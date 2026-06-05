Ирина Шейк показала фигуру в крошечном бикини на Ибице

Ирина Шейк отдыхает в Испании. Фото: соцсети.

Ирина Шейк проводит отпуск в Испании: 40-летняя российская супермодель выбрала для отдыха тусовочную Ибицу. Манекенщица остановилась на шикарной вилле с бассейном. В своем блога Ирина опубликовала фото в крошечном бикини.

Модель нарядилась в черный классический купальник на завязках. Красавица сделал селфи возле панорамного окна, расположенного рядом с бассейном и шезлонгами для загара.

«Несколько дней в Испании», - лаконично подписала Ирина это фото.

Модель снялась в бикини на Ибице. Фото: соцсети.

До прилета на Ибицу модель посетила концерт пуэрториканского рэпера Bad Bunny в Мадриде. Во время шоу она сделала селфи с актрисой Пенелопой Крус, которая тоже оказалась большой поклонницей этого исполнителя.

Манекенщица ведет жизнь настоящей отпускницы: купается, загорает и осматривает достопримечательности. Даже на отдыхе Ирина не забывает о спортзале и регулярно тренируется.

Ирина посетила концерт рэпера Bad Bunny в Мадриде, где встретилась с актрисой Пенелопой Крус. Фото: соцсети.

Супермодель не скрывает, что любит плотно покушать: она легко может позволить себе и пиццу, и пасту, правда, потом отрабатывает все съеденные калории в спортзале. Но особенно Ирина неравнодушна к русской кухне: она обожает пельмени, селедку под шубой и сгущенку. Зная ее любовь к этим блюдам, друзья даже как-то заказали ей на день рождения торт, украшенный сладкими фигурками в виде русской бани, тарелок с солеными огурцами, селедкой, картошкой и горсткой семечек.

«От моих друзей, которые хорошо меня знают. Банька, селедочка, семечки, огурчики», - рассказала Шейк тогда в соцсетях.

Для того, чтобы держать себя в форме, Ирина тренируется 4-5 раз в неделю. Кроме фитнеса и занятий на тренажерах она занимается джиу-джитсу и боксом.

Ирина много работает, сегодня она – лицо десятков известных марок. Модель живет в Нью-Йорке и воспитывает дочку Лею, которую она родила в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. После рождения Леи мама манекенщицы Ольга переехала из Челябинской области к дочери в Нью-Йорк, чтобы помогать воспитывать внучку.