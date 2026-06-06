На полигонах ВС РФ идет слаживание подразделений морской пехоты и мотострелков

Пока одни штурмовые подразделение идут в атаку, другие оттачивают мастерство и проверяют технику на полигонах в тыловой зоне.

На кадрах можно увидеть боевую подготовку бойцов штурмовых подразделений 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, входящей в группировку войск «Север».

На полигонах ВС РФ идет слаживание подразделений морской пехоты и мотострелков

«Эти тренировки, проведенные на одном из тыловых полигонов, направлены на отработку действий в различных боевых сценариях. Военнослужащие совершенствовали навыки индивидуальных и групповых штурмовых операций по захвату укрепленных районов, включая скрытное выдвижение, преодоление заграждений и нейтрализацию огневых точек противника», - комментируют кадры в Минобороны России.

В военном ведомстве отмечают, что особое внимание уделяется взаимодействию внутри штурмовых групп, чтобы бойцы могли действовать слаженно и предугадывать действия друг друга.

Также отрабатываются методы противодействия вражеским беспилотникам, включая их своевременное обнаружение и подавление. Особое внимание уделяется стрельбе из реактивных штурмовых гранатометов и метанию ручных гранат.

Параллельно, на полигонах в Запорожской области, штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из группировки войск «Днепр» также продолжают планомерные тренировки. Готовят к атакам своих «железных коней» мотоштурмовые группы 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр».

Подобные регулярные занятия, проводимые в любых погодных условиях, днем и ночью, критически важны для поддержания высокого уровня боевой готовности, оттачивания профессиональных навыков и готовности к выполнению самых сложных задач, таких как прорыв оборонительных линий и удержание стратегически важных позиций.