватой. Она считает, что квартира все равно перешла бы ей по наследству, но ей срочно понадобились деньги. Она давно мечтает уладить это недоразумение, но не может выйти на связь с бабушкой – у нее нет ее нового номера телефона.

Поведение внучки актрисы резко осудила ее тетя Ольга. По словам дочери Шукшиной, ни Аня, вторая дочь Лидии Николаевны Маша не заботятся об артистке. Между тем, актриса живет в очень стесненных обстоятельствах, и у нее нет денег на сиделок.

«Приезжай хоть каждый день. Я единственная тяну эту ситуацию, нет никакой поддержки. Ни Аня, ни Маша, никто не помогает. Только я за мамой ухаживаю», — заявила Ольга в эфире телешоу.

К слову, с дочкой Анной Мария Шукшина тоже не общается. Девушка, появившаяся на свет в первом браке актрисы с переводчиком Артемом Трегубенко, работала продюсером на телевидении и пыталась реализоваться в рекламе. Но потом нашла увлечение, которое стало делом всей ее жизни: Анна занялась бодибилдингом. Из хрупкой девушки она превратилась в крепкую спортсменку с накачанными плечами и рельефным торсом. Звездная семья, в том числе мама, ее увлечение не поддержала.

В ответ Анна обвинила маму в абьюзе. 36-летняя внучка Василия Шукшина рассказала, что мать била ее в детстве и заставляла сидеть с младшими детьми от второго брака, пока Мария тусовалась на светских вечеринках.